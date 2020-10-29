导演王小帅也希望通过《沃土》的创作致敬小津安二郎导演。











自2014年开始，王小帅打造“家园三部曲”，其第一部正是《地久天长》，《沃土》则是第二部。

《沃土》取材于李师江发表的短篇小说《爷爷的鬼把戏》。导演王小帅表示，第二部是创作上的接续，在看到“爷爷”这部小说之前，他已经构思了一个关于农村家庭生活的故事。《地久天长》反映中国现代工人家庭生活与变迁的故事，《沃土》则希望表现农村家庭的故事。











导演王小帅也希望通过《沃土》的创作致敬小津安二郎导演，王导表示，小津是他最喜欢的导演之一，这位自称“做豆腐的”电影导演，与王导个人对自我的认知，以及作品中对家庭的认知，都有很多共鸣。2015年，在制片人刘璇给他讲述了《爷爷的鬼把戏》这个小说之后，他当即发现它与《沃土》在创作上的嫁接点，极为兴奋，随即邀请李师江撰写了两稿剧本。王小帅希望这部电影既能承载中国土地的历史变迁，又能彰显城市化脚步给每个家庭和个人带来的改变，把聚焦点放到被忽视已久的中国人自古以来与土地、与自然都密不可分的关系上。





据刘璇透露，目前估算电影《沃土》的投资规模或将超过王小帅既往作品中的任何一部，“由于剧本故事年代跨度大，最早可追溯到六十年前，部分现代都市场景也必须在大摄影棚搭建完成，以便影片素材与后期特效做到更好的融合。”在拍摄手法上，王小帅导演表示，他将与摄影和美术一起尝试制造视觉上更震撼的冲击力，探索如何用2D达到3D的视觉效果，给观众身临其境的体验，让他们完全沉浸在现代与历史的穿梭中。