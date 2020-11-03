《地狱男爵：血皇后崛起》今日发布了中国独家终极预告、海报，血皇后再度归来。

时光网讯







地狱男爵





血皇后突破封印再度归来

恶魔之子浴火觉醒岁末救世





拥有恶魔血统的地狱男爵在二战期间被纳粹当做最后的武器召唤至人间，但布鲁姆教授却从纳粹手中夺下了这个刚出生的“恶魔之子”，并将其养育成人。长大后的地狱男爵在养父的影响下加入超自然调查防御局（B.P.R.D），成为专门处理各种超自然事件，守护人类社会的超级英雄。





而被镇压千年之久的邪恶女巫血皇后（米拉·乔沃维奇 饰）冲破封印，将带领藏在阴影之处的黑暗生物再度崛起，将人类世界拉入毁灭的无敌深渊。终极海报中，脚踏巨人头骨，对抗黑暗生物大杀四方的地狱男爵，没有意识到自己其实已经身陷血皇后布下的荆棘陷阱。在浴火觉醒后，地狱男爵将如何破除陷阱力挽狂澜阻止末世浩劫，着实令人期待。







地狱男爵浴火觉醒





在中国独家终极预告中，随着血皇后的再度归来，各种黑暗生物纷纷现身，吸血怪兽张开恶魔之翼咆哮宣告回归，史前巨人挥舞着狼牙棒和屠刀疯狂开砸，地狱男爵的老对手巫师雅加婆婆也强势回归。





随后地狱之门开启，无数体型庞大外形奇特的地狱巨怪蜂拥而出，与响应血皇后召唤的黑暗生物一起席卷全球，人类世界遭遇有史以来最大的末世浩劫。顶级的好莱坞CG特效团队加上天马行空的想象力，构建了一个充满视觉冲击力的科幻超英世界。







中国独家终极海报





超越漫画地狱男爵更加生猛强悍

年末大银幕最佳观影选择





《地狱男爵》提炼漫画精髓的同时，用更加影视化的手法改编漫画，角色和故事节奏都更加适应大银幕。除了由热门美剧《权力的游戏》导演尼尔·马歇尔全程把关，打造气势恢宏的震撼场景，更邀请曾获奥斯卡最佳化妆造型奖的乔尔·哈罗Joel Harlow担任特效化妆师，在重新塑造地狱男爵这一角色时，除了遵循漫画原著，其肌肉线条、皮肤的颜色更加凸显角色的生猛强悍；







血皇后带领棕精灵出场





电影中各种黑暗生物、地狱巨怪的设计和打斗场面全部采用真人CG高密度捕捉，不仅完美保障了动作镜头流畅，后期特效的无缝配合更带来了震撼视听的观影体验。每一帧特效镜头都仿佛在燃烧经费，力求在年末为观众奉上一份顶级的好莱坞视效盛宴。





电影《地狱男爵》不仅是今年第二部在中国大银幕上映的好莱坞超英大片，也是截止目前，11月至12月档期内定档电影中仅有的好莱坞超英大片。对于苦熬大半年的内地影迷和观众而言，这部视效燃炸且充满暴力美学的《地狱男爵》无疑是场及时雨。预售的火爆开启，让这场全民大银幕狂欢正式拉开序幕，史上最生猛强悍的地狱男爵即将登陆大银幕，精彩不容错过。





电影《地狱男爵：血皇后崛起》由尼尔·马歇尔执导，大卫·哈伯、“生化女”米拉·乔沃维奇、丹尼尔·金、萨莎·莱恩领衔主演，将于11月9日全国上映，现正火爆预售中。

好莱坞超英特效巨制《地狱男爵：血皇后崛起》将于11月9日全国上映，今日发布中国独家终极预告、海报，作为同档期内仅有的好莱坞超英电影，预售也同步火爆开启。作为今年影院里少有的好莱坞超英大片，《地狱男爵》凭借其震撼眼球的好莱坞顶级特效，以及刺激燃炸的动作场面，无疑成为大片爱好者的年末最佳观影选择。