《野性的呼唤》终于来了。











《野性的呼唤》改编自杰克·伦敦同名经典世界名著，讲述一条大狗巴克(Buck)被拐卖到加拿大育空地区的荒野中，自此踏上了一段非凡的极地冒险，并成为自己的主人。

百年世界名著再现银幕 升级励志旅途

定档预告片 《野性的呼唤》由著名作家杰克·伦敦创作。自1903年出版之后，连续117年再版，并被翻译成47种语言。这是一个关于失去、背井离乡，但在生活的坎坷中，变得强大但又保持温柔的故事，能在不同层面让读者产生共鸣，也正因此成为美国现实主义文学最著名的代表作之一。

这部电影延续原著中精神内核的同时，更升级打造一场充满挑战与成长的极地旅程——在19世纪90年代淘金热期间，养尊处优的大狗巴克突然被拐卖到加拿大育空低区，一路经历难以想象的艰难挑战，从邮递雪橇队的新成员蜕变为队伍中的领袖，更邂逅旅途上的伙伴约翰·桑顿，最终找到自己在世界上的真正位置，并成为自己的主人。

顶尖视效呈现极地冒险 打造逼真巴克

与此同时，本片力邀奥斯卡最佳摄影得主雅努什·卡明斯基掌镜，与特效团队通力合作，通过真实镜头和虚拟镜头的无缝衔接，将加拿大育空地区险峻的山脉、开阔的平原、冰冻的湖面等一一捕捉，与巴克共同探索育空这片“世界的尽头”。

好莱坞巨星倾情加盟 演绎传世经典

作为享誉全球的经典名著，《野性的呼唤》在世界影史上被多次翻拍，查尔斯·海斯顿、克拉克·盖博两位奥斯卡影帝都曾饰演过巴克旅途上最重要的伙伴——约翰·桑顿。而此次新世纪的全新升级改编，更是力邀好莱坞巨星哈里森·福特来饰演这个至关重要的角色。





作为好莱坞的常青树之一，哈里森·福特不仅先后塑造了电影史上多个最具标志性的银幕英雄，其职业生涯全球总票房高达60亿美元。



