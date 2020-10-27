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《海绵宝宝:营救大冒险》内地11.6上线

"海派"兄弟携手救爱宠 童年回忆全新来袭

2020-10-27 10:30:28 来源：Mtime时光网

《海绵宝宝：营救大冒险》终于来内地了。

　
　　　时光网讯 10月27日消息，由美国派拉蒙影片公司出品的好莱坞喜剧动画大电影《海绵宝宝：营救大冒险》，即将于11月6日登陆爱奇艺超级影院全网首播。
  
　　《海绵宝宝：营救大冒险》是“海绵宝宝系列电影”的第三部作品，据悉，电影依旧采取真人与CG动画相结合形式，导演为参与了多季《海绵宝宝》动画的蒂姆·希尔，汉斯·季默配乐，拉瑞·方摄影，海绵宝宝配音依旧由汤姆·肯尼担任。
 

　　作为该系列时隔四年的回归之作，《海绵宝宝：营救大冒险》可谓亮点不断，处处充满粉丝“福利”。其中最令人惊喜要数电影首次揭晓了海绵宝宝与小蜗的初次相识经历，Q版奶声奶气的海绵宝宝喂食小蜗的一幕格外萌化人心，而他们依偎在一起静静观赏海滩日落的场景，更是温馨十足让观众忍不住想要截屏保存下这美好一刻。
 
　　自1999年7月17日在尼克国际儿童频道开播以来，住在菠萝屋的海绵宝宝已经陪伴全世界的观众走过了二十个年头，而这个乐天善良、擅长逗趣耍宝，喜欢说“我准备好了！”的黄色“小海绵”，也成为全球最受欢迎的动画形象之一。



　　本次发布的海报上，海绵宝宝也元气满满邀请大家来“一起抓水母！”显现无限活力。这个冬天，相信即将在11月6日爱奇艺超级影院上线，充满暖心情怀的《海绵宝宝：营救大冒险》不仅会为小朋友们带来笑声，也能够让无数“大朋友”收获治愈，重温久违的童年快乐。


   编辑：小火纸

关键词： 海绵宝宝 营救大冒险 定档 爱奇艺
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相关电影/影人

海绵宝宝：营救大冒险

海绵宝宝：营救大冒险 (2020)

0.0

导演：蒂姆·希尔

主演：汤姆·肯尼

在线播放

海绵宝宝

海绵宝宝 (1999)

9.1

导演：Sherm Cohen

主演：克兰西·布朗

在线播放

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