《茉莉》《墨伊计划》《亲爱的小孩》《生存实验》《未来笔记》这五个项目，第二届科幻影视创投会上斩获奖项。

时光网讯 11月2日，第二届科幻影视创投会在北京首钢园举办终审路演，该创投会作为2020年中国科幻大会的重要组成部分，尤其是国家电影局、中国科协发布《关于促进科幻电影发展的若干意见》之后的首个重磅行业活动，吸引了多方关注。





中国科协科普部副部长廖红、石景山区人民政府副区长周西松、上海电影(集团)有限公司党委书记、董事长、上海电影股份有限公司董事长王健儿对本届科幻影视创投会的行业意义给予充分的肯定和寄望。











此次终审路演中，《茉莉》、《墨伊计划》、《亲爱的小孩》、《生存实验》、《未来笔记》这五个项目斩获奖项，它们和其他优秀项目共同呈现出多样的科幻类型、充沛的科幻想象，在《流浪地球》开启中国科幻电影元年之后奋起接力，让行业和观众都窥探到了中国科幻影视事业的星火与未来。





创投会终审路演圆满落幕

五大奖项出炉延续科幻火种





由国家电影局、中国科协发布《关于促进科幻电影发展的若干意见》，给出对科幻电影创作生产、发行放映、特效技术、人才培养等方面加强扶持引导的政策措施“科幻十条”，积极推动着中国科幻电影的发展。











而11月2日在北京首钢园举办的科幻影视创投会，正是在“科幻十条”之后举办的首个重磅行业活动，为优秀的科幻影视项目和人才提供了展示和交流平台。当天，众多科幻影视创作者与主流媒体、科幻爱好者等齐聚一堂，共襄盛举。





据悉，本届创投会共征集到206个电影创投项目、54个剧集和动画推介项目的申报，多元的科幻设定、精巧的创作构思、鲜明的个人风格，皆展现出当下中国科幻创作者的活力与想象力。











经过两个月的征集、初审、复审环节的层层选拔，最终，《茉莉》、《23秒外》、《看不见的她》、《生存实验》、《墨伊计划》、《未来笔记》、《安然江上的人马座》、《无墙监狱》、《亲爱的小孩》和《幻奇人生》脱颖而出。





这10个项目的主创均来到终审路演现场，在他们依次上台宣讲推介后，经由终审评委团现场打分和实时评选，创投会的五个奖项均各有所属，其余入围项目则被授予“优秀创投项目”称号。











《茉莉》喜提评委会大奖（赞助机构：阿里影业），由阿里集团副总裁、阿里影业总裁李捷揭晓奖项，上海电影(集团)有限公司党委书记、董事长、上海电影股份有限公司董事长王健儿为获奖项目方颁奖。





影片讲述了一个感人至深的故事，不仅展现了女孩痛失父亲后的成长，更利用近未来的科幻设定，探讨了教育、环保，以及人类文明发展的问题，其团队成熟，剧作完整，受众清晰，是一个小而美的科幻电影故事。











《墨伊计划》斩获猫眼影业·最佳电影剧本奖，由科幻电影《疯狂的外星人》编剧、《被光抓走的人》导演董润年和猫眼影业王莹颁发。影片在科幻的外壳下展开了一则亲情故事，法庭审判穿插叙事颇有设计感，有较强的视觉冲击力，情感饱满动人，对人类与IA的关系未来将去向何方，提出了寓言式的深刻思考。





《亲爱的小孩》捧得融创文化·最具商业潜力奖，终审评委湖北省作家协会主席、知名作家、电影监制李修文和融创文化集团副总裁李宇浩颁发。影片聚焦失独老人的亲子困境，在轻松氛围中展开机器人与老人相互陪伴守护的故事，情感充沛直击人心，其科幻设定也为可预见的视觉呈现带来了极大的空间。











《生存实验》拿下南派泛娱·最佳科幻创意奖，由终审评委复旦大学中文系教授、博士生导师严锋和南派泛娱何超群颁发。影片展开了一场青少年的试炼与冒险，充满未知的戏剧张力。其改编自科幻作家王晋康的同名小说，科幻设定别具一格，科幻概念如“天房”与“黑暗洞穴”等，具备一定的奇观性。情感内核却又较为东方，使观众更易接受与共情。











