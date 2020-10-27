过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《蝙蝠女侠》第二季发黑人新女主定妆照
DC美剧《蝙蝠女侠》第2季发布两张定妆照，贾维西亚·莱斯利饰演的新蝙蝠女侠瑞恩·怀尔德亮相！她是首位在真人电视/电影中扮演蝙蝠女侠的黑人女演员。 今年5月，只演了一季的女主角鲁比·罗丝忽然宣布退出，接受外媒采访时称自己当时拍摄期间身体刚刚做完手术，疫情期间的思考也让她做出了这个决定。莱斯利饰演的新蝙蝠女侠将在新一季前三集中，继续穿着鲁比所饰的凯特·凯恩的制服。
02. 《阿凡达2》曝温丝莱特片场照
詹姆斯·卡梅隆导演的《阿凡达2》真人实景拍摄已完成，《阿凡达3》也接近完成，制片人乔恩·兰道近日在社交媒体曝光了凯特·温丝莱特的片场照。卡梅隆的《阿凡达2》找了一些老搭档合作，除了《异形2》的西格妮·韦弗，还有因《泰坦尼克号》让世人熟知的凯特了。早前凯特在接受外媒采访时透露，为了拍摄水下戏份，她专门去学习自由潜水，甚至练就出在水下憋气7分14秒的本事。
03. 奥斯卡·伊萨克有望主演《月光骑士》
奥斯卡·伊萨克正在商谈主演漫威新剧《月光骑士》！此前他出演过根据漫威漫画改编的福斯电影《X战警：天启》，并在片中饰演“天启”。《月亮骑士》讲述了马克‧史贝特的故事，他原本是一名精锐的士兵和雇佣兵，在成为埃及的月亮之神孔苏的人类化身之后，他决定与犯罪作斗争。受月神加持，月光骑士在晚上体能、速度、耐力以及力量会随着月光而增强。
04. 《芝加哥七君子审判》全员以“男配”申奥
今年新片不太多，好片更少，近日上线了Netflix的《芝加哥七君子审判》就是其中之一。根据外媒报道，艾伦·索金的这部新作将开启“申奥”之旅，包括萨莎·拜伦·科恩、“小雀斑”埃迪·雷德梅恩、马克·里朗斯、弗兰克·兰格拉、叶海亚·阿卜杜勒-迈丁、吉瑞米·斯特朗与迈克尔·基顿在内的卡司，将会全员参加“最佳男配角”奖项的角逐，而并非“最佳男主角”。
05. 《泰坦》曝光“红头罩”造型
DC真人美剧《泰坦》的第三季很快就要上线HBO Max了，这也将是本剧首次登陆该平台（前两季是上线了DC自家的流媒体平台DC Universe）。今日剧集放出了一张“红头罩”杰森·托德（柯伦·沃尔特斯饰）的造型，这也是红头罩史上第一次以真人版的形式出现。本剧显然是跳过了杰森·托德从“罗宾”到“红头罩”之旅——他死在小丑手中这一趴，《泰坦》中应该不会涉及。
01.彭昱畅、乔杉主演的喜剧《沐浴之王》定档
由易小星执导，彭昱畅、乔杉主演的喜剧电影《沐浴之王》发布预告，宣布定档12月11日全国上映。
彭昱畅在片中扮演苦练搓背的失忆富二代肖翔，乔杉扮演的是澡堂老板周东海，影片将围绕“兄弟澡堂”彭昱畅跟随乔杉学习南北两派搓澡技艺过程中所发生的啼笑皆非的一连串误会展开。