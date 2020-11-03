网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报：一大波进口片陆续定档11月

德普被法院认定"打老婆" "鬼灭之刃"破150亿

2020-11-03 08:56:25 来源：Mtime时光网

周二好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《野性的呼唤》《海兽之子》《热气球》国内定档11月


　　经典名著改编，哈里森·福特、“大表哥”丹·史蒂文斯主演的电影《野性的呼唤》定档11月13日内地上映，影片改编自杰克·伦敦的同名经典小说，展现了一名淘金工人和雪橇犬在冰原荒野之中的动人历险。

　　

《海兽之子》预告

日本动画电影《海兽之子》重新定档11月20日上映，并曝光由黄海设计的全新海报。影片讲述14岁少女琉花在偶遇神秘少年“海”和“空”的暑假，展开了一场与海洋的浪漫约定。该片原定于2月14日登陆中国内地，后因疫情撤档。

　　埃迪·雷德梅恩和菲丽西缇·琼斯主演传记剧情片《热气球飞行家》中国内地正式定档11月13日上映。影片改编自真实事件，讲述1862年，热气球驾驶员Amelia Wren和科学家James Glaisher踏上一段非凡的旅程，他们的飞行高度突破了世界纪录，也有令人惊叹的发现。然而即将达到大气层时，两人被迫为了生存展开史诗般的斗争。


　　传言11月还将有《疯狂原始人2》《格陵兰》等进口片陆续定档。

02.电视剧《隐秘而伟大》11月6日开播

　　由王伟执导，李易峰、金晨领衔主演的电视剧《隐秘而伟大》正式定档，将于11月6日19：30 CCTV-8黄金档开播。腾讯视频、芒果TV 11月5日起会员每晚19:30抢先看6集，11月6日起非会员每晚24:00跟播央视。

　　该剧讲述：抗战胜利后，新人警察顾耀东（李易峰饰）初入职场，面对同僚的排挤和时代的动荡，始终坚持理想、不忘初心，与中共地下党员沈青禾（金晨饰）、夏继成（王泷正饰）共同匡扶正义，实现人生理想的故事。


01.英国法院认定德普是“打老婆的人”


　　11月2日英国多家媒体报道，约翰尼·德普诉《太阳报》诽谤一案败诉。2018年该报称德普殴打前妻艾梅柏·希尔德，今年7月被德普方起诉这份报纸。

　　法官认为，《太阳报》发表关于德普殴打艾梅伯的内容基本属实，原告德普的诉讼请求无法得到支持。法官也列举双方提出的德普和希尔德的一些互动，认定其中一些构成德普对希尔德的袭击，以及德普的言语、行为让希尔德感到恐惧。法官还提到酒精、药物对德普的行为的影响。

　　有英国媒体用一句话总结：德普被法院认定是“打老婆的人”（当初《太阳报》就称德普是“打老婆的人”）

02.汤姆哈迪等群星将出演越战题材电影


　　泰·谢里丹、汤姆·哈迪，芬·詹姆斯(《假若比尔街能够讲话》)、比尔·斯卡斯加德、皮特·戴维森、艾什顿·桑德斯、马丁·桑斯梅耶、安格斯·克劳德等将出演越战题材电影《士兵的重负》

     影片由《攻壳机动队》导演鲁伯特·桑德斯执导，基于Tim O’Brien所著同名书籍改编，许多人物是半自传式，聚焦一群年轻士兵在越南战争期间的前线经历，讲述主角得知自己被征召去参加越南战争，内心充满矛盾、纠结、愤怒、羞愧、软弱。以及在即将逃离成功、摆脱这一切时，他经过激烈的情绪斗争，返回到战场上去。

03.恐怖片《孤儿怨》拍前传 女主角回归


　《空中营救》导演佐米希尔拉经典恐怖片《孤儿怨》将拍摄前传，定名《孤儿怨：首次杀戮》，女主角伊莎贝拉·弗尔曼回归扮演那个“老小孩”埃丝特，《灵偶契约》导演威廉·布伦特·贝尔执导。（女主角11年后真的是成年人了，怎么扮嫩啊？）

　　第一集讲述一对夫妇收养9岁的孤儿埃丝特，她不仅知书达理、画技精湛，还有着超乎年龄的早熟，俨然就是一位小公主。但收养之后竟然发现，这个女孩原来是个33岁患有罕见的荷尔蒙紊乱症的女人……

01.《鬼灭之刃》日本票房破150亿 引进还没谱

　　日本现象级动画《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》上映17天，票房收入157亿9936万5450日元，观影人数达1189万1254人。这一成绩已超越去年的日本年度电影票房冠军《天气之子》(最终票房141.9亿日元)，同时也超过了《阿凡达》的156亿日元而挺进日本影史票房前十。不过，该片出品方Aniplex官方微博表示，影片暂时没有确定引进到中国内地。

   编辑：小火纸

关键词： 热气球飞行家 隐秘而伟大 海兽之子 约翰尼德普 孤儿怨
关注时光网微信

相关电影/影人

热气球飞行家

热气球飞行家 (2019)

0.0

导演：汤姆·哈伯

主演：菲丽希缇·琼斯

在线播放

野性的呼唤

野性的呼唤 (2020)

0.0

导演：克里斯·桑德斯

主演：哈里森·福特

在线播放

海兽之子

海兽之子 (2019)

0.0

导演：渡边步

主演：芦田爱菜 浦上晟周

在线播放

隐秘而伟大

隐秘而伟大 (2020)

0.0

导演：王伟

主演：李易峰 金晨

在线播放

约翰尼·德普

约翰尼·德普

Johnny Depp

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

艾梅柏·希尔德

艾梅柏·希尔德

Amber Heard

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

热气球飞行家

热气球飞行家 (2019)

0.0

导演：汤姆·哈伯

主演：菲丽希缇·琼斯

在线播放

孤儿怨

孤儿怨 (2009)

8.0

导演：佐米·希尔拉

主演：维拉·法梅加

在线播放

士兵的重负

士兵的重负 (2022)

0.0

导演：鲁伯特·山德斯

主演：汤姆·哈迪

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

首任007肖恩·康纳利去世 享年90岁

曾出演《夺宝奇兵3》《勇闯夺命岛》等片

14
一路走好，肖恩·康纳利老先生。
2

梦回1999!基努里维斯时隔多年剃平头!

正在柏林拍"黑客帝国4" 胡子刮了脸干净了

14
刮干净脸的平头基努·里维斯回来了！
3

香港科幻大片《明日战记》再曝预告

古天乐率队对决外星生物 具体档期待定

先看看预告解馋。
4

陈坤周迅《侍神令》定档大年初一

全新剧照曝光 改编自手游《阴阳师》

8
影片讲述的是穿行于人妖两界的阴阳师晴明，因与一众妖怪..
5

陈木胜导演遗作《怒火·重案》首曝预告

甄子丹与谢霆锋从昔日战友变警匪对立

5
《怒火·重案》讲述了甄子丹饰演的重案组警察，在围剿国..

查看更多