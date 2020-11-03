周二好！







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02.电视剧《隐秘而伟大》11月6日开播







01.英国法院认定德普是“打老婆的人”





法官认为，《太阳报》发表关于德普殴打艾梅伯的内容基本属实，原告德普的诉讼请求无法得到支持。法官也列举双方提出的德普和希尔德的一些互动，认定其中一些构成德普对希尔德的袭击，以及德普的言语、行为让希尔德感到恐惧。法官还提到酒精、药物对德普的行为的影响。





有英国媒体用一句话总结：德普被法院认定是“打老婆的人”（当初《太阳报》就称德普是“打老婆的人”）





02.汤姆哈迪等群星将出演越战题材电影











影片由《攻壳机动队》导演鲁伯特·桑德斯执导，基于Tim O’Brien所著同名书籍改编，许多人物是半自传式，聚焦一群年轻士兵在越南战争期间的前线经历，讲述主角得知自己被征召去参加越南战争，内心充满矛盾、纠结、愤怒、羞愧、软弱。以及在即将逃离成功、摆脱这一切时，他经过激烈的情绪斗争，返回到战场上去。





03.恐怖片《孤儿怨》拍前传 女主角回归











第一集讲述一对夫妇收养9岁的孤儿埃丝特，她不仅知书达理、画技精湛，还有着超乎年龄的早熟，俨然就是一位小公主。但收养之后竟然发现，这个女孩原来是个33岁患有罕见的荷尔蒙紊乱症的女人……



01.《鬼灭之刃》日本票房破150亿 引进还没谱