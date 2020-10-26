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篮球题材原创动画剧"左手上篮"发海报

计划塑造"体育偶像宇宙" 篮网老板创投

2020-10-26 17:43:48 来源：Mtime时光网

由布鲁克林篮网老板蔡崇信等人参与创投的新国产动画片《左手上篮》，今日发布了首张概念海报。

概念海报

　　时光网讯　近日，致力于中国原创体育题材动漫IP研发及运营的北京左手上篮文化有限公司（以下简称“左手上篮文化”）宣布完成千万元天使轮融资，投资方为蔡崇信先生与弘毅创投。

　　近一年来，国务院《体育强国建设纲要》、国家体育总局和教育部《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》，以及中共中央、国务院《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等政府文件的接连发布，将发展校园体育的重要性提升到了前所未有的高度。

　　推动全社会关注青少年体育需要构建相应的流行文化土壤，而日本的经验表明动漫可以起到积极的促进作用。在我国，动漫作为纳入“十三五”规划的重点新型文化业态，近年来取得了长足的发展，但优质的体育相关原创IP内容仍非常稀缺。

　　左手上篮文化希望围绕“体育+动漫”这一核心理念，矩阵式打造精品原创动漫作品与虚拟形象，通过二次元讲好当代中国故事，从而促进体育进一步“破圈”, 在整个流行文化层面取得更大的泛社会影响力。

　　成立于2020年初疫情期间，左手上篮文化现规模将近40人，核心团队集结了来自国内动漫、体育、影视等领域的一线人才。创始人兼CEO李锦天此前担任中国篮球协会姚明主席特别助理兼CBA联赛公司战略发展负责人，主导了《CBA品牌未来发展规划纲要》的制定以及联赛荣誉体系和多支球队视觉系统的升级工作。

　　在此之前他曾就职于NBA纽约全球总部。联合创始人巩春燕是中国早期参与日本动画制作的资深动画人，参与了《海贼王》，《银魂》等知名作品，并曾担任青青树动漫首席原画师参与了《魁拔》系列电影，以及声影动漫二维动画负责人。

　　布鲁克林篮网队老板蔡崇信先生表示：“很高兴看到体育在教育中的作用受到越来越多的关注，而体育动漫从文化的角度可以起到很好的推广。我支持左手上篮文化的理念并且看好他们打造精品的潜力。”

　　弘毅创投管理合伙人王天石表示：“我们看好数字内容驱动的垂直领域，体育和动漫二次元的结合符合Z世代的内容消费需求，未来有巨大的想象空间。李锦天带领的创始团队即有丰富的体育行业经验和资源，又有对内容IP的敏感度和创造能力，我们相信左手上篮文化有机会成为这个跨界领域的标杆企业。”

　　采用高度协同的集成式创作流程，左手上篮文化正在同步孵化包含篮球、足球、乒乓球、格斗、赛车等不同运动项目的原创IP，计划在未来几年内塑造同世界观下多部作品组成的“体育偶像宇宙”。其中与公司同名的篮球题材原创动画番剧《左手上篮》得到了中国篮协的官方背书，并且首款概念海报现已公布。

   编辑：迪通拿

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 左手上篮 动画片 海报 布鲁克林篮网
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