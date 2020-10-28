剧集《繁花》将登陆腾讯视频。











首次曝光的剧照上，有来自胡歌的亲笔，“那天，我坐在金鱼的脊背上，可是它，一动不动。（落款）阿宝。”据悉，这段文字是胡歌拍完这场戏后，有感而发，结束拍摄后写下发给导演王家卫。前面还有一段，“蓓蒂最喜欢和我一起爬屋顶，她说，每一幢披着红瓦的房子都是一条金鱼。她还说，风就是水，风吹过的时候，每一幢房子都在游”。王家卫导演读后，夸赞“胡歌就是阿宝。”











作为地道的上海籍演员，自剧集《繁花》官宣由胡歌饰演阿宝后，广受期待及好评，一致认为其身上独特的气质与成长背景，无疑与阿宝的人物设定莫不如是。而曾荣获第24届上海电视节白玉兰奖最佳编剧奖的编剧秦雯作为地道的沪上女儿，将以独特笔触呈现最地道的上海味道，繁花深处自开自落，海上奇情悲喜尽展。





为了探寻上海的真实图景，捕捉时代跫音，大至城市高低变迁，小到日常衣食住 行，由泽东电影匠心打造的剧集《繁花》无不极尽考究。为真实还原时代本色，该剧将1：1实景搭建，沉浸式再现昔日沪上风光。此外，更力邀曾荣获第73届奥斯卡金像奖最佳摄影奖的鲍德熹作为视觉总监，再现“市光”的上海夜，繁花静叶声色虚空将一一呈现。





目前，该剧正在上海拍摄中，未来将在腾讯视频与观众见面。





编辑：小火纸