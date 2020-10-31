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CINITY高帧版《金刚川》亮相国产影片推介会

"用高端放映设备提升电影在大银幕上的观赏价值"

2020-10-31 11:17:32 来源：Mtime时光网

“用高端的放映设备提升电影在大银幕上的观赏价值和人们在影院的观影体验。”
      时光网讯 10月29日，国产高格式电影品牌CINITY在浙江横店举行的第二十届全国院线国产影片推介会上亮相，并举办CINITY AMR高帧版《金刚川》品鉴会。

      在品鉴会中，浙江省电影局电影处处长、浙江省电影家协会副主席蒋余鹰首先肯定了CINITY AMR高帧版《金刚川》不仅是中国电影的一次重大技术革新，也是中国电影人的又一次创新突破。他在致辞中表示：“电影的发展历史是科学技术与电影艺术不断交融汇聚的历史，不断更迭的电影技术生动形象地呈现了电影艺术之美。2020年是电影行业备受挑战的一年。未来中国电影注定要走高科技创新发展的道路，不断以科技创新推动电影行业的不断发展，加快电影产业与数字技术深度融合，推动影视行业深层突破。”

      随后，中影总经理傅若清也就在“后疫情”时期，电影企业如何思变破局，快速适应行业竞争的新赛道，提出了自己的观点：“在7月份影院复工之后，8月份累计票房为34亿，国庆档票房收入是40亿，这说明观众的观影需求依然很大，影院带给大家的观赏体验和它的社交属性，以及影院的观影仪式感是不可取代的。我们电影人需要捍卫这一点，积极、持续地坚持创新，用高端的放映设备提升电影在大银幕上的观赏价值和人们在影院的观影体验。”

      CINITY影院系统是中国自主创新的高格式电影放映系统，并且拥有自主知识产权。CINITY创造性地融合了4K、3D、高亮度、高帧率、高动态范围、广色域和沉浸式声音等电影放映领域的高新技术，此次高帧版《金刚川》首次应用CINITY AMR人工智能母版重制技术，让电影画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、细节更丰富、动作更连贯、声音更临场，大幅度提升电影的逼真度和沉浸感。

   编辑：羊羊

关键词： CINITY
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