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寒冬档期？11月影市看什么

国产看《一秒钟》《除暴》 进口片扎堆来袭

2020-11-03 20:32:29 来源：Mtime时光网

尽管好莱坞大片纷纷被大片厂们压进了箱底，国产电影和其他中小成本的进口片还是联起手来，为11月“拼凑”出了一桌还算看得过去的电影“大”餐。
       时光网讯 11月夹在国庆档和贺岁档之间，历年都是个“寒冷”的档期。在今年疫情席卷全球的大背景下，11月的电影市场更显艰难。

      内地电影市场目前是全球电影行业的希望之星，尽管好莱坞大片纷纷被大片厂们压进了箱底，国产电影和其他中小成本的进口片还是联起手来，为11月“拼凑”出了一桌还算看得过去的电影“大”餐。

      国产片方面，张艺谋的《一秒钟》，王千源、吴彦祖的《除暴》，刘德华的《热血合唱团》等都各具看点。进口片方面，目前暂时没有大片定档，但小片数量不少，且有继续增加的趋势。

      进口批片的宣传周期一向很短。就在昨天，《热气球旅行家》、《海兽之子》等中小量级的进口品纷纷定档11月。未来也不乏其他新片定档11月的可能。

      梦工场动画《疯狂原始人2》、皮克斯动画《心灵奇旅》、杰拉德·巴特勒主演的动作片《末日逃生》都已确定引进，从目前的形势来看，这几部进口片也很有可能瞄准11月或12月的档期。

