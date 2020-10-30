《怒火·重案》讲述了甄子丹饰演的重案组警察，在围剿国际毒枭时，遇上了一帮“黑吃黑”的蒙面悍匪，冷血屠杀警察。而悍匪的首领竟是甄子丹昔日战友谢霆锋。





《怒火·重案》讲述了甄子丹饰演的重案组警察，在围剿国际毒枭时，遇上了一帮“黑吃黑”的蒙面悍匪，冷血屠杀警察。而悍匪的首领竟是甄子丹昔日战友谢霆锋。





不久前，陈木胜不幸因鼻咽癌离世，终年58岁，《怒火·重案》是他最后一部导演作品。一直以来，陈木胜导演被不少影迷评为最擅长拍动作大场面的导演之一，力求真实刺激的火爆风格，每次都让观众过足眼瘾。而他镜头下的主人公们，也都颇具英雄主义色彩。

编辑：羊羊