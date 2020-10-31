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首任007肖恩·康纳利去世 享年90岁

曾出演《夺宝奇兵3》《勇闯夺命岛》等片

2020-10-31 20:54:13 来源：Mtime时光网

一路走好，肖恩·康纳利老先生。
　　《007之诺博士》

　　时光网讯 当地时间10月31日，英国著名影星、首任007肖恩·康纳利去世，享年90岁，他的家人向外媒确认了此消息。

　　

《诺博士》预告片

肖恩·康纳利早在1960、70年代就因《007之诺博士》中詹姆斯·邦德的英雄气慨、绅士风度吸引了千百万观众，成为世界级大明星。1980、90年代，年近70岁的老先生并没有因年龄而减退自己的魅力，再次走红影坛，出演《夺宝奇兵3》《勇闯夺命岛》《偷天陷阱》等。

　　肖恩·康纳利出生于1930年8月25日，那是一个战火纷飞的年代，在贫民窟里惨痛、残酷的记忆磨砺了他的性格，并使他继承了英国人的绅士风度，又继承了苏格兰人的硬汉性格。

　　肖恩高中就缀学到伦敦找了份演员的工作，因而所受的正规教育并不多，他的丰富知识都是在图书馆中自学来的，包括学习表演。50年代初BBC广播电视网络里一部《拳王争霸战》使他崭露头角。

　　1961年英国影界计划拍有关情报员007詹姆斯·邦德的系列片，这是根据弗莱明的小说改编为电影的一个庞大计划。身材高大，体质健壮，加上性格上如出一致，康纳利很快被制片人阿尔伯特·布洛克利和哈里·莎尔兹曼认确定为人们翘首期盼的邦德的扮演者，于是一份长达七年的合同顺利签订了。
《007之金刚钻》是他最后一次扮演邦德

　　1962年，007第一部《诺博士》完工上映，收到了空前的成功和票房。康纳利也因此而一举成名，受到好莱坞的极大重视。作为007的第一任扮演者，康纳利一共出演了六部007系列片，还包括《007之来自俄国的爱情》《007之金手指》《007之雷霆谷》《007之霹雳弹》《007之金刚钻》等。

　　除了007系列片之外，康纳利还出演过许多其他影片。特别是进入80年代，他主演的几部影片都在影视界有极高的声誉，他已定型为银幕硬汉的动作明星，甚至形成了自己的一套独特风格。文质彬彬，温文尔雅的外表，英勇无敌，铁汉雄心，处处透露出一种充满了机智的幽默。

肖恩·康纳利在《铁面无私》

　　

肖恩康纳利获奥斯卡最佳男配角奖

在与凯文·科斯特纳合作的影片《铁面无私》（1987)中，他扮演老奸巨滑的爱尔兰警探一角而为他赢得奥斯卡最佳男配角。

　　进入1990年代，这位国际明星已进入60高龄，但对康纳利来说，这反而是他演艺事业的第二次辉煌。他片约不断，接连拍摄了八九部电影，包括《勇闯夺命岛》《猎杀红色十月》《偷天陷阱》《侠盗罗宾汉》《剑侠风流》等。1999年他甚至被《人物》杂志评选为20世纪最性感的男人。
与凯奇相聚在《勇闯夺命岛》中

　　肖恩的敬业精神也经常被人们所称道。他常说：“我对每一个角色都尽心尽力，绝对不会去饰演一个自己没有摸透的人物。或许在今天的好莱坞，我的工作有些过时，因为影片留给演员表演的空间越来越少，可这是我对电影的追求，我必须对自己，对观众负责。”
与哈里森福特在《夺宝奇兵3》中

     2003年的《天降奇兵》之后，肖恩·康纳利就基本淡出影坛，2005年宣布退休。2006年和2010年为动画片《兽医比利爵士》系列配音。

　　由于身体状况比较差，肖恩·康纳利近年来很少出现在公众面前，有一年奥斯卡想举办历任007扮演者重聚，都因为他无法亮相而计划泡汤。

   编辑：小火纸

关键词： 肖恩康纳利 007 诺博士 夺宝奇兵3 勇闯夺命岛，偷天陷阱
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