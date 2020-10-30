过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《神秘海域》曝光更多片场照
根据游戏改编的电影《神秘海域：德雷克船长的宝藏》曝光更多片场照：苏利文的标志性衬衫，以及德雷克的戒指与场记板。影片由《毒液》导演鲁本·弗雷斯彻执导，“荷兰弟”汤姆·赫兰德、马克·沃尔伯格主演，安东尼奥·班德拉斯等明星加盟。2021年7月16日北美上映。 电影选取了游戏系列的留白部分，将视角放在了年轻时期的内森·德雷克身上。
02. 《王冠》第四季曝光正式预告
即将于11月15日上线的《王冠 第四季》曝光正式中字预告，前一半聚焦吉莲·安德森饰演的撒切尔夫人，后一半聚焦艾玛·科林扮演的戴安娜王妃,女王与首相的权力制衡，王室婚恋情感纠葛。新季看点很多，11月15日上线。本季讲述1970年代将进入尾声时，伊丽莎白女王(奥莉薇娅·柯尔曼 饰)一家把心思放在巩固王位传承，他们得为年届三十的查尔斯王子(乔什·奥康纳 饰)觅得合适的新娘。
03. 帕特里克·威尔森将执导《潜伏5》
温子仁开启的恐怖片系列《潜伏》第5部已在开发中，制片方布伦屋（Blumhouse）今日宣布，系列主演、与温导合作多次的帕特里克·威尔森将亲自执导！前四部《潜伏》影片全球范围内共收获了5.39亿美元，第5部将继续讲述兰伯特一家的故事，发生在前作10年之后，此时兰伯特的儿子道尔顿（泰·辛普金斯回归出演）就要上大学了，这也将是帕特里克的导演处女作品。
01. 沈腾贾玲《你好，李焕英》定档大年初一
日前，由贾玲导演，贾玲、沈腾等主演的喜剧电影《你好，李焕英》定档2021年大年初一。电影中，刚考上大学的女孩贾晓玲在一天之内经历了人生的大起大落，在情绪失控中，她竟意外回到20年前与正值青春的母亲李焕英相遇。在1981年的工厂里，贾晓玲与李焕英两人宛如闺蜜一般，形影不离，亲密无间，相处过程中贾晓玲还结识了一群善良真诚的朋友，与大家度过了一段美好纯粹的时光。
01. 河濑直美《晨曦将至》代表日本“申奥”
河濑直美导演/编剧的电影《晨曦将至》，确定代表日本竞争2021年奥斯卡的“最佳国际影片”（原“最佳外语片”）！该片改编自辻村深月的同名小说，由永作博美、井浦新、莳田彩珠、浅田美代子主演，讲述了想要小孩却无法自然受孕的栗原夫妇，与早孕却无法养育孩子的少女片仓光的故事。影片曾入围今年戛纳电影节的“戛纳2020”片单，目前正在日本上映中。
01. 斯嘉丽约翰逊和男友科林乔斯特结婚了
"寡姐"斯嘉丽·约翰逊和男友科林·乔斯特结婚了! 两人上周末周末举办了小型仪式，只有亲属和友人出席。活动遵守新冠疫情安全规章，他们的婚礼愿望是通过支持该组织来帮助在这个困难时期的脆弱老年人。36岁的寡姐与38岁的科林·乔斯特已经交往三年，两人去年五月订婚。乔斯特毕业于常春藤名校哈佛大学，四度获得美国编剧工会奖，被视作电视圈才子，他目前担任SNL《周六夜现场》联合主持人。