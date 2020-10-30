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陈坤周迅《侍神令》定档大年初一

全新剧照曝光 改编自手游《阴阳师》

2020-10-30 10:42:29 来源：Mtime时光网

影片讲述的是穿行于人妖两界的阴阳师晴明，因与一众妖怪缔结契约，酿成大祸，深陷危机。

现世之约预告

      时光网讯 今日，根据手游《阴阳师》改编的电影《侍神令》宣布定档2021年大年初一（2月12日）上映。

      同时影片曝光一组新剧照。主演陈坤周迅屈楚萧王丽坤沈月王紫璇王悦伊亮相，陈伟霆角色目前仍在保密。

      影片讲述的是穿行于人妖两界的阴阳师晴明，因与一众妖怪缔结契约，酿成大祸，深陷危机。而与此同时，妖皇势力正卷土重来，一场恶战一触即发。在风云突变、局势动荡的危急时刻，晴明恍然发现，自己人妖混血的身份，竟是这一切灾祸的关键。

   编辑：羊羊

关键词： 侍神令
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