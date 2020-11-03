“Super+万达观影卡”现已开启预售，用户可在苏宁易购APP平台购买。







进入11月，国内电影市场复苏的脚步进一步加快。作为影迷，如何在即将到来的贺岁档，乃至春节档，以实惠的价格享受高品质的影院体验，成为了一个重要的问题。





万达电影与苏宁易购合作推出“Super+万达观影卡”提供了完美的解决方案。





日前，苏宁易购官宣Super会员权益全新升级，与万达电影合作磅推出“Super+万达观影卡”。新会员只需99元即可开通价值769元的双平台特权卡，享受一整年苏宁Super会员的购物优惠的同时，还将获得14个月、每月2次19.9元万达影城的观影特权，不限场次及时间，加10元还可升舱IMAX，全方位满足影迷的观影需求。





据悉，“Super+万达观影卡”现已开启预售，用户可在苏宁易购APP平台购买。











作为行业领军者，万达电影始终坚持开放融合，顺应市场趋势，构建全球领先的电影生活生态圈。自2015年发布会员+战略以来，万达电影已经与诸多企业达成合作，全面升级用户体验及服务价值。此次针对定制化观影权益的合作，是万达电影联合会员产品领域的再次突破，亦是苏宁Super会员业务拓展至电影娱乐领域的全新尝试。





双方的强强联手，实现了线上流量及线下实体经济的有效打通和双向联动，为文化娱乐和商业消费创造更多可能。





尤其年底国产大片们蓄势待发，相信此次万达电影与苏宁易购的合作将对国内票房产生不小的推动作用。





未来万达电影将和苏宁易购在会员生态领域继续深耕，探索更多合作空间，为用户带来更为优质和独特的品牌体验。