《未来笔记》获得聚光绘影·最佳视效创意奖，由中国科学院数学与系统科学研究院副研究员、博士生导师朱天琪，聚光绘影公司总经理高原上台颁发。影片用六个近未来的故事，从不同维度建构了未来世界的模样，每个故事都有自己独特的趣味，题材别致，构思精巧，细节鬼马，情节却又做到了真实不浮夸，对人的本质、人与人的关系、人与世界的关系都提出了轻盈却不失深度的思考。











强大评审体系保驾护航

专业赋能促进科幻影视事业发展





本届创投会的整个评委体系全面升级，涵盖了中国电影行业的头部力量，以及优秀创作者和科学精英。





其中初审评委6位，分别为亭东影业副总裁、资深制片人于孟，北京瀚纳影视文化有限公司制片人、制作总监王雁，合众睿客CEO、制片人应萝佳，北京高空秋千影视文化传播有限公司创始人、宸铭传媒合伙人、资深制片人曹欣，爱奇艺灿然戏剧工作室总经理齐康，工厂大门影业开发合伙人周健森。











复审评委机构18家，包括中影股份、华夏电影、上影股份、阿里影业、爱奇艺影业、北京文化、博纳影业、青春光线、华人影业、华谊兄弟、猫眼娱乐、柠萌影业、融创文化、三体宇宙、万达影业、新丽传媒、英皇电影、以及科技与影视融合项目组。





终审评委6位，分别是上海电影(集团)有限公司党委书记、董事长、上海电影股份有限公司董事长王健儿，湖北省作协主席李修文，中国科学院数学与系统科学研究院副研究员、博士生导师朱天琪，阿里巴巴集团副总裁、阿里影业总裁李捷，复旦大学中文系教授、博士生导师严锋，以及《被光抓走的人》编剧、导演董润年。











这些评委和机构组成了强大的评审体系，不仅确保创投会评审过程的权威性和公正性，更从多个专业层面为中国科幻影视事业赋能。





两大新增版块带来新亮点

激励科幻创作顺利落地及多维探索





本届科幻影视创投会新增的两个板块颇具亮点。一个是签约发布的环节，在中国科幻大会的开幕式上，五个重点电影项目举行了签约仪式，包括改编自刘慈欣同名小说的《球状闪电》、改编自世界科幻最高荣誉雨果奖获奖作品的《物哀》、在首届科幻影视创投会上斩获最佳原创剧本奖的《宇宙探索编辑部》；











青年导演宋灏霖执导的《那一刻来临》、以及《盗墓笔记》系列作家南派三叔与《花千骨》作家Fresh果果联手策划的《群落》。此次签约仪式的举办，无疑彰显出了科幻影视创投会在为创作者搭建与影视制作、投资机构的沟通桥梁，促进优秀项目顺利落地方面的努力和成果。





另一个则是科幻剧集和科幻动画的推介单元，其中科幻剧集项目评委组包括爱奇艺副总裁、影视文学研发中心总经理张恒，传递四方总经理兼厚海文化副总裁张婷婷，霄然影业CEO、总制片人刘扬，阿里影业制片人罗媛媛。由他们评选出的《秩序者日记》、《硬核少女》、《铁月亮》三部优秀科幻剧集项目在此次路演中受到关注。





科幻动画项目评委组包括猫眼娱乐动画工作室总经理孙凌宇，友梦影业总裁、制片人姜辉，阿里巴巴影业集团制片人、动画版块负责人汤俊，绚素文化合伙人田昊。由他们评选出的《钢铁之心》、《星灵神骑之荧惑之战》、《彼方的地平线》也在路演现场惊喜亮相。该推介单元的设立，不仅让创投会辐射到更多的创作者，也推动了华语科幻影视作品的多维探索。





第二届科幻影视创投会由国家电影局作为指导单位，中国科学技术协会、北京市人民政府作为主办单位，微像文化作为承办单位，小桌电影独家营销支持。

编辑：甄甏甏