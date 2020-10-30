过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。

01. 《神秘海域》曝光更多片场照

根据游戏改编的电影《神秘海域：德雷克船长的宝藏》曝光更多片场照：苏利文的标志性衬衫，以及德雷克的戒指与场记板。影片由《毒液》导演鲁本·弗雷斯彻执导，“荷兰弟”汤姆·赫兰德、马克·沃尔伯格主演，安东尼奥·班德拉斯等明星加盟。2021年7月16日北美上映。 ​​​电影选取了游戏系列的留白部分，将视角放在了年轻时期的内森·德雷克身上。

02. 《王冠》第四季曝光正式预告





即将于11月15日上线的《王冠 第四季》曝光正式中字预告，前一半聚焦吉莲·安德森饰演的撒切尔夫人，后一半聚焦艾玛·科林扮演的戴安娜王妃,女王与首相的权力制衡，王室婚恋情感纠葛。新季看点很多，11月15日上线。本季讲述1970年代将进入尾声时，伊丽莎白女王(奥莉薇娅·柯尔曼 饰)一家把心思放在巩固王位传承，他们得为年届三十的查尔斯王子(乔什·奥康纳 饰)觅得合适的新娘。

03. 帕特里克·威尔森将执导《潜伏5》











温子仁开启的恐怖片系列《潜伏》第5部已在开发中，制片方布伦屋（Blumhouse）今日宣布，系列主演、与温导合作多次的帕特里克·威尔森将亲自执导！前四部《潜伏》影片全球范围内共收获了5.39亿美元，第5部将继续讲述兰伯特一家的故事，发生在前作10年之后，此时兰伯特的儿子道尔顿（泰·辛普金斯回归出演）就要上大学了，这也将是帕特里克的导演处女作品。





01. 沈腾贾玲《你好，李焕英》定档大年初一











日前，由贾玲导演，贾玲、沈腾等主演的喜剧电影《你好，李焕英》定档2021年大年初一。电影中，刚考上大学的女孩贾晓玲在一天之内经历了人生的大起大落，在情绪失控中，她竟意外回到20年前与正值青春的母亲李焕英相遇。在1981年的工厂里，贾晓玲与李焕英两人宛如闺蜜一般，形影不离，亲密无间，相处过程中贾晓玲还结识了一群善良真诚的朋友，与大家度过了一段美好纯粹的时光。





01. 河濑直美《晨曦将至》代表日本“申奥”









