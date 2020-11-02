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时光早报：克雷格等明星悼念肖恩康纳利

金马奖导演张毅去世 霸王别姬将拍音乐剧

2020-11-02 09:22:53 来源：Mtime时光网

周一好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.金马奖最佳导演张毅因病去世 享年69岁


     台湾电影导演张毅11月1日因病去世，享年69岁。他在1985年以《我这样过了一生》荣获金马奖、亚太影展最佳导演，近30年来与金马影后老婆杨惠姗共同创办琉璃工房。

     据报道，张毅着两年饱受先天免疫功能及肾的诸多问题困扰，日前又因心脏手术后输血感染，在ICU病房抢救多日无效，如今告别人间，令各界相当惋惜。

02.朝鲜战争片《金刚川》破7亿


      战争片《金刚川》上映10天累计票房突破7亿，周末和单周票房都跟日本动画《鬼灭之刃：无限列车篇》（在日本和中国台湾上映）几乎打成平手。截至目前，内地今年已有五部电影票房突破1亿美元，持平北美市场。

　　《数码宝贝：最后的进化》首周票房6477万，已超过《紫罗兰永恒花园》（最终4855万）成为本年度票房最高的日本电影。《我和我的家乡》累计将突破27亿。《姜子牙》也非常接近16亿。

3.《又见奈良》亮相东京电影节 曝国际预告
　　

国际版预告

第33届东京国际电影节特别单元---奈良国际电影节特别上映部门作品《又见奈良》在东京进行放映，制片人河濑直美，演员国村隼出席活动。影片也同时曝光了国际预告片。

影片由中国导演鹏飞执导，贾樟柯担任制片人，吴彦姝、英泽、国村隼、永濑正敏等出演，讲述中国养母寻找日本遗孤的故事。该片还入围今年上海国际电影节，今后将在将在中国，日本等地公映。


01.丹尼尔克雷格、布鲁斯南等怀念肖恩·康纳利

　　首任007肖恩·康纳利10月31日去世，享年90岁。现任007丹尼尔·克雷格发声明悼念前辈：“肖恩·康纳利爵士将会被铭记——不仅是作为邦德。他定义了一个时代、一种风格……他助力缔造了现代商业大片，在未来的日子里，将继续影响着演员和电影人们。我的思念与他的家人和亲友同在。无论他在哪里，我都希望那里会有一个高尔夫球场。”

　　曾饰演007的皮尔斯·布鲁斯南，和康纳利合作过《夺宝奇兵3》的乔治·卢卡斯、合作过《勇闯夺命岛》的迈克尔·贝、尼古拉斯·凯奇等都发文悼念了这位优秀的演员。

02.好莱坞男星艾迪·哈塞尔遭遇枪杀离世


　　据哈塞尔的发言人透露，今年30岁的艾迪·哈塞尔于美国当地时间11月1日早晨在得克萨斯州一场劫车事件中被枪杀，该案件仍在调查中。哈塞尔曾在《孩子们都很好》《2012》《乔布斯》等片中有出演。

03.陈凯歌《霸王别姬》将改编成音乐剧


　　近日，作曲家Jason Zombert Brains在推特上公布《霸王别姬》音乐剧选角通知。该音乐剧由Kenneth Lin担任编剧，Jason创作音乐与歌词，Moisés Kaufman担任导演，故事改编自陈凯歌执导，张国荣、张丰毅、巩俐主演的同名影片。选角通知中包括的角色有蝶衣、小楼、菊仙、关师傅。

04.恐怖片《来玩》北美万圣节周末夺冠

     

《来玩》中字预告

相比中国和日本市场，北美电影市场还是很颓，万圣节周末小成本恐怖片《来玩》310万美元夺冠；连姆·尼森《夺金营救》135万美元排名第二，累计953万美元。《祖父大战》108万美元季军，累计1128万美元；诺兰的《信条》位列第四名，累计票房5380万美元，全球票房3.47亿美元。

   编辑：小火纸

关键词： 肖恩康纳利 丹尼尔克雷格 张毅 金刚川 来玩 又见奈良 霸王别姬 早报
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