还记得TVB中的关礼杰吗？他出演的新片《热血合唱团》，今日发布了他的“宝藏戏骨”特辑。

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关礼杰作为港剧黄金时代的代表人物之一，是观众记忆中的TVB男神，早在《新扎师兄》《新龙门客栈》《鹿鼎记》等经典剧集中，就有着让人难忘的演出。从影近30年以来，虽然有时他在参演的作品中戏份并不多，但是每次出场，总能给观众留下深刻的印象。如今他依旧活跃于大银幕上，《反贪风暴3》《反贪风暴4》的惊艳表现，再次证明了他的演技魅力，网友更是大赞男神“依旧帅气”。





在今日发布的“宝藏戏骨”特辑中，关礼杰坦言：“这个角色演起来挺吃力的，需要歇斯底里”。在片中，他不仅焦躁地将书架推倒在地，甚至对李丽珍所扮演的妻子大打出手。这些近乎疯狂的表演，让他把这位“问题家长”表现得淋漓尽致，让人不由自主地对他恨之入骨。





演技在线的同时，关礼杰还不忘贡献自己的颜艺表情包。上一秒他还在戏里面红耳赤的争吵，下一秒就开始对着摄影机卖萌。在爆笑和严肃间随时切换，亲身为大家揭秘如何一秒入戏。这样的反差感，可见这位宝藏戏骨的魅力。





在《热血合唱团》这部暖心的“治愈戏”中，刘德华、卢冠廷、雷颂德、鄂靖文、吴岱融、谢君豪、李丽珍等实力演员均在片中贡献了催泪感人的戏份，他们希望用真诚的表演感动观众，传递故事中的温暖治愈观众。

2020年度“治愈戏”电影《热血合唱团》今日发布关礼杰“宝藏戏骨”特辑，片中被迫参加“热血合唱团试验计划”的“废柴”学生背后，都有着一言难尽的家庭问题，关礼杰所饰演的父亲正是这些“问题家长”的其中一员。拍摄现场一秒入戏的精湛演技，戏里戏外极大的反差感，都体现着这位资深演员演技的张力。这部由关信辉导演、刘德华监制并领衔主演的《热血合唱团》，将于11月13日全国上映。