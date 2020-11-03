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"一秒钟"发布"电影的情书"版海报

张艺谋携手黄海共寻初心 追溯电影记忆

2020-11-03 15:11:31 来源：Mtime时光网

张艺谋导演新片《一秒钟》，今天发布了一组由艺术家黄海设计的海报。
　　时光网讯　 由张艺谋执导并参与编剧，张译、刘浩存、范伟主演的剧情片《一秒钟》已定档于11月27日全国公映。近日，片方发布了一组由艺术家黄海设计制作的“电影的情书”版海报，海报以电影中的画面为基底，黄沙、落日、胶片、灯光、幕布等带着浓郁电影记忆的元素争相出现，在略微做旧的质感与强烈的色彩冲击之下，唤起了人们对于光影的时代记忆。


张译追逐刘浩存

　　海报上特别选取了导演张艺谋对《一秒钟》的创作阐述，成了拨动大众心弦的细节，“那个年代，那么简陋，人们这么看电影，这么喜欢电影，这才感动人”，既是对电影的浪漫告白，亦是对胶片时代的盛大告别。

送给电影的情书 
电影人初心不变

　　电影《一秒钟》讲述了没赶上电影场次的张九声（张译 饰）、刘闺女（刘浩存 饰）、范电影（范伟 饰）因一场电影结下的不解之缘。影片的故事发生在七十年代中期，那是一个物质与精神匮乏的时代，人们对电影世界陌生的同时也产生了无限的好奇与热情。偷胶片、洗胶片、放胶片，整个故事与胶片环环相扣，它是电影的载体，也是故事的载体。


张译刘浩存范伟观看电影放映

　　而“电影的情书”版海报中更是将电影元素与电影画面结合的淋漓尽致。在漫天黄沙的映衬下，张九声在一轮红日下追逐着刘闺女，看似是一个简单的场景再现，仔细观摩之下却能品味出不同的意义，一如海报上文字所言，“在这个方块的幕布之上，带你进入一个跟现实完全不一样的世界”，红日就如同承载了一切欢声笑语的幕布，在红日下追逐的人，把我们带进那个不同于现实的世界。


刘浩存奔跑

　　除此之外，胶片中奔跑的刘闺女、在放映机的灯光下展现出的“一秒钟”、张九声行囊中的胶卷，或剪影、或背影、或特写，每个人物与这场电影的关联得到十分清晰的展现。通过胶片的不断转动，带我们走进这个跟现实完全不一样的世界，体会看电影带来的，仰望星空般的快乐。

张艺谋携手黄海  
同追溯电影记忆

　　相比起以往的电影，此次的《一秒钟》可以称得上是张艺谋回归初心的作品，主创团队全部来源于他合作了数十年的“老伙计”，因此无论是镜头语言还是故事的叙述方式，都体现出了他强烈的个人风格。而在海报的制作上，他也选择了曾经在《影》中合作过的黄海，九张图，通过视觉与光影的巨大冲击，让观众在看到海报的第一眼，便能从中抓取真正属于那个年代的印记，体会到电影之于大家的意义。


刘浩存手握胶片

　　正如导演亲笔信所表达的：“总有一部电影会让你铭记一辈子，铭记的也许不仅是电影本身，而是那种仰望星空的企盼和憧憬。”时代变换，看电影的方式从搬着小板凳在漫天黄沙之下推推搡搡到带着3D眼镜走进影院享受宁静时光，不变的是看电影时心底涌起的那一丝愉悦。

　　胶片时代结束了，但它依然是一代人的情怀与回忆，那个年代，条件简陋，胶片作为载体凝聚着群众，传递着情感，那些真正因电影获得的纯粹的快乐，才真正的弥足珍贵。


张译刘浩存对望

　　光影流转，遥寄一份怀念；时光更迭，电影人初心不变。张艺谋新作《一秒钟》自定档起，便引起了诸多影迷和电影从业者的支持，这封送给电影的情书，是对电影的热爱和怀念，希望每一个热爱电影的人，都能在这部电影中找回对电影的初心。

　　电影《一秒钟》由欢喜传媒集团有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、安乐影片有限公司出品。影片将于11月27日，全国上映。


刘浩存跟随张译


放映厅放映电影


刘浩存沙漠驻足


张译刘浩存沙漠追逐

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 一秒钟 海报 张艺谋 黄海
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