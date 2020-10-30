这么多日本动漫大作即将在 Netflix上线，你最期待的是哪一部？

《鬼灭之刃》剧场版









日本动画在全球影视文化中又是什么地位？从全球范围来讲，或许仅次于好莱坞能排"天字第二号"。单从动画剧集来看，某些方面比美国还强势。好莱坞几大工作室主要精力在大银幕作品，流媒体和电视上的动画剧集，尤其是青少年冒险、科幻、动作这些类型上，日本作品占据主流。





最近几年流媒体大佬Netflix对日本动画的重视，似乎把日本动画影响力再提升一个层次。









Netflix日本动画新作一览





Netflix全球拥有1.95亿订阅订户，广泛的发行力度和海量用户让其成为日本动画推广的大平台，起码全球动画迷能更容易接触到最新的日本动画剧集。





日本动画在Netflix是比较受欢迎的内容类型，在过去一年间 (2019年10月——2020年10月)，世界各地已有超过1亿个家庭曾在 Netflix平台上收看动画片，日本动画在将近100个国家地区中攻占 Netflix十大排行榜，收视的踊跃程度相较一年前大幅提升50%。





不只是日本人在看，全世界喜欢日本动画的观众在Netflix都找到了归属感。





Netflix的日本动画专区









《十二宫骑士：圣斗士星矢》









Netflix投资日本动画带来哪些影响？





影响1：全球更多动画迷观看日本动画