      若是这些影片最终都选在年底前上映，影迷们应该还是有机会在这个寒冷的初冬过得有滋有味。

11月内地影市重点影片（具体上映时间以影院为准）：



《风平浪静》
导演：李霄峰
主演：章宇、宋佳、王砚辉、李鸿其、邓恩熙
类型：剧情
档期：11月6日

定档预告

      片名叫《风平浪静》，其实这是一部关于少年犯罪的电影，情绪充满了波涛汹涌。

      该片以主人公宋浩（章宇 饰）因高考保送名额被顶替为背景，在命运的波澜下被迫卷入一场凶案，从此人生转折，身边的人和事也逐步走向失控。

      《风平浪静》把犯罪、悬疑的类型杂糅，同时叙事中带有明显的作者属性，把个体的命运与时代的背景进行了嫁接，折射出带有思考的现实问题。

      影片男主角章宇已经用作品《我不是药神》、《无名之辈》和《大象席地而坐》，充分证明了他实力不俗。

      《风平浪静》再加上宋佳、王砚辉、李鸿其、邓恩熙等主演，可谓是全员演技派了。

      这还是一部黄渤监制，但他没有参与演出的电影，而黄渤、章宇都曾在电影中演过“黄毛”的角色，这也算是“两代黄毛”的隔空聚会了。



《未来的未来》
导演：细田守
配音：上白石萌歌、黑木华、星野源
类型：动画
档期：11月6日

定档预告

      这部《未来的未来》同样不算新片了，18年7月就已经在日本上映。

      不过感兴趣的影迷还是可以去大银幕上看看，毕竟该片提名了第91届奥斯卡金像奖最佳动画长片。

      影片通过清新的视觉画风，以4岁小男孩视角，描绘了一个不分国界、大人小孩都会产生共鸣的故事。

      当爸爸妈妈把新生儿妹妹“未来”带回家之后，小男主会经历怎样的心理波动，遇上怎样的难题呢？

      曾三度夺得日本奥斯卡最佳动画电影奖的细田守，在《未来的未来》中延续了他一贯的奇幻、科幻作品风格。

      他精确把握着现实和奇幻世界的交替和差异，而穿越现实的部分，更是充满小男主童稚的想像力。

      全片以小朋友会理解的语言，耐心铺陈人生要学习的课题，是一部家长和小朋友都会产生共鸣的动画电影。



《光》
导演：郭修篆
主演：庄仲维、张顺源、陈子颖
类型：剧情、家庭
档期：11月6日

定档预告

      该片改编自马来西亚导演郭修篆的获奖短片，影片曾入围多个国际影展。

      《光》的灵感来自导演及编剧郭修篆和哥哥郭修锴的真实故事，电影内容绝大部分也都是导演与哥哥相处的大小事。

      郭修锴和电影中的文光一样，在成长过程中也曾遭受误解和偏见，但家人的理解和陪伴，让他跟这个世界友好相处，找到了属于自己的那束光。

      看得出来，这是一部治愈系的电影，导演想鼓励每一个人，能正视自己的“不一样”，相信自己的热爱。



《地狱男爵：血皇后崛起》
导演：尼尔·马歇尔
主演：大卫·哈伯、米拉·乔沃维奇、伊恩·麦柯肖恩
类型：动作、冒险
档期：11月9日

中国终极预告

      相当血腥的一部B级片。看看该片的烂番茄新鲜度18%，IMDb5.2分，就大概能掂量出来影片的质量了。

      这部电影不算新片了，去年4月就已经在美国上映了，5000万美元的投资，北美只拿到2190万美元票房，在国内也有不少观众早就看过了。

      这部电影可以看作是超英版的《冰与火之歌》。

      "生化女"米拉·乔沃维奇变身"血皇后"造型霸气，各种限制级场面层出不穷，各种怪兽漫天飞舞。

      不知道引进内地院线后，这部R级片会给删减多少，如果再删去了刺激感官的暴力血腥场面，可能唯一的看点也所剩无几了。



《热血合唱团》
导演：关信辉
主演：刘德华、卢冠廷、雷颂德、鄂靖文
类型：剧情
档期：11月13日

定档预告

      刘德华监制并担任主演的新片，是那种热血+励志向的电影。

      该片讲述了刘德华饰演的音乐老师严梓朗，与一群处于青春迷茫期的“废柴”学生之间的故事。老师除了用音乐来影响、改变这些少年的成长轨迹，也用爱与温暖治愈着他们。

      刘德华此次在片中除了首次饰演指挥家，更要化身严师领队废柴学生。面对这些被打上“废柴”标签的顽劣学生，刘德华总是一副不苟言笑的严师面孔，但藏在背后的，却是他为了帮助学生走出成长困境四处奔走、数次落泪的真情实感。



《野性的呼唤》
导演：克里斯·桑德斯
主演：哈里森·福特、凯伦·吉兰、丹·史蒂文斯
类型：动作、冒险
档期：11月13日

定档预告片

      《野性的呼唤》改编自杰克·伦敦同名经典世界名著：在19世纪90年代淘金热期间，养尊处优的大狗巴克突然被拐卖到加拿大育空低区，一路经历难以想象的艰难挑战，从邮递雪橇队的新成员蜕变为队伍中的领袖，更邂逅旅途上的伙伴约翰·桑顿，最终找到自己在世界上的真正位置，并成为自己的主人。
 
      影片借助特效与动作捕捉技术，让充满灵性的巴克与包括哈里森·福特 、“大表哥”丹·史蒂文斯 、“星云”凯伦·吉兰等在内的豪员阵容同场飙戏。

      曾为《金刚：骷髅岛》、《复仇者联盟3：无限战争》等巨制提供主导动作捕捉的资深动作捕捉演员泰瑞·诺塔里(Terry Notary)，在拍摄时他全程四脚着地，努力模仿狗狗的行为模式，将它初到荒原时的迷惘、面对挑战时的坚毅、反击棕熊时的英勇展现无遗，完美还原了杰克·伦敦书中用拟人化手法描写的巴克。



《热气球飞行家》
导演：汤姆·哈伯
主演：菲丽希缇·琼斯、埃迪·雷德梅恩
类型：动作、冒险
档期：11月13日

定档预告

      这是“小雀斑”埃迪·雷德梅恩和菲丽希缇·琼斯自《万物理论》后的再一次合作，不知不觉时间过的好快，《万物理论》都是2014年的电影了。

      影片讲述了1862年，热气球飞行家艾米莉亚·温与科学家詹姆斯·格莱舍乘坐热气球，在没有氧气和保温设备的状态下，挑战了人类乘热气球到达的极限高度，却也因此陷入了一场生存之战。

