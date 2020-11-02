周一好！







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3.《又见奈良》亮相东京电影节 曝国际预告







01.丹尼尔克雷格、布鲁斯南等怀念肖恩·康纳利





02.好莱坞男星艾迪·哈塞尔遭遇枪杀离世

















近日，作曲家Jason Zombert Brains在推特上公布《霸王别姬》音乐剧选角通知。该音乐剧由Kenneth Lin担任编剧，Jason创作音乐与歌词，Moisés Kaufman担任导演，故事改编自陈凯歌执导，张国荣、张丰毅、巩俐主演的同名影片。选角通知中包括的角色有蝶衣、小楼、菊仙、关师傅。





04.恐怖片《来玩》北美万圣节周末夺冠



