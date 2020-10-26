网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

华语悬疑新作"秘密访客"首曝预告片

郭富城段奕宏许玮甯荣梓杉齐聚诡秘之"家"

2020-10-26 11:09:41 来源：Mtime时光网

“朱朝阳”与“普普”再度合作！
　　时光网讯　由新丽电影出品，陈正道执导、殳俏编剧，郭富城、段奕宏、张子枫、许玮甯、荣梓杉等联袂出演的电影《秘密访客》今日正式发布首支预告。

　　预告中，乍看无异的餐桌上，一家四口及访客看似宾主相宜，但席间试探、闪躲、冷漠、不屑接踵而来，餐桌上的暗潮涌动下悬念丛生，悬疑氛围吊足观众胃口。与预告一同曝光的角色剧照中，郭富城段奕宏等五位主演“眼技”夺人，每个角色都笼罩着无人知晓的隐秘。值得一提的是，饰演口碑悬疑剧《隐秘的角落》中“普普”的王圣迪也首次亮相，这是继该剧后“朱朝阳”与“普普”的再度合作。


段奕宏冷漠凝望

　　作为陈正道导演继《记忆大师》、《催眠大师》后的又一悬疑力作，电影《秘密访客》讲述一个和睦的四口之家，住进了一位陌生客人，并在同一屋檐下生活多年。随着记忆之门再次开启，往事重新浮现，一件件“怪事”也随之而来，原本和谐的家庭从此不再平静……

悬疑高能  
《秘密访客》现端倪诡异之家深藏甜“秘”

　　“我们家是有点不对劲儿，但谁是那个鬼还不一定呢。”乍看之下，《秘密访客》首支预告中一家四口与神秘访客愉悦相处，但众人的一举一动都似有弦外之意。威严可畏的父亲（郭富城饰）与精致温柔的母亲（许玮甯 饰）对访客（段奕宏 饰）的彬彬有礼下暗藏恶意；看似乖巧内向的姐姐（张子枫 饰）和弟弟（荣梓杉 饰），也常常行踪诡异、惶恐难安。


郭富城眼神凌厉

　　“我算了一下，今天刚好是第三年，你还没有自首的打算吗？”随着父亲的质问，这个看似祥和的家庭中暗藏的秘密让氛围更显扑朔迷离。秘密即将崭露破绽时，母亲将桌上鱼头转向父亲，尽在掌控中的“一家之主”父亲以退为进释放逼人威压，也将整支预告悬疑气氛推向高潮。这一家四口和神秘访客与三年前的车祸到底有何关联？他们的背后到底隐藏了什么秘密？都令观众对影片充满好奇。


荣梓杉暗藏阴郁

　　此次与预告一同曝光的六张单人剧照，亦是氛围感十足，众人大飚“眼”技。对镜梳发的“父亲”郭富城眼神凌厉、回头凝望的“访客”段奕宏冷若冰霜、餐桌上的“姐姐”张子枫双目期冀、“母亲”许玮甯满腹心事、蓦然回眸的“弟弟”荣梓杉暗藏阴郁。除五大主演外，在本片中出演的王圣迪也首次曝光，她似乎正在接受一场公开审问，笃定专注的神情让人对背后的隐情期待不已。


王圣迪神情专注

全员狠人  
悬疑片“王炸”组合引网友大呼：这阵容绝了！

　　《秘密访客》是导演陈正道继《催眠大师》与《记忆大师》后的又一悬疑力作，有了前两部口碑悬疑作品的经验，此次导演在演员选择上可谓颇有“野心”。不仅聚集了郭富城、段奕宏、许玮甯“两帝一后”的顶配组合，在小演员的选择上更是十分亮眼。新生代演员张子枫在其多部影视作品中一直保有不俗的演技表现。

　　05后小演员荣梓杉凭借在口碑悬疑佳作《隐秘的角落》中“朱朝阳”一角展现了腹黑又自然的演技，让他一跃成为大众公认的演技新星。而同样在该剧中出演“普普”的王圣迪也被大赞天赋型演员，这也是“朱朝阳”与“普普”继《隐秘的角落》后的再度合作。


许玮甯满腹心事

　　此前，《秘密访客》并未释出过多剧情与细节，但凭其悬疑片顶配阵容已在网络引起热议。无论是郭富城、段奕宏和张子枫，还是许玮甯、荣梓杉乃至王圣迪，都在多部悬疑类型影视作品中有过精彩演绎，而导演陈正道执导的悬疑剧集《摩天大楼》也在近期播出后口碑喜人。

　　此次一众主演齐聚《秘密访客》，让观众惊呼：“《秘密访客》全员都是狠人，这阵容绝了！”甚至有观众调侃小演员们：“张子枫荣梓杉演姐弟，一看这对姐弟就不好惹，再加上王圣迪，光看见他们三个我就瑟瑟发抖了！”。相信这样的“王炸”组合联手打造的悬疑新作《秘密访客》定将不负期待！《秘密访客》，欢迎回家。


张子枫面若寒霜

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 秘密访客 预告片 剧照 郭富城 荣梓杉 段奕宏 张子枫 许玮甯
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

秘密访客

秘密访客 (2020)

0.0

导演：陈正道

主演：郭富城 段奕宏

在线播放

郭富城

郭富城

Aaron Kwok

职业：演员

查看影人作品  >

段奕宏

段奕宏

Yihong Duan

职业：演员

查看影人作品  >

张子枫

张子枫

Wendy

职业：演员

查看影人作品  >

许玮甯

许玮甯

Tiffany

职业：演员

查看影人作品  >

荣梓杉

荣梓杉

Zishan Rong

职业：

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《金刚川》首日票房破亿曝终极预告

炮火纷飞年代志愿军互托生死

8
影片再曝“血战到底”版终极预告，以战场上微小个体视角..
2

郭敬明《晴雅集》曝全新海报&剧照

《阴阳师》作者声援：迫不及待想看正片

9
故事始于混沌乱世间，阴阳师晴明（赵又廷饰）承师遗命与..
3

"地狱男爵"新剧照"千手巨怪"尺度大

暴力美学画面打造到极致的暗黑超级英雄

4
来看看“千手巨怪”，不能我一个人恶心。
4

《中华英雄之风云再起》横店杀青

根据马荣成漫画改编 胡兵饰演华英雄

6
本片改编自中国香港传奇漫画家马荣成的成名作《中华英雄..
5

大鹏导演作品《吉祥如意》定档

源自大鹏亲身经历 一次不同寻常的春节聚会

7
故事讲述一次不同寻常的春节家庭聚会以及一对十年未见的..

查看更多