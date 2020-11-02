影片作为少有大篇幅采用西南方言的悬疑类电影，题材涉及当下热门话题“古玩交易”，并融合悬疑剧情、黑色幽默、荒诞喜剧等诸多元素。





据悉，《一日成交》集结了王挺、刘小宁、郎月婷、倪大红、许文广、温峥嵘、曹操、潘宏梁、钱冬旎、张津铭、曹阳、吴晓枫、尚迪等演员。影片作为少有大篇幅采用西南方言的悬疑类电影，题材涉及当下热门话题“古玩交易”，并融合悬疑剧情、黑色幽默、荒诞喜剧等诸多元素。





影片讲述了发生于一年四季云雾缭绕的贵州当地，一日之内因两件古玩引发了三方势力相互争斗纠缠不清，在一连串啼笑皆非的事件背后，不同目的、不同身份、不同关系的人鬼使神差云集交汇在一起，当拨开层层迷雾，究竟谁会是幕后赢家？





活动现场，导演王挺表示：“贵州是我的出生地，本身就有故乡情怀，而本次的出品人、制片人、主创团队、剧组人员也几乎都是贵州人，我们私下都戏称为“全贵”天团。而且我们电影的取景地也都在贵州，比如在黔元傩，铜鼓大道、贵阳百花湖风景区、贵阳花果双子塔、贵阳慈庵巷、指月街等，贵州真的变化大，好看的好吃的好玩的实在太多太美了。”





谈及影片大量采用西南方言贵州话时，王挺导演表示，“从电影《一日成交》中特殊的环境场景打造和情感表述的精准度考虑，方言比普通话更适合，从最终呈现的效果来讲，绝对是超出预期的，而且贵州方言特别好玩有趣，比方说茶叶，普通话就是喝的茶叶嘛，但在贵州方言里就是假货、假冒伪劣产品的意思，你这个东西茶叶得很。再比如扎梅子，就是合伙骗人的意思，电影《一日成交》中李钱隆就是伙同张罗在扎梅子。”

编辑：羊羊