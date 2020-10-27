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易小星导演喜剧"沐浴之王"定档12.11

彭昱畅乔杉演绎搓澡兄弟 首窥东方沐浴文化

2020-10-27 15:40:02 来源：Mtime时光网

易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演的喜剧电影《沐浴之王》今日定档12月11日，并且发布了预告片和海报。
　　时光网讯　今日，由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演的喜剧电影《沐浴之王》发布定档海报及“有些人一旦搓过就不在”版定档预告，正式宣布定档12月11日，洗掉一年不开心。影片围绕“兄弟澡堂”彭昱畅跟随乔杉学习南北两派搓澡技艺过程中所发生的啼笑皆非的一连串误会展开，此次发布的预告片更是在欢乐逗趣的氛围中亮相博大精深的东方沐浴文化，令人忍俊不禁。


彭昱畅给乔杉搓澡

“娴熟搓澡功底”首窥东方沐浴文化 
彭昱畅乔杉欢脱演绎“搓澡兄弟”

　　此次电影《沐浴之王》发布的定档海报以澡堂作为背景，红红火火的片名“沐浴之王”喜气腾腾，彭昱畅与乔杉这对搓澡兄弟表情神秘地“浮出水面”，热气腾腾的澡堂看上去格外温暖。澡堂墙上的一行字写着“舒筋活血除晦气”，应合了年末迎新，看《沐浴之王》“洗掉一年不开心”的美好愿望。

　　“有些人一旦搓过就不在”版定档预告则展现了彭昱畅、乔杉的“默契配合”。彭昱畅饰演苦练搓背的失忆富二代肖翔，“娴熟”的搓澡功底让人看了就知道他真的练过——一招一式架势十足、充满霸气！


彭昱畅饰演搓澡工

　　乔杉饰演的澡堂老板周东海则给大家普及了“皴”文化，浙江叫“裉”、东北叫“皴”、湖南叫“蔓”、广东叫“老泥”，南北方对“皴”不同的叫法被乔杉介绍得清清楚楚，透露着搓澡文化传承人应有的专业。彭昱畅在乔杉的谆谆教导之下也能搓出一手好“皴”，当真是可喜可贺。预告中搓澡的结果令人捧腹，让人想要赶快冲进电影院捕获意想不到的快乐！


乔杉饰演澡堂老板

喜剧“大咖”助力欢乐年末 
暖身暖心洗掉一年不开心

　　以草根喜剧出道并深受年轻人喜爱的导演易小星自《万万没想到》之后，暌违五年，交出了新的作品《沐浴之王》，从预告片中可以看出现在的易小星更为成熟与劲道，不仅将草根的沐浴文化吃了个透，更是用华丽的技巧增强了影片的可看性，一招一式皆是功夫，十分好奇他将如何将喜剧与沐浴文化相结合；

　　从圈粉无数的《快把我哥带走》到近期热门的《一点就到家》和《风犬少年的天空》，彭昱畅总能通过生动细腻的表演将欢乐带给观众；天生喜剧人乔杉更是拥有极高的国民喜爱度，只要有他出场遍地都是笑声；三位风格各不相同的喜剧“大咖”因《沐浴之王》聚首，“气势磅礴”地挑战你的苹果肌，力求帮您在适合囤膘的冬季“笑出腹肌”！


导演与演员交流

　　戏里戏外，《沐浴之王》都洋溢着欢乐的气息，据了解，导演易小星不仅会在现场指导演员如何更有喜感的表演，还与演员亲切交流生发技巧，现身说法，最终导致杀青后演员头发成功掉光。《沐浴之王》这样一部欢乐的喜剧，在2020这个特殊的年份里定档12月11日，也是想要用热气腾腾的快活氛围，为大家在寒冷的冬季里暖身暖心，洗掉一年不开心！

　　电影《沐浴之王》由北京京西文化旅游股份有限公司出品，易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，影片将于12月11日全国上映。


定档海报

   编辑：迪通拿

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 沐浴之王 易小星 彭昱畅 乔杉
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