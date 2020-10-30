日本动画在全球影视文化中又是什么地位？从全球范围来讲，或许仅次于好莱坞能排"天字第二号"。单从动画剧集来看，某些方面比美国还强势。好莱坞几大工作室主要精力在大银幕作品，流媒体和电视上的动画剧集，尤其是青少年冒险、科幻、动作这些类型上，日本作品占据主流。
最近几年流媒体大佬Netflix对日本动画的重视，似乎把日本动画影响力再提升一个层次。
Netflix日本动画新作一览
Netflix全球拥有1.95亿订阅订户，广泛的发行力度和海量用户让其成为日本动画推广的大平台，起码全球动画迷能更容易接触到最新的日本动画剧集。
日本动画在Netflix是比较受欢迎的内容类型，在过去一年间 (2019年10月——2020年10月)，世界各地已有超过1亿个家庭曾在 Netflix平台上收看动画片，日本动画在将近100个国家地区中攻占 Netflix十大排行榜，收视的踊跃程度相较一年前大幅提升50%。
不只是日本人在看，全世界喜欢日本动画的观众在Netflix都找到了归属感。
在Netflix上的日本动画大概有这几类：一些在其他渠道热播的经典作品，譬如《火影忍者》《进击的巨人》《七大罪》
，由于版权分区，每个国家的用户看到的内容不一样。《七大罪》自推出至今，已在70个国家高居前十大热门内容，《刃牙》
也打入近 50国的十大排行榜中。
Netflix投资日本动画带来哪些影响？
影响1：全球更多动画迷观看日本动画
Netflix日本动漫首席制作人樱井大树10月27日表示："Netflix创意团队在东京成立短短四年间，不断拓展动漫观众广度，让动漫不再只是小众内容，《七大罪》、《刃牙》
等节目大受欢迎，让我们更期待能突破极限，为全球动漫迷推介更精彩的内容。"
樱井指出，不只在日本当地，其他国家地区的日本动画观看数也相当可观，尤其是泰国、法国、意大利、秘鲁、智利、中国台湾等国家地区，每周的人气榜前十名几乎都有动画作品。
David production制作人田中修一郎惊喜地说道：与 Netflix 合作并发行动画后，才知道原来世界上还有那么多人在关注日本动画。
影响2：让日本制作委员会制开始松动
近年的日本多以制作委员会，即多公司联合出资的方式制作动画，而Netflix的模式则相反。
制作委员会模式产生于1990年代，当时日本电视动画投资额不高，出现电视台、动画厂商和广告代理店联合投资、分摊风险并共享收益的制作委员会模式。在此模式下《新世纪福音战士》
获得了空前成功，成为日本动画界的主流模式并延续至今。
制作委员会模式可以控制动画制作成本，但对动画制作方来说，无论作品人气有多高，只能拿到固定的制作费用，导致日本动画从业者工资一直低于社会平均水平，人才开始紧缺。
随着观众对于动画的要求越来越高，制作委员会模式下的动画制作质量并没有提升，有时会出现画面崩坏，配音粗糙问题，引起了许多二次元观众的不满。
Netflix投资动画并不在意动画作品衍生品，包括BD/DVD、动画周边的版权二次利用等，一般不使用“制作委员会”模式，直接与动画制作公司进行合作，这种模式给了动画制作公司更大权利，他们不会过多的参与创作过程，除了网络播出以外的其他版权也归属于动画公司。
与日本电视动画传统的边放边播模式不同，Netflix通常会预订一整季内容，给动画制作公司留出充足的制作周期和预算。所以无论口碑、剧情如何，Netflix投资的几部动画在作画质量，配音质量上还是得到了认可。
重要的是，Netflix 受众广大，旗下作品多元，系统会收集用户的观看习惯，能更清准的抓到目标用户群。
影响3：日本和美国动画人另类合作
Netflix是一家美国公司，日本动画创意团队以日本人为主，但他们推出不少作品也有美国人的参与。《恶魔城》
由日本游戏公司KONAMI的同名游戏《恶魔城传说》改编而来，制作团队为美国动画工作室Frederator，实际上是一部美国人制作的日式动画。
除了《恶魔城》，今年宣布的几个新项目，包括《伊甸》都有美国、日本甚至中国台湾的动画人参与其中。强强合作的方式有利于动画创作人突破固有的思维模式，毕竟Netflix作品多为全球发行。田中修一郎也认为，多元文化融入也会带来更刺激，更可贵的制作经验。
对于日本动画业界现状，田中修一郎遗憾表示，受到新冠肺炎的影响，在制作上还是有受到影响，尤其声优录音方面，为了降低感染率，须放弃以往的工作室群体录音，由声优个别录制。
除了美国合作，田中修一郎补充：“我们将持续培育新人才，也扩大内容多元性，也很高兴与法国的歌布朗动画学院 (Gobelins) 合作，让第二位奖学金学生 Anand Varna 加入创意团队”。