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谁能胜出？已有8部新片定档明年春节

《唐探3》《紧急救援》《侍神令》各显神通

2020-10-30 13:56:35 来源：Mtime时光网

还有谁？
　　时光网讯 截止10月30日，定档2021年春节上映的大片已经有8部，包括2020年没上成的《唐人街探案3》《紧急救援》《熊出没·狂野大陆》，还有《刺杀小说家》《哪吒重生》《人潮汹涌》《你好，李焕英》《侍神令》等新片。

　　2021春节档已经成为名副其实“最挤春节档”，你最想看哪部？

《唐人街探案3》王宝强、刘昊然、妻夫木聪等


《紧急救援》彭于晏、王彦霖、辛芷蕾等


《侍神令》陈坤、周迅、陈伟霆等


《刺杀小说家》雷佳音、杨幂、董子健等


《你好，李焕英》贾玲、沈腾等


《人潮汹涌》刘德华、肖央、万茜等


《新神榜：哪吒重生》


《熊出没·狂野大陆》


   编辑：小火纸

关键词： 春节档 唐人街探案3 紧急救援 熊出没 刺杀小说家 人潮汹涌 李焕英 侍神令
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唐人街探案3

唐人街探案3 (2021)

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导演：陈思诚

主演：王宝强 刘昊然

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紧急救援 (2021)

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导演：林超贤

主演：彭于晏 王彦霖

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熊出没·狂野大陆 (2021)

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