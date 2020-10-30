时光网讯
"寡姐"斯嘉丽·约翰逊
和男友科林·乔斯特
结婚了! 美国车轮用餐非营利组织官方账号发布消息：表示两人上周末周末举办了小型仪式，只有亲属和友人出席。活动遵守新冠疫情安全规章，他们的婚礼愿望是通过支持该组织来帮助在这个困难时期的脆弱老年人。
36岁的寡姐与38岁的科林·乔斯特已经交往三年，两人去年五月订婚。乔斯特毕业于常春藤名校哈佛大学，四度获得美国编剧工会奖，被视作电视圈才子。
他目前担任SNL《周六夜现场》联合主持人，同时也是该节目的主要作者之一。乔斯特表示他与寡姐第一次见面是在2006年的一次节目中，当时寡姐第一次担任客串主持人，而乔斯特则刚加盟该节目不久。
两人于2017年5月被拍到在某party上拥吻，然而直到9月份乔斯特接受采访时公开谈到了两人的关系，并坦言：“斯嘉丽很酷，我很开心，我感觉我是个非常幸运的男人。”
也正是在9月，寡姐和前夫Romain Dauriac办完了离婚手续，并解决了小女儿Rose Dorothy的抚养权问题。此后，寡姐和这位幸运的SNL小哥恋情坐实。
寡姐此前分别与“小贱贱”瑞安·雷诺兹
和法国记者Romain Cauriac有过两次婚姻。
与瑞安·雷诺兹的婚姻始于2008年，两年后分手。寡姐后来谈及离婚原因称：“我受不了控制欲很强和嫉妒心很重的男人，他们时时刻刻把女人看得紧紧的。如果是偶尔地查岗，我不会介意，但是如果无时无刻都紧盯着，这本身就是一种没有安全感的表现，这样的男人毫无魅力可言。”
寡姐后来又在2014年10月与交往不到一年的法国记者男友Romain Cauriac结婚，二人在婚前已诞下一女。2017年三月，寡姐诉请离婚，并为女儿的监护权大打官司。