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陈木胜导演遗作《怒火·重案》首曝预告

甄子丹与谢霆锋从昔日战友变警匪对立

2020-10-30 10:13:48 来源：Mtime时光网

《怒火·重案》讲述了甄子丹饰演的重案组警察，在围剿国际毒枭时，遇上了一帮“黑吃黑”的蒙面悍匪，冷血屠杀警察。而悍匪的首领竟是甄子丹昔日战友谢霆锋。

先导预告

      时光网讯 今日，由陈木胜导演，陈木胜和甄子丹监制，甄子丹谢霆锋秦岚领衔主演的警匪动作片《怒火·重案》发布先导预告，宣布将于2021年全国上映。

      《怒火·重案》讲述了甄子丹饰演的重案组警察，在围剿国际毒枭时，遇上了一帮“黑吃黑”的蒙面悍匪，冷血屠杀警察。而悍匪的首领竟是甄子丹昔日战友谢霆锋。

      不久前，陈木胜不幸因鼻咽癌离世，终年58岁，《怒火·重案》是他最后一部导演作品。一直以来，陈木胜导演被不少影迷评为最擅长拍动作大场面的导演之一，力求真实刺激的火爆风格，每次都让观众过足眼瘾。而他镜头下的主人公们，也都颇具英雄主义色彩。

   编辑：羊羊

关键词： 怒火·重案
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怒火·重案

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导演：陈木胜

主演：甄子丹 谢霆锋

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