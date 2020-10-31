



肖恩·康纳利出生于1930年8月25日，那是一个战火纷飞的年代，在贫民窟里惨痛、残酷的记忆磨砺了他的性格，并使他继承了英国人的绅士风度，又继承了苏格兰人的硬汉性格。





肖恩高中就缀学到伦敦找了份演员的工作，因而所受的正规教育并不多，他的丰富知识都是在图书馆中自学来的，包括学习表演。50年代初BBC广播电视网络里一部《拳王争霸战》使他崭露头角。





1961年英国影界计划拍有关情报员007詹姆斯·邦德的系列片，这是根据弗莱明的小说改编为电影的一个庞大计划。身材高大，体质健壮，加上性格上如出一致，康纳利很快被制片人阿尔伯特·布洛克利和哈里·莎尔兹曼认确定为人们翘首期盼的邦德的扮演者，于是一份长达七年的合同顺利签订了。

《007之金刚钻》是他最后一次扮演邦德









除了007系列片之外，康纳利还出演过许多其他影片。特别是进入80年代，他主演的几部影片都在影视界有极高的声誉，他已定型为银幕硬汉的动作明星，甚至形成了自己的一套独特风格。文质彬彬，温文尔雅的外表，英勇无敌，铁汉雄心，处处透露出一种充满了机智的幽默。









肖恩康纳利获奥斯卡最佳男配角奖 为他赢得奥斯卡最佳男配角。 在与凯文·科斯特纳合作的影片《铁面无私》（1987)中，他扮演老奸巨滑的爱尔兰警探一角而





与凯奇相聚在《勇闯夺命岛》中





肖恩的敬业精神也经常被人们所称道。他常说：“我对每一个角色都尽心尽力，绝对不会去饰演一个自己没有摸透的人物。或许在今天的好莱坞，我的工作有些过时，因为影片留给演员表演的空间越来越少，可这是我对电影的追求，我必须对自己，对观众负责。”