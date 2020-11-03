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日本动画《海兽之子》内地重新定档

定档预告曝光 设计师黄海设计新版海报

2020-11-03 09:31:18 来源：Mtime时光网

这是黄海继《千与千寻》《龙猫》《哆啦A梦》等佳作后，又一次为日本动画电影设计海报。
      时光网讯 今日，动画电影《海兽之子》发布由黄海设计的定档海报，并同时曝光全新预告，宣布重新定档11月20日。

      电影《海兽之子》讲述了少女琉花在机缘巧合之下结识了两位神秘少年“海”和“空”，并追随两位少年的脚步，在星辰大海之间畅游，窥见世界与人生的故事。影片改编自电影《小森林》系列原作五十岚大介的漫画，海报设计师黄海作为原著漫画迷，此次也一手设计了中国区海报。

      画面中，三位主人公畅游在大海之间，翻起的海浪与鱼群、朦胧的太阳和旋涡相互辉映，形成了一副若隐若现的太极图。设计师透过一幅太极图，凝练表达出影片对于自然、宇宙、生灵、轮回的思考，寓意不论人、海洋、生命……一切的循环，都在其中。

      这是黄海继《千与千寻》《龙猫》《哆啦A梦》等佳作后，又一次为日本动画电影设计海报。黄海表示，五十岚大介先生，无疑是当今最懂以绘画表达的漫画家之一，《海兽之子》更是如此，“初看漫画就深深着迷，这次能够合作感到很荣幸，也看了很多相关的资料。第一次看到电影成片，作为漫画迷的我是格外激动的，那些激动人心的画面辅以久石让先生的配乐，曾经在脑海中的画面都活了过来。”

      定档预告中，阿海与硫花在巧合下相遇，他们在海洋里、在星空下、在神秘的超自然空间相知，少年人的感情就这样在夏日迸发，凝聚成一句“我会永远和你在一起”的誓言。

   编辑：羊羊

关键词： 海兽之子
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