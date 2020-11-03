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黑色幽默"重生小确幸"发浪子回头特辑

奇幻浪漫精准治愈 具有现代感的童话

2020-11-03 16:04:27 来源：Mtime时光网

意大利影片《重生小确幸》今日发布了“浪子回头”特辑，影片将于10月31日正式上映。
　　时光网讯　 随着内地电影市场逐步恢复生机，越来越多优秀的国内外电影开始陆续登陆院线。即将于10月31日上映的意大利影片《重生小确幸》，正是一部满溢治愈口碑的佳作。

　　本片在意大利上映时，获得了本土同期票房冠军，好评如潮。在国内的数场超前观影结束后，亦收获了不俗口碑。观众纷纷表示，这部电影绝对是今年最暖心的影片。

　　从片名与故事简介中，很容易划出影片的关键词，“奇幻”、“喜剧”、“治愈”、“浪漫”、“幸福”……根据这些词汇已经不难猜出，这部电影是在天马行空的想象力下，以普通人的视角，描绘生活的小快乐小烦恼。



　　这样的结论并没有错，不过这部电影的出彩之处，又绝不仅仅在于小清新式的温暖，还有着许多“有料”看点。

奇幻色彩 
具有现代感的童话

　　“重生”的设定并不少见，较之刻意而为的具备特殊意义的生命重来，男主保罗的身份可以说是“平平无奇”。在遭遇交通事故身亡后，他去到了天堂，却被告知由于计算“误差”，自己还能有92分钟的“生命额度”。

　　于是在天堂工作人员的陪伴下，他回到了人间……故事一开始就呈现出一种反差“萌”，不管是到天堂领号排队，还是保罗与天堂工作人员抱怨自己常喝“蔬菜姜汁”健康饮料的据理力争，都可以找到对现实细节的投射与调侃，不经意间触动观众的笑点。



　　随意真实的生活感叠加搞怪逗乐的设定，不仅营造出一种具有现代氛围的喜剧童话色彩，同时也淡化了全片以“死亡”作为故事的起点，首先为观众铺设出充满奇趣与幻想的欢乐基调。

黑色幽默 
长在“痛点”上的笑点

　　在超前观影结束后，不少观众表示电影“超好笑”，但在笑过之后，又觉得所有笑点背后都别有深意，后劲儿十足。从影片陆续释出的“浪漫爱情”和“浪子回头”特辑中，能发现男主保罗有着诸多“小毛病”，对于他的“花心”和“话痨”，大家也是又爱又恨。 

　　导演并不避讳呈现保罗作为一个普通人的缺点，搭讪酒吧招待，偶尔的调情，不拒绝美女的邀约……“犯了男人都会犯的错”，让不少观众直呼真实。影片没有把严肃犀利的批判态度直接表现出来，而是通过小片段和台词“金句”营造出一种荒诞的幽默感。比如男主挎着婴儿背袋泡酒吧的画面，令人哭笑不得。自以为是个有趣的人，却被妻子吐槽“其实很无趣”。



　　除此之外，导演还故意开了个小玩笑。男主重生的时间是92分钟，电影片长也恰好如此。这种小巧思，也显示出影片无处不在的幽默感。

精准治愈 
生活不仅有远方还有“小确幸”

　　2020年是非常特殊的年份，居家安排让很多人得到了久违的与家人充分亲密相处的时间。在这样的过程中，不少人会突然意识到，其实在生活里，大家跟保罗的处境并无不同。朝夕相处的爱人，激情退去后已在不知不觉间变得疏远，与子女的沟通永远不在一个频道上，跟朋友暂时无法相见，才会对跟谁约一场球，跟谁喝一顿酒，跟谁面对面聊聊天如此渴求。



　　亲情、爱情、友情，男主经历的每个错误遗憾的背后，无一不在提醒着观众，人生当然少不了犯错，但不要等到追悔莫及才想着去挽回，微小珍贵的幸福是生活的主旋律。当男主捧着鲜花，沐浴着南欧明灿的阳光，与妻子相视而笑的时候，“小确幸” 的现实意义，就延伸到了每个人心里。

　　电影《重生小确幸》将于10月31日正式上映，为秋凉渐重的11月，带来一个暖心的开始。影片由中国电影集团公司引进，中国电影股份有限公司发行和译制，霍尔果斯佰安影业有限公司协助推广。



   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 重生小确幸 预告片
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重生小确幸

重生小确幸 (2019)

-1.0

导演：丹尼埃尔·卢凯蒂

主演：皮弗 松妮

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