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Netflix要帮日本动画"征服"全球？

生化危机、环太平洋、哥斯拉等16部新作袭来

2020-10-30 08:29:11 来源：Mtime时光网

这么多日本动漫大作即将在 Netflix上线，你最期待的是哪一部？
《鬼灭之刃》剧场版

　　时光网特稿 动画片在日本影视文化中地位有多重要？今年《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》连破影史票房纪录就是明证。

　　日本动画在全球影视文化中又是什么地位？从全球范围来讲，或许仅次于好莱坞能排"天字第二号"。单从动画剧集来看，某些方面比美国还强势。好莱坞几大工作室主要精力在大银幕作品，流媒体和电视上的动画剧集，尤其是青少年冒险、科幻、动作这些类型上，日本作品占据主流。

　　最近几年流媒体大佬Netflix对日本动画的重视，似乎把日本动画影响力再提升一个层次。

　　Netflix10月27日在日本东京举办“”2020 Netflix 在线动漫祭“”，为全球动画迷16部原创动画作品的最新进度：怪兽动画剧集《哥斯拉：奇异点》，早前宣布的《生化危机：无尽黑暗》

　　全球卖座电影改编《动画版环太平洋》、穿梭时空的喜剧漫改动画《罗马浴场》、1990年代经典漫画改编影集《轰天高校生》、浴血求生恐怖动画《天空侵犯》以及《伊甸》等。
Netflix日本动画新作一览

　　Netflix全球拥有1.95亿订阅订户，广泛的发行力度和海量用户让其成为日本动画推广的大平台，起码全球动画迷能更容易接触到最新的日本动画剧集。

    日本动画在Netflix是比较受欢迎的内容类型，在过去一年间 (2019年10月——2020年10月)，世界各地已有超过1亿个家庭曾在 Netflix平台上收看动画片，日本动画在将近100个国家地区中攻占 Netflix十大排行榜，收视的踊跃程度相较一年前大幅提升50%。

     不只是日本人在看，全世界喜欢日本动画的观众在Netflix都找到了归属感。

Netflix的日本动画专区

　　在Netflix上的日本动画大概有这几类：一些在其他渠道热播的经典作品，譬如《火影忍者》《进击的巨人》《七大罪》，由于版权分区，每个国家的用户看到的内容不一样。《七大罪》自推出至今，已在70个国家高居前十大热门内容，《刃牙》也打入近 50国的十大排行榜中。

　　经典IP翻新类：《十二宫骑士：圣斗士星矢》《机动奥特曼》《日本沉没2020》基本上所有Netflix订户都能看到。
《十二宫骑士：圣斗士星矢》

　　《恶魔人CRYBABY》《紫罗兰永恒花园》《恶魔城》《拳愿阿修罗》这种游戏、漫画改编类，或者纯原创动画譬如《B:起点》和《A.I.C.O.Incarnation》，也是几乎所有订户都可以看到。

Netflix投资日本动画带来哪些影响？

影响1：全球更多动画迷观看日本动画

　　Netflix日本动漫首席制作人樱井大树10月27日表示："Netflix创意团队在东京成立短短四年间，不断拓展动漫观众广度，让动漫不再只是小众内容，《七大罪》、《刃牙》等节目大受欢迎，让我们更期待能突破极限，为全球动漫迷推介更精彩的内容。"
樱井大树

　　樱井指出，不只在日本当地，其他国家地区的日本动画观看数也相当可观，尤其是泰国、法国、意大利、秘鲁、智利、中国台湾等国家地区，每周的人气榜前十名几乎都有动画作品。

　　David production制作人田中修一郎惊喜地说道：与 Netflix 合作并发行动画后，才知道原来世界上还有那么多人在关注日本动画。
田中修一郎

影响2：让日本制作委员会制开始松动

      近年的日本多以制作委员会，即多公司联合出资的方式制作动画，而Netflix的模式则相反。

     制作委员会模式产生于1990年代，当时日本电视动画投资额不高，出现电视台、动画厂商和广告代理店联合投资、分摊风险并共享收益的制作委员会模式。在此模式下《新世纪福音战士》获得了空前成功，成为日本动画界的主流模式并延续至今。

     制作委员会模式可以控制动画制作成本，但对动画制作方来说，无论作品人气有多高，只能拿到固定的制作费用，导致日本动画从业者工资一直低于社会平均水平，人才开始紧缺。

　　随着观众对于动画的要求越来越高，制作委员会模式下的动画制作质量并没有提升，有时会出现画面崩坏，配音粗糙问题，引起了许多二次元观众的不满。

　　Netflix投资动画并不在意动画作品衍生品，包括BD/DVD、动画周边的版权二次利用等，一般不使用“制作委员会”模式，直接与动画制作公司进行合作，这种模式给了动画制作公司更大权利，他们不会过多的参与创作过程，除了网络播出以外的其他版权也归属于动画公司。


　　与日本电视动画传统的边放边播模式不同，Netflix通常会预订一整季内容，给动画制作公司留出充足的制作周期和预算。所以无论口碑、剧情如何，Netflix投资的几部动画在作画质量，配音质量上还是得到了认可。

　　重要的是，Netflix 受众广大，旗下作品多元，系统会收集用户的观看习惯，能更清准的抓到目标用户群。

影响3：日本和美国动画人另类合作

　 Netflix是一家美国公司，日本动画创意团队以日本人为主，但他们推出不少作品也有美国人的参与。《恶魔城》由日本游戏公司KONAMI的同名游戏《恶魔城传说》改编而来，制作团队为美国动画工作室Frederator，实际上是一部美国人制作的日式动画。
《恶魔城》

　　除了《恶魔城》，今年宣布的几个新项目，包括《伊甸》都有美国、日本甚至中国台湾的动画人参与其中。强强合作的方式有利于动画创作人突破固有的思维模式，毕竟Netflix作品多为全球发行。田中修一郎也认为，多元文化融入也会带来更刺激，更可贵的制作经验。

　　对于日本动画业界现状，田中修一郎遗憾表示，受到新冠肺炎的影响，在制作上还是有受到影响，尤其声优录音方面，为了降低感染率，须放弃以往的工作室群体录音，由声优个别录制。

     除了美国合作，田中修一郎补充：“我们将持续培育新人才，也扩大内容多元性，也很高兴与法国的歌布朗动画学院 (Gobelins) 合作，让第二位奖学金学生 Anand Varna 加入创意团队”。

   编辑：老伙计

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 日本动漫 Netflix 哥斯拉 环太平洋 罗马浴场 天空侵犯 生化危机

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