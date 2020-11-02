《金刚川》举办“怀敢勇·正少年”北京大学放映专场。





映后互动中，胡杰昊同学联想起姥爷获得抗美援朝70周年纪念勋章的经历，激动表示：“开场丛林行军和炮火哨声，把我一下子拉到当年情景。影片中危机四伏的夜戏与志愿军热血迎敌有着强烈对比，我也想到自己的姥爷，好奇他们当年凝望夜空时会想些什么。”而作为亚丁湾护航唯一女陆战队员、“全国最美退役军人”，宋玺同学自身经历也跟电影产生了强烈共鸣：“张译老师那句‘能成’一下戳到了我的心里。回想参军的那些日子，战友们在部队争的不是名利，争的是互相保全。当年的桥很窄，但承载的是他们宏大坚强的意志，也为我们当今铺下阳关大道。”





对于电影中的角色，张译道出了内心理解：“我们只能通过电影一窥战士们此刻经历的故事，但很难想象他们背后的人生和家庭。但我相信任何一个年轻战士，身处战场、面对牺牲的战友，都会瞬间长大，因为他们知道自己背负的责任有多大。”近十年军旅生活经验，也给张译理解角色、诠释军人形象提供了不少心得，他表示：“我参军时的部队，正是当年参与过金城战役的老部队。参演老部队曾经的光荣历史，对我来说冥冥中似有一股力量在推动着我，以最大的敬畏之心来演好这个角色。”

魏晨此次饰演的工兵连长，也从对角色的认识和理解，侃侃谈到这一人物的历史原型——抗美援朝“工兵英雄”张振智。他介绍道：“正像片中讲述的那样，志愿军工兵连长张振智带领战士们冒着敌人的炮火，仅用7天7夜就将桥架设好。抗美援朝的胜利，首先靠的是意志，再是力量和智慧。其实这座敌人无法摧毁的桥，喻指的正是志愿军不会被摧毁的意志。”

编辑：羊羊