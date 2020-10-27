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似曾相识!"阿凡达2"曝温丝莱特片场照

为了角色学会自由潜水可憋气7分钟！

2020-10-27 08:54:10 来源：Mtime时光网

这一集我看过！

　　
　　时光网讯 詹姆斯·卡梅隆导演的《阿凡达2》真人实景拍摄已完成，《阿凡达3》也接近完成。制片人乔恩·兰道近日在社交媒体曝光凯特·温丝莱特片场照，在水中展开双臂的她，不禁让人想起她和卡神合作的另一部经典《泰坦尼克号》
把双臂展开 对！


　　卡梅隆的《阿凡达2》找了一些老搭档合作，除了《异形2》的西格妮·韦弗，还有因《泰坦尼克号》让世人熟知的凯特·温丝莱特了。早前凯特在接受外媒采访时透露，为了拍摄水下戏份，她专门去学习自由潜水，甚至练就出在水下憋气7分14秒的本事（大家可以掐表试试自己能憋多久）。

西格妮·韦弗

《阿凡达》续集最新档期(北美)：
《阿凡达2》2022年12月16日
《阿凡达3》2024年12月20日
《阿凡达4》2026年12月18日
《阿凡达5》2028年12月22日

   编辑：小火纸

关键词： 阿凡达2 卡神 片场照 续集 凯特温丝莱特
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