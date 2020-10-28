网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

王家卫监制、胡歌主演《繁花》曝剧照

改编自同名小说 未来将登陆腾讯视频

2020-10-28 09:33:08 来源：Mtime时光网

剧集《繁花》将登陆腾讯视频。


　　时光网讯王家卫担任监制、总导演，秦雯编剧，胡歌领衔主演的剧集《繁花》于近日首次曝光剧照，余晖红瓦，时代风华略露一二。胡歌（饰阿宝）独坐屋脊，眺望远方，满目时代沸腾，难掩心中故事。一番逍遥，一番惆怅，瓦片温热，独饮正好。

　　首次曝光的剧照上，有来自胡歌的亲笔，“那天，我坐在金鱼的脊背上，可是它，一动不动。（落款）阿宝。”据悉，这段文字是胡歌拍完这场戏后，有感而发，结束拍摄后写下发给导演王家卫。前面还有一段，“蓓蒂最喜欢和我一起爬屋顶，她说，每一幢披着红瓦的房子都是一条金鱼。她还说，风就是水，风吹过的时候，每一幢房子都在游”。王家卫导演读后，夸赞“胡歌就是阿宝。”

　　剧集《繁花》改编自知名作家金宇澄茅盾文学奖获奖同名小说。该剧将围绕阿宝（胡歌饰）展开，1990年代初，煌煌大时代，人人争上游，阿宝也变成了宝总，成功过，失败过，在沪上弄潮儿女中留下一段传奇。有过金碧辉煌，有过细水长流，男男女女，涨涨跌跌，道尽一个时代的情义与至真。人人觉得宝总吃得定未来，却无人知晓阿宝的过去，那里，乱梦堆叠，一尾金鱼忽隐忽现。 


　　作为地道的上海籍演员，自剧集《繁花》官宣由胡歌饰演阿宝后，广受期待及好评，一致认为其身上独特的气质与成长背景，无疑与阿宝的人物设定莫不如是。而曾荣获第24届上海电视节白玉兰奖最佳编剧奖的编剧秦雯作为地道的沪上女儿，将以独特笔触呈现最地道的上海味道，繁花深处自开自落，海上奇情悲喜尽展。

　　为了探寻上海的真实图景，捕捉时代跫音，大至城市高低变迁，小到日常衣食住　行，由泽东电影匠心打造的剧集《繁花》无不极尽考究。为真实还原时代本色，该剧将1：1实景搭建，沉浸式再现昔日沪上风光。此外，更力邀曾荣获第73届奥斯卡金像奖最佳摄影奖的鲍德熹作为视觉总监，再现“市光”的上海夜，繁花静叶声色虚空将一一呈现。

　　目前，该剧正在上海拍摄中，未来将在腾讯视频与观众见面。

   编辑：小火纸

关键词： 繁花 王家卫 胡歌 剧照 剧集
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

繁花

繁花 (2021)

0.0

导演：王家卫

主演：胡歌

在线播放

王家卫

王家卫

Kar Wai Wong

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 艺术指导 | 副导演/助理导演

查看影人作品  >

秦雯

秦雯

Wen Qin

职业：编剧

查看影人作品  >

胡歌

胡歌

Hugh

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

50张图!芝加哥再次化身哥谭市!

新"蝙蝠侠"片场照 蝙蝠侠与猫女并肩骑行

50
这一次，芝加哥又变哥谭市。
2

《金刚川》首日票房破亿曝终极预告

炮火纷飞年代志愿军互托生死

8
影片再曝“血战到底”版终极预告，以战场上微小个体视角..
3

梦回1999!基努里维斯时隔多年剃平头!

正在柏林拍"黑客帝国4" 胡子刮了脸干净了

14
刮干净脸的平头基努·里维斯回来了！
4

"地狱男爵"新剧照"千手巨怪"尺度大

暴力美学画面打造到极致的暗黑超级英雄

4
来看看“千手巨怪”，不能我一个人恶心。
5

《长津湖》开拍 吴京和易烊千玺主演

陈凯歌、徐克、林超贤联合执导 2021年上映

15
继《金刚川》后，吴京再次出演抗美援朝题材电影。

查看更多