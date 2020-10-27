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"热血合唱团"曝鄂靖文"追星"特辑

星女郎化身刘德华迷妹 从群演到与天王同框

2020-10-27 16:09:53 来源：Mtime时光网

从普通群演到与“天王”同框，“星女郎”鄂靖文的经历堪称励志。
　　时光网讯　由关信辉导演、刘德华监制并领衔主演的年度治愈电影《热血合唱团》今日曝光鄂靖文特辑，新任“星女郎”鄂靖文化身天王小迷妹，喜提与刘德华同台飙戏的机会，更是成功将片场变成“小型追星现场”。《热血合唱团》集结了青春、热血、梦想和温情等多重元素，自定档以来就备受期待，影片将于11月13日上映。

　　影片聚焦一群“废柴”学生，他们在刘德华饰演的指挥家严梓朗带领下，从零开始学习合唱。在《新喜剧之王》中脱颖而出的新任“星女郎”鄂靖文，化身严梓朗的同事，以老师的身份向这群“废柴”学生伸出援手，用音乐帮助他们找到青春的价值与生活的勇气。


“星女郎”鄂靖文出演电影《热血合唱团》

　　与许多刘德华的粉丝一样，鄂靖文从小也是刘德华的狂热“小迷妹”，此次能与儿时偶像面对面进行表演，对她而言可谓是“追星之路”上的巨大成功。在特辑中，见到“刘天王”的她不禁喜形于色，每个眼神都写满了崇拜与憧憬，并在拍摄现场对偶像进行视线追踪，不想错过任何一个和刘德华本人学习交流的机会。同时，她也毫不吝啬自己的夸奖，直言“好帅”、“特别幸福”。


鄂靖文直言刘德华为其儿时偶像

　　从普通群演到与“天王”同框，鄂靖文的经历堪称励志，正如她所说的，“因为他是巨星是天王，我根本就没想过，有一天会跟他一起合作”。这样的亲身经历，无疑能帮助鄂靖文更好地理解《热血合唱团》中的励志故事，感同身受地用最饱满的情绪诠释好老师的角色。

　　除了首度饰演老师的刘德华和“追星成功”的鄂靖文，卢冠廷、雷颂德、吴岱融、谢君豪、李丽珍等演技派也将在本片中惊喜现身，不禁令人对他们的精彩表现充满期待。

　　在充满艰难的2020年结束之前，《热血合唱团》这部暖心“治愈戏”，希望用音乐带给观众温暖，用热血为全社会打气，为所有人带来感官与心灵上的双重治愈。


鄂靖文称能与刘德华合作很感动很热血

   编辑：甄宝贝

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 星女郎 鄂靖文 热血合唱团 刘德华
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