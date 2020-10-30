在最新发布的地狱巨怪正片片段中，各种体型巨大外貌奇特的地狱巨怪从地表的裂缝中接涌而出，席卷伦敦迫害人类。正片片段一经发布，便引起了网友的热评：“地狱巨怪占领伦敦的画面太震撼了，每一帧的特效都在炸裂，简直是经费在燃烧”。





地狱巨怪狂暴出场

电影《地狱男爵：血皇后崛起》讲述了拥有恶魔血统的地狱男爵为阻止世界末日，与冲破封印再度复活的史上最强邪恶女巫“血皇后”展开的终极对决。《地狱男爵》原漫画IP自北美诞生以来就收获了相当高的人气，宏大的世界观，充满想象力剧情和人物设计让很多人成为了“男爵粉”。





电影将它们从漫画搬上大银幕，不仅为漫画中的各种角色赋予了灵动的生命力，更让这些原本想象力十足的画面突破漫画的限制，爆发出更强的视觉冲击力。









地狱巨怪冲出地表

地狱巨怪突破地表侵袭伦敦的片段中，随处出没的各种地狱巨怪，配合四散而逃人群的尖叫声，营造出一种极致的混乱感与死亡阴影，似乎预兆着世界末日已然降临。





一方面，这些地狱巨怪，有的四肢如长枪大戟，有的形如巨眼的身体上长满无数手臂，有的则身长千丈举手投足间便摧毁了地标建筑伦敦大桥，俨然成为一个个行走在人间的视觉奇观；另一方面，冰川融合、冰架破裂的震撼式灾难景观拉近了观众与灾难现场的距离，让人仿佛身临其境。







呼之欲出

而大远景下庞大的地狱巨怪，到中近景巨怪背景下渺小的人类的镜头转变，展现了人类在地狱巨怪侵袭下的微不足道，让观众感受到被巨型生物支配的恐惧。这些片段通过塑造充满想象力的地狱巨怪和无处不在的破坏力营造出一种具有史诗感的灾难奇观，创造出震撼人心的视觉美学效果，给人以强烈的视听感受的同时，也让观众对这部好莱坞超英特效巨制抱以更多期待。

电影《地狱男爵：血皇后崛起》由尼尔·马歇尔执导，大卫·哈伯、“生化女”米拉·乔沃维奇、丹尼尔·金、萨莎·莱恩领衔主演。