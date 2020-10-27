早上好，今天是周二，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《蝙蝠女侠》第二季发黑人新女主定妆照















DC美剧《蝙蝠女侠》第2季发布两张定妆照，贾维西亚·莱斯利饰演的新蝙蝠女侠瑞恩·怀尔德亮相！她是首位在真人电视/电影中扮演蝙蝠女侠的黑人女演员。 ​​​​今年5月，只演了一季的女主角鲁比·罗丝忽然宣布退出，接受外媒采访时称自己当时拍摄期间身体刚刚做完手术，疫情期间的思考也让她做出了这个决定。莱斯利饰演的新蝙蝠女侠将在新一季前三集中，继续穿着鲁比所饰的凯特·凯恩的制服。

02. 《阿凡达2》曝温丝莱特片场照









詹姆斯·卡梅隆导演的《阿凡达2》真人实景拍摄已完成，《阿凡达3》也接近完成，制片人乔恩·兰道近日在社交媒体曝光了凯特·温丝莱特的片场照。卡梅隆的《阿凡达2》找了一些老搭档合作，除了《异形2》的西格妮·韦弗，还有因《泰坦尼克号》让世人熟知的凯特了。早前凯特在接受外媒采访时透露，为了拍摄水下戏份，她专门去学习自由潜水，甚至练就出在水下憋气7分14秒的本事。

03. 奥斯卡·伊萨克有望主演《月光骑士》









