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名著改编《野性的呼唤》定档11月13日

哈里森福特主演 极地冒险挑战世界的尽头

2020-11-02 12:53:43 来源：Mtime时光网

《野性的呼唤》终于来了。


　　时光网讯 北京时间11月2日消息，由中影/华夏发行，美国迪士尼影业全球呈现，美国二十世纪影业出品的传奇冒险大作《野性的呼唤》宣布将于11月13日（周五）全国艺联专线上映。影片原定于今年4月国内上映，因为疫情推迟到了现在。

　　《野性的呼唤》改编自杰克·伦敦同名经典世界名著，讲述一条大狗巴克(Buck)被拐卖到加拿大育空地区的荒野中，自此踏上了一段非凡的极地冒险，并成为自己的主人。
 
　　影片借助特效与动作捕捉技术，让充满灵性的巴克与包括哈里森·福特 、“大表哥”丹·史蒂文斯 、“星云”凯伦·吉兰等在内的豪员阵容同场飙戏。
 
百年世界名著再现银幕  升级励志旅途
　　

定档预告片

《野性的呼唤》由著名作家杰克·伦敦创作。自1903年出版之后，连续117年再版，并被翻译成47种语言。这是一个关于失去、背井离乡，但在生活的坎坷中，变得强大但又保持温柔的故事，能在不同层面让读者产生共鸣，也正因此成为美国现实主义文学最著名的代表作之一。
 
　　这部电影延续原著中精神内核的同时，更升级打造一场充满挑战与成长的极地旅程——在19世纪90年代淘金热期间，养尊处优的大狗巴克突然被拐卖到加拿大育空低区，一路经历难以想象的艰难挑战，从邮递雪橇队的新成员蜕变为队伍中的领袖，更邂逅旅途上的伙伴约翰·桑顿，最终找到自己在世界上的真正位置，并成为自己的主人。
 
顶尖视效呈现极地冒险  打造逼真巴克
　　为了呈现一个还原度极高、充满人性色彩的巴克，《野性的呼唤》利用真人动作捕捉加电脑CG渲染相结合的方式来塑造主角。曾为《金刚：骷髅岛》《复仇者联盟3：无限战争》等巨制提供主导动作捕捉的资深动作捕捉演员泰瑞·诺塔里(Terry Notary)，在拍摄时他全程四脚着地，努力模仿狗狗的行为模式，将它初到荒原时的迷惘、面对挑战时的坚毅、反击棕熊时的英勇展现无遗，完美还原了杰克·伦敦书中用拟人化手法描写的巴克。
 
　　与此同时，本片力邀奥斯卡最佳摄影得主雅努什·卡明斯基掌镜，与特效团队通力合作，通过真实镜头和虚拟镜头的无缝衔接，将加拿大育空地区险峻的山脉、开阔的平原、冰冻的湖面等一一捕捉，与巴克共同探索育空这片“世界的尽头”。
 
好莱坞巨星倾情加盟  演绎传世经典
　　作为享誉全球的经典名著，《野性的呼唤》在世界影史上被多次翻拍，查尔斯·海斯顿、克拉克·盖博两位奥斯卡影帝都曾饰演过巴克旅途上最重要的伙伴——约翰·桑顿。而此次新世纪的全新升级改编，更是力邀好莱坞巨星哈里森·福特来饰演这个至关重要的角色。

　　作为好莱坞的常青树之一，哈里森·福特不仅先后塑造了电影史上多个最具标志性的银幕英雄，其职业生涯全球总票房高达60亿美元。

　　巴克的极地冒险途中，还邂逅了更多形形色色的角色，其中包括雪橇团队的主人佩劳，由2011年高口碑电影《无法触碰》(The Intouchables)主演奥马尔·希 (Omar Sy)饰演；出身贵族的淘金者哈尔，由《唐顿庄园》中的“大表哥”丹·史蒂文斯饰演；而哈尔的妹妹默西迪丝则由《银河护卫队》中的“星云”凯伦·吉兰饰演，共同组成巴克冒险路上不同的风景。
 
　　《野性的呼唤》由《驯龙高手》导演克里斯·桑德斯执导。2020年11月13日，让我们伴随巴克一同前往冰寒荒原，见证它的励志冒险！

   编辑：小火纸

关键词： 野性的呼唤 哈里森福特 定档 福斯
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野性的呼唤

野性的呼唤 (2020)

0.0

导演：克里斯·桑德斯

主演：哈里森·福特

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