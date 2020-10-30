2020-10-30 10:42:29 来源：Mtime时光网
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编辑：羊羊
导演：李蔚然
主演：陈坤 周迅
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Kun Chen
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Xun Zhou
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Mosquito史歌
54分钟前
其实是改编自阴阳师这个游戏 反而不是改编自阴阳师的原小说
光明王
55分钟前
找到拍奇幻电影的路子了，不错不错
天晴了_
1小时前
王丽坤好美
duoshao1s
4小时前
郭敬明的那个电影不也是改编自日本《阴阳师》？
时光用户_14960287040393小时前
没错，而且也有陈坤
weiyupan3小时前
哪个
hudii
敢放预告么
石头ss3小时前
预告片已经出了吧
澈爷1小时前
预告早就出了
披着人皮的鬼26分钟前
预告被骂出翔
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