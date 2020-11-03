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01.《野性的呼唤》《海兽之子》《热气球》国内定档11月
经典名著改编，哈里森·福特、“大表哥”丹·史蒂文斯主演的电影《野性的呼唤》
定档11月13日内地上映，影片改编自杰克·伦敦的同名经典小说，展现了一名淘金工人和雪橇犬在冰原荒野之中的动人历险。
日本动画电影《海兽之子》
重新定档11月20日上映，并曝光由黄海设计的全新海报。影片讲述14岁少女琉花在偶遇神秘少年“海”和“空”的暑假，展开了一场与海洋的浪漫约定。该片原定于2月14日登陆中国内地，后因疫情撤档。
埃迪·雷德梅恩和菲丽西缇·琼斯主演传记剧情片《热气球飞行家》
中国内地正式定档11月13日上映。影片改编自真实事件，讲述1862年，热气球驾驶员Amelia Wren和科学家James Glaisher踏上一段非凡的旅程，他们的飞行高度突破了世界纪录，也有令人惊叹的发现。然而即将达到大气层时，两人被迫为了生存展开史诗般的斗争。
传言11月还将有《疯狂原始人2》《格陵兰》
等进口片陆续定档。
02.电视剧《隐秘而伟大》11月6日开播
由王伟执导，李易峰、金晨领衔主演的电视剧《隐秘而伟大》
正式定档，将于11月6日19：30 CCTV-8黄金档开播。腾讯视频、芒果TV 11月5日起会员每晚19:30抢先看6集，11月6日起非会员每晚24:00跟播央视。
该剧讲述：抗战胜利后，新人警察顾耀东（李易峰饰）初入职场，面对同僚的排挤和时代的动荡，始终坚持理想、不忘初心，与中共地下党员沈青禾（金晨饰）、夏继成（王泷正饰）共同匡扶正义，实现人生理想的故事。
01.英国法院认定德普是“打老婆的人”
11月2日英国多家媒体报道，约翰尼·德普
诉《太阳报》诽谤一案败诉。2018年该报称德普殴打前妻艾梅柏·希尔德
，今年7月被德普方起诉这份报纸。
法官认为，《太阳报》发表关于德普殴打艾梅伯的内容基本属实，原告德普的诉讼请求无法得到支持。法官也列举双方提出的德普和希尔德的一些互动，认定其中一些构成德普对希尔德的袭击，以及德普的言语、行为让希尔德感到恐惧。法官还提到酒精、药物对德普的行为的影响。
有英国媒体用一句话总结：德普被法院认定是“打老婆的人”（当初《太阳报》就称德普是“打老婆的人”）
02.汤姆哈迪等群星将出演越战题材电影
泰·谢里丹、汤姆·哈迪，芬·詹姆斯(《假若比尔街能够讲话》)、比尔·斯卡斯加德、皮特·戴维森、艾什顿·桑德斯、马丁·桑斯梅耶、安格斯·克劳德等将出演越战题材电影《士兵的重负》
。
影片由《攻壳机动队》导演鲁伯特·桑德斯执导，基于Tim O’Brien所著同名书籍改编，许多人物是半自传式，聚焦一群年轻士兵在越南战争期间的前线经历，讲述主角得知自己被征召去参加越南战争，内心充满矛盾、纠结、愤怒、羞愧、软弱。以及在即将逃离成功、摆脱这一切时，他经过激烈的情绪斗争，返回到战场上去。
03.恐怖片《孤儿怨》拍前传 女主角回归
第一集讲述一对夫妇收养9岁的孤儿埃丝特，她不仅知书达理、画技精湛，还有着超乎年龄的早熟，俨然就是一位小公主。但收养之后竟然发现，这个女孩原来是个33岁患有罕见的荷尔蒙紊乱症的女人……
日本现象级动画《鬼灭之刃 剧场版 无限列车篇》上映17天，票房收入157亿9936万5450日元，观影人数达1189万1254人。这一成绩已超越去年的日本年度电影票房冠军《天气之子》(最终票房141.9亿日元)，同时也超过了《阿凡达》的156亿日元而挺进日本影史票房前十。不过，该片出品方Aniplex官方微博表示，影片暂时没有确定引进到中国内地。