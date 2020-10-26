“朱朝阳”与“普普”再度合作！

时光网讯 由新丽电影出品，陈正道执导、殳俏编剧，郭富城、段奕宏、张子枫、许玮甯、荣梓杉等联袂出演的电影《秘密访客》今日正式发布首支预告。





预告中，乍看无异的餐桌上，一家四口及访客看似宾主相宜，但席间试探、闪躲、冷漠、不屑接踵而来，餐桌上的暗潮涌动下悬念丛生，悬疑氛围吊足观众胃口。与预告一同曝光的角色剧照中，郭富城段奕宏等五位主演“眼技”夺人，每个角色都笼罩着无人知晓的隐秘。值得一提的是，饰演口碑悬疑剧《隐秘的角落》中“普普”的王圣迪也首次亮相，这是继该剧后“朱朝阳”与“普普”的再度合作。







段奕宏冷漠凝望





作为陈正道导演继《记忆大师》、《催眠大师》后的又一悬疑力作，电影《秘密访客》讲述一个和睦的四口之家，住进了一位陌生客人，并在同一屋檐下生活多年。随着记忆之门再次开启，往事重新浮现，一件件“怪事”也随之而来，原本和谐的家庭从此不再平静……





悬疑高能

《秘密访客》现端倪诡异之家深藏甜“秘”





“我们家是有点不对劲儿，但谁是那个鬼还不一定呢。”乍看之下，《秘密访客》首支预告中一家四口与神秘访客愉悦相处，但众人的一举一动都似有弦外之意。威严可畏的父亲（郭富城饰）与精致温柔的母亲（许玮甯 饰）对访客（段奕宏 饰）的彬彬有礼下暗藏恶意；看似乖巧内向的姐姐（张子枫 饰）和弟弟（荣梓杉 饰），也常常行踪诡异、惶恐难安。







郭富城眼神凌厉





“我算了一下，今天刚好是第三年，你还没有自首的打算吗？”随着父亲的质问，这个看似祥和的家庭中暗藏的秘密让氛围更显扑朔迷离。秘密即将崭露破绽时，母亲将桌上鱼头转向父亲，尽在掌控中的“一家之主”父亲以退为进释放逼人威压，也将整支预告悬疑气氛推向高潮。这一家四口和神秘访客与三年前的车祸到底有何关联？他们的背后到底隐藏了什么秘密？都令观众对影片充满好奇。







荣梓杉暗藏阴郁





此次与预告一同曝光的六张单人剧照，亦是氛围感十足，众人大飚“眼”技。对镜梳发的“父亲”郭富城眼神凌厉、回头凝望的“访客”段奕宏冷若冰霜、餐桌上的“姐姐”张子枫双目期冀、“母亲”许玮甯满腹心事、蓦然回眸的“弟弟”荣梓杉暗藏阴郁。除五大主演外，在本片中出演的王圣迪也首次曝光，她似乎正在接受一场公开审问，笃定专注的神情让人对背后的隐情期待不已。







王圣迪神情专注





全员狠人

悬疑片“王炸”组合引网友大呼：这阵容绝了！





《秘密访客》是导演陈正道继《催眠大师》与《记忆大师》后的又一悬疑力作，有了前两部口碑悬疑作品的经验，此次导演在演员选择上可谓颇有“野心”。不仅聚集了郭富城、段奕宏、许玮甯“两帝一后”的顶配组合，在小演员的选择上更是十分亮眼。新生代演员张子枫在其多部影视作品中一直保有不俗的演技表现。





05后小演员荣梓杉凭借在口碑悬疑佳作《隐秘的角落》中“朱朝阳”一角展现了腹黑又自然的演技，让他一跃成为大众公认的演技新星。而同样在该剧中出演“普普”的王圣迪也被大赞天赋型演员，这也是“朱朝阳”与“普普”继《隐秘的角落》后的再度合作。







许玮甯满腹心事





此前，《秘密访客》并未释出过多剧情与细节，但凭其悬疑片顶配阵容已在网络引起热议。无论是郭富城、段奕宏和张子枫，还是许玮甯、荣梓杉乃至王圣迪，都在多部悬疑类型影视作品中有过精彩演绎，而导演陈正道执导的悬疑剧集《摩天大楼》也在近期播出后口碑喜人。





此次一众主演齐聚《秘密访客》，让观众惊呼：“《秘密访客》全员都是狠人，这阵容绝了！”甚至有观众调侃小演员们：“张子枫荣梓杉演姐弟，一看这对姐弟就不好惹，再加上王圣迪，光看见他们三个我就瑟瑟发抖了！”。相信这样的“王炸”组合联手打造的悬疑新作《秘密访客》定将不负期待！《秘密访客》，欢迎回家。