      影片中，承担了70%故事情节的高空热气球，为整部电影营造出一种“开放环境中宛如密闭空间”的紧张窒息感。

      在升空过程中两位主角经历的种种奇观与历险，更是让观众身临其境。



《除暴》
导演：刘浩良
主演：王千源、吴彦祖、春夏
类型：剧情、犯罪、动作
档期：11月20日

定档预告

      和《一秒钟》同一天上映的《除暴》，也是11月挺有看头的国产新片。

      最近《除暴》刚发了新物料，看看王千源和吴彦祖在浴室里赤身肉搏的场景，雄性荷尔蒙满溢的肌肉，确实抢眼。

      从片名就能看出来，这是一部典型的警匪片。

      故事发生在上世纪90年代，刑警钟诚受命追捕悍匪集团“老鹰帮”。悍匪首领张隼屡次恶意挑衅，数年间，警匪上演了一次次的较量。

      王千源坦言拍这部戏时“吃了不少苦”，长达40天不进油水、每天四顿都是鸡胸肉，只为了能更好地塑造出警察的英勇形象。

      吴彦祖也同样拼命，每天都会与王千源在健身房碰面。

      这次吴彦祖饰演的悍匪头目张隼，邪魅张狂，造型邋遢，很想知道他与16年前《新警察故事》中阿祖，有什么不一样。


《气·球》
导演：万玛才旦
主演：金巴、索朗旺姆、杨秀措
类型：剧情
档期：11月20日

定档预告

      电影《气·球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，是文艺影迷们不可错过的小众佳片。

      片名和海报中提及的“气球”，其实就是避孕套的象征。影片讲述了藏民达杰一家，因妻子卓嘎意外怀孕，卷入了一系列难以抉择的事件当中。

      妻子想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰，坚信孩子是去世的父亲灵魂转世。

      面对现实的各种压力，他们原本宁静的日常生活被彻底打破。

      《气·球》是万玛才旦作品系列中，少有的聚焦藏族家庭群像及女性处境的电影，被不少影评人评价为是导演最好的一部作品。

      本片更是国内外各大电影节上的宠儿，但可以预计的是，排片不会太高，想看的影迷们到时候可以抓紧去买票。



《海兽之子》
导演：渡边步
配音：芦田爱菜、浦上晟周、石桥阳彩等
类型： 动画、冒险、奇幻
档期：11月20日

再次遇见版预告

      因疫情不得不撤档后，《海兽之子》终于要和中国观众见面了。

      电影《海兽之子》讲述了少女琉花在机缘巧合之下结识了两位神秘少年“海”和“空”，并追随两位少年的脚步，在星辰大海之间畅游，窥见世界与人生的故事。

      影片改编自电影《小森林》系列原作五十岚大介的漫画。作为五十岚大介的代表作之一，《海兽之子》原作漫画曾获日本漫画家协会奖优秀奖、媒体艺术节漫画部门优秀奖，被赞“直想冲进海中、风中、雨中，感受人之渺小，世界之宽广”。 

      《海兽之子》还拥有超强的幕后班底，日本4°C影像工作室（《回忆三部曲》《心理游戏》）制作、渡边步（《哆啦A梦》系列）指导，芦田爱菜、苍井优等众多大咖献声，还有殿堂级音乐大师久石让加盟配乐。此次改编更有原作者五十岚大介亲自坐镇脚本。



《一秒钟》
导演：张艺谋
主演：张译、刘浩存、范伟
类型：剧情
档期：11月27日

定档预告

      11月最重磅的电影，可能要属张艺谋的这部《一秒钟》了。

      片中没赶上电影场次的张九声与刘闺女，因一场电影结下不解之缘。新任谋女郎刘浩存和张译搭伴而行，在西北大漠戈壁上经历九死一生。

      张译最近人气很旺，票房大片也是一部接着一部，在这部新片中，张译“暴瘦”、“剃光头”的形象突破很大。

      电影剧情与张艺谋的自身早期经历略有重叠，倾注了其不少心血。

      简而言之，这是一个讲述“放电影”的故事，关于胶片记忆的镜头频频闪现，让人依稀嗅到了些《天堂电影院》的味道。

      有张艺谋坐镇导演，影片质量应该是有保证的，但受到题材的限制，这可能不属于会票房大爆的那类影片，可参考上部《影》6.28亿的票房体量。

      除了这部《一秒钟》，张艺谋还有《坚如磐石》、《悬崖之上》和最新拍摄的抗美援朝题材电影《最冷的枪》三部存货。

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关键词： 11月前瞻 内地影市 档期 一秒钟 除暴 疯狂原始人2
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