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01.金马奖最佳导演张毅因病去世 享年69岁
台湾电影导演张毅
11月1日因病去世，享年69岁。他在1985年以《我这样过了一生》
荣获金马奖、亚太影展最佳导演，近30年来与金马影后老婆杨惠姗共同创办琉璃工房。
据报道，张毅着两年饱受先天免疫功能及肾的诸多问题困扰，日前又因心脏手术后输血感染，在ICU病房抢救多日无效，如今告别人间，令各界相当惋惜。
战争片《金刚川》
上映10天累计票房突破7亿，周末和单周票房都跟日本动画《鬼灭之刃：无限列车篇》（在日本和中国台湾上映）几乎打成平手。截至目前，内地今年已有五部电影票房突破1亿美元，持平北美市场。
第33届东京国际电影节特别单元---奈良国际电影节特别上映部门作品《又见奈良》
在东京进行放映，制片人河濑直美，演员国村隼出席活动。影片也同时曝光了国际预告片。
影片由中国导演鹏飞执导，贾樟柯担任制片人，吴彦姝、英泽、国村隼、永濑正敏等出演，讲述中国养母寻找日本遗孤的故事。该片还入围今年上海国际电影节，今后将在将在中国，日本等地公映。
01.丹尼尔克雷格、布鲁斯南等怀念肖恩·康纳利
首任007肖恩·康纳利
10月31日去世，享年90岁。现任007丹尼尔·克雷格发声明悼念前辈：“肖恩·康纳利爵士将会被铭记——不仅是作为邦德。他定义了一个时代、一种风格……他助力缔造了现代商业大片，在未来的日子里，将继续影响着演员和电影人们。我的思念与他的家人和亲友同在。无论他在哪里，我都希望那里会有一个高尔夫球场。”
曾饰演007的皮尔斯·布鲁斯南，和康纳利合作过《夺宝奇兵3》
的乔治·卢卡斯、合作过《勇闯夺命岛》
的迈克尔·贝、尼古拉斯·凯奇等都发文悼念了这位优秀的演员。
02.好莱坞男星艾迪·哈塞尔遭遇枪杀离世
据哈塞尔的发言人透露，今年30岁的艾迪·哈塞尔于美国当地时间11月1日早晨在得克萨斯州一场劫车事件中被枪杀，该案件仍在调查中。哈塞尔曾在《孩子们都很好》《2012》《乔布斯》
等片中有出演。
近日，作曲家Jason Zombert Brains在推特上公布《霸王别姬》音乐剧选角通知。该音乐剧由Kenneth Lin担任编剧，Jason创作音乐与歌词，Moisés Kaufman担任导演，故事改编自陈凯歌执导，张国荣、张丰毅、巩俐主演的同名影片。选角通知中包括的角色有蝶衣、小楼、菊仙、关师傅。
04.恐怖片《来玩》北美万圣节周末夺冠
相比中国和日本市场，北美电影市场还是很颓，万圣节周末小成本恐怖片《来玩》
310万美元夺冠；连姆·尼森《夺金营救》
135万美元排名第二，累计953万美元。《祖父大战》
108万美元季军，累计1128万美元；诺兰的《信条》
位列第四名，累计票房5380万美元，全球票房3.47亿美元。