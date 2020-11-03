



送给电影的情书

电影人初心不变





电影《一秒钟》讲述了没赶上电影场次的张九声（张译 饰）、刘闺女（刘浩存 饰）、范电影（范伟 饰）因一场电影结下的不解之缘。影片的故事发生在七十年代中期，那是一个物质与精神匮乏的时代，人们对电影世界陌生的同时也产生了无限的好奇与热情。偷胶片、洗胶片、放胶片，整个故事与胶片环环相扣，它是电影的载体，也是故事的载体。







张译刘浩存范伟观看电影放映





而“电影的情书”版海报中更是将电影元素与电影画面结合的淋漓尽致。在漫天黄沙的映衬下，张九声在一轮红日下追逐着刘闺女，看似是一个简单的场景再现，仔细观摩之下却能品味出不同的意义，一如海报上文字所言，“在这个方块的幕布之上，带你进入一个跟现实完全不一样的世界”，红日就如同承载了一切欢声笑语的幕布，在红日下追逐的人，把我们带进那个不同于现实的世界。







刘浩存奔跑





除此之外，胶片中奔跑的刘闺女、在放映机的灯光下展现出的“一秒钟”、张九声行囊中的胶卷，或剪影、或背影、或特写，每个人物与这场电影的关联得到十分清晰的展现。通过胶片的不断转动，带我们走进这个跟现实完全不一样的世界，体会看电影带来的，仰望星空般的快乐。





张艺谋携手黄海

同追溯电影记忆





相比起以往的电影，此次的《一秒钟》可以称得上是张艺谋回归初心的作品，主创团队全部来源于他合作了数十年的“老伙计”，因此无论是镜头语言还是故事的叙述方式，都体现出了他强烈的个人风格。而在海报的制作上，他也选择了曾经在《影》中合作过的黄海，九张图，通过视觉与光影的巨大冲击，让观众在看到海报的第一眼，便能从中抓取真正属于那个年代的印记，体会到电影之于大家的意义。







刘浩存手握胶片





正如导演亲笔信所表达的：“总有一部电影会让你铭记一辈子，铭记的也许不仅是电影本身，而是那种仰望星空的企盼和憧憬。”时代变换，看电影的方式从搬着小板凳在漫天黄沙之下推推搡搡到带着3D眼镜走进影院享受宁静时光，不变的是看电影时心底涌起的那一丝愉悦。





胶片时代结束了，但它依然是一代人的情怀与回忆，那个年代，条件简陋，胶片作为载体凝聚着群众，传递着情感，那些真正因电影获得的纯粹的快乐，才真正的弥足珍贵。







张译刘浩存对望





光影流转，遥寄一份怀念；时光更迭，电影人初心不变。张艺谋新作《一秒钟》自定档起，便引起了诸多影迷和电影从业者的支持，这封送给电影的情书，是对电影的热爱和怀念，希望每一个热爱电影的人，都能在这部电影中找回对电影的初心。





电影《一秒钟》由欢喜传媒集团有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、安乐影片有限公司出品。影片将于11月27日，全国上映。

海报上特别选取了导演张艺谋对《一秒钟》的创作阐述，成了拨动大众心弦的细节，“那个年代，那么简陋，人们这么看电影，这么喜欢电影，这才感动人”，既是对电影的浪漫告白，亦是对胶片时代的盛大告别。