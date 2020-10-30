2020-10-30 10:13:48 来源：Mtime时光网
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科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
先导预告
编辑：羊羊
导演：陈木胜
主演：甄子丹 谢霆锋
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Benny Chan
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Donnie Yen
Nicholas Tse
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30分钟前
谢霆锋这造型真是帅爆了
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2小时前
这预告片看起来就有点烂片气质
口袋电影君
3小时前
谢霆锋总算放弃厨子回归电影了～周杰伦何时回归电影圈呢？
大象9002071小时前
周杰伦回电影圈的话适合当导演，演戏就算了。
紧握的左拳
必须支持！
坚定的摩尔
4小时前
满满的《风暴》气息
juliolei
5小时前
期待·····
专注的马湘云
就喜欢这个类型的，必看
确定是首曝预告吗，我咋早就看过了呢
赵雅君
6小时前
有《风暴》那味了
马特TT
支持！
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