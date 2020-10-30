由周杰伦监制并特别出演，昆凌、范逸臣主演，刘畊宏、王俊凯客串出演的新片《叱咤风云》，将于近期上映。

时光网讯 热血励志赛车电影《叱咤风云》即将于近期上映，影片由知名导演陈奕先编剧并执导，亚洲天王周杰伦亲自操刀监制并特别出演，昆凌、曹佑宁、范逸臣、柯有伦领衔主演。2020年，踩下油门，一起驰骋赛场，叱咤风云！





压力与挑战来袭，曾经的车王是选择一蹶不振还是奋力一搏？天才女车手的加入能否颠覆战局？赛车模拟器宅男又能否最终逆风翻盘？三人临时组队，站上最高领奖台的目标将不再遥不可及！赛车激情重燃，竞技精神狂啸，为了一个简单的梦想，即便再渺小、前路再艰难也要努力坚持下去。对于当下的观众来说，电影《叱咤风云》无疑是一种励志与鼓舞。











筹备六年之久，于2018年正式开拍的电影《叱咤风云》在赛车技术以及场面的呈现上堪称高标准严要求。影片中所有演员都实打实地接受了专业训练，在拍摄现场亲身上阵一秒入戏，力求呈现出职业车手级别的赛车大戏。刺激肾上腺素的高能场面，极致震撼的视听冲击，走进影院，体验生死一瞬的狂野飞车！





此外，影片的豪华阵容也很有看头。近年来在商业大片中颇受关注的演员昆凌，与台北电影节最佳男配角奖获得者曹佑宁搭档，天才女车手与菜鸟宅男热血碰撞，在赛场上挥洒青春。











观众心目中的实力派演员范逸臣与柯有伦同样担纲主演，可谓引爆期待。值得一提的是，周杰伦、刘畊宏以及王俊凯也重磅客串，各路车神极速过招，叫人直呼过瘾。与此同时，周杰伦亲自创作的影片主题曲还将一起与全国观众见面，在影院中绽放音乐的别样魅力。





电影《叱咤风云》由中国台湾创映电影、中国台湾量能文创、中国香港天鹏影业联合出品，中国电影集团公司引进，中国电影股份有限公司发行，上海电影股份有限公司协助推广，敬请期待。























编辑：迪通拿