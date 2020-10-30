2020-10-30 13:56:35 来源：Mtime时光网
编辑：小火纸
导演：陈思诚
主演：王宝强 刘昊然
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导演：林超贤
主演：彭于晏 王彦霖
导演：丁亮
主演：张伟 张秉君
导演：路阳
主演：雷佳音 杨幂
导演：饶晓志
主演：刘德华 肖央
导演：贾玲
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老李17
10分钟前
熊出没预定我家两张票！
喀什布兰卡
42分钟前
也就唐探3值得进影院一观~~
Layson
1小时前
太好了，一天一部
aongkk
目前是8部，《封神三部曲1》传言也会进春节档，这样就有9部，全国影城平均6个影厅，即使春节档也容不下这么多片子，5-6部最佳，7部就算极限了，就看哪个绷不住先跑了……
干净的方羌羌
唐探3一家独大毫无悬念，如果美人鱼2上还能和唐探打一打，其他电影太弱了
澈爷
2小时前
除了两个动画，我感觉好几部可能质量都还行，国产商业片已经好很多了。没看就说烂片，实在张口就来习惯了。唐探跟救援本来就是春节档种子选手。
inmorning
3小时前
美人鱼2，封神三部曲第一部，鬼吹灯之天星术，新倚天屠龙记。。。。。这些会上吗？
快乐的莱克斯顿
烂片扎堆
看起来质量都不太好的亚子
兔子龙
支持熊出没！^_^
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