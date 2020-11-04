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时光早报：又一部刘慈欣小说将拍电影

盖尔加朵&强森新片杀青 "新奥特曼"明年上映

2020-11-04 06:42:21 来源：Mtime时光网

周三快乐！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.刘慈欣小说《全频带阻塞干扰》将拍电影


     国家电影局公布2020年05月全国电影剧本（梗概）备案、立项公示，根据刘慈欣同名小说改编的《全频带阻塞干扰》、以及刘伟强导演《中国·医生》已经获准拍摄。

《全频带阻塞干扰》编剧：易常春
梗概：未来，科技的高速发展激化了人类之间的矛盾，引发了大规模争端。我方制造了全频带阻塞干扰，抹平了技术上的差距，粉碎了反派势力的阴谋。

《中国·医生》
编剧：査慕春、于彦琳
梗概：本片根据根据2020年抗击新冠肺炎疫情真实事件改编。讲述全国各地的白衣逆行者在这场浩大战役中纷纷挺身而出、争分夺秒、浴血奋战在武汉前线,不顾自身安危守护国人生命安全的震撼故事。


01.小贱贱、神奇女和巨石《红色通缉令》杀青


      “死侍”瑞安·雷诺兹、道恩·强森、“神奇女侠”盖尔·加朵主演的犯罪动作片《红色通缉令》杀青，故事围绕道恩·强森扮演的国际刑警组织的特工展开，盖尔·加朵饰一名聪明而神秘的艺术界人物。强森将对顶尖艺术盗窃犯展开调查。影片场景将覆盖全球多地，具有动作、喜剧、劫盗和惊悚片元素。

      该片原定2020年底上线，由于疫情拍摄推迟，预计2021年观众才能看到。




02.杰瑞米·艾恩斯出演“慕尼黑协定”电影


　  杰瑞米·艾恩斯、乔治·麦凯(《1917》)、杰尼斯·纽沃纳(《缄默》)将主演Netflix二战间谍惊悚片《慕尼黑》。该片已开拍，改编自知名作家罗伯特·哈里斯的同名小说，克里斯蒂安·施沃霍夫(《王冠》《壳中裂缝》)执导，

     影片讲述1938年的欧洲，希特勒正准备进攻捷克斯洛伐克，英国首相张伯伦(艾恩斯)努力寻找和平解决方案。英国公务员Hugh Legat(麦凯)和德国外交官Paul von Hartmann(纽沃纳)去到慕尼黑，参加紧急会议，看是否能避免战争。这两个老朋友发现自己处在了政治阴谋的中心，他们的生命遭到威胁。在《无耻混蛋》中客串出演希特勒的马丁·乌特克此次继续出演元首。

     “慕尼黑协定”二战史上著名事件，最终慕尼黑协定牺牲捷克斯洛伐克的苏台德地区，出卖了未在场的捷克斯洛伐克利益，是一项绥靖政策，让纳粹德国得寸进尺。

03.美剧《岩堡》被HULU砍掉


     这部由史蒂夫金原著小说改编的美剧已经播出两季，岩堡镇是史蒂芬·金多部作品中出现过的小镇。剧集将聚焦这个小镇，将多个不同的故事都交织在一起，来自《小丑回魂》《闪灵》《热泪伤痕》《捕梦网》《恶夜飞魔》等著作中的元素都有出现，共同在这个小镇上演一场惊悚盛宴...

     制作方华纳电视和制作人J·J·艾布拉姆斯将精力转向Overlook Hotel——《闪灵》衍生剧集上，同样改编自史蒂夫金小说，将在HBO Max上线。

04.“尼根”老婆将在《行尸走肉》中扮演尼根的老婆


     “尼根”杰弗里·迪恩·摩根现实生活中的妻子海莉·伯顿，将在美剧《行尸走肉》中扮演尼根的妻子Lucille，夫妻俩工作和生活不分家。对了，这部歹戏拖棚的剧集还有第十季的6集故事要播，2021年和观众见面。


01.长泽雅美主演《新·奥特曼》明年夏天上映



　　庵野秀明企划、编剧，樋口真嗣执导的奥特曼特摄片《新·奥特曼》官宣将于2021年初夏在日本上映！影片由斋藤工、长泽雅美、西岛秀俊主演，根据1966年-1967年播出的特摄剧《奥特曼》拍成电影，是没有彩色计时器的奥特曼。

　　豪华共演阵容包括山本耕史、田中哲司、有冈大贵(Hey！Say！JUMP)、早见明里、岩松了、和田聪宏、益冈彻、岛田久作、长冢圭史、山崎一。

02.是枝裕和、宋康昊合作新片《掮客》


     日本导演是枝裕和在东京国际电影节上谈到了自己的韩语新片《掮客》，目前他已经完成了剧本创作，电影将于本月底正式进入前期筹备状态。

     是枝裕和透露：在写剧本时，他是“非常具体地”按照已确定的三位演员宋康昊姜栋元裴斗娜来塑造角色的，非常开心能和他们合作——尤其是宋康昊。这是是枝裕和第二部外语片，他很感谢之前有拍摄《真相》的经历，让他知道自己的优势(能够直接地向演员和团队传递拍摄意图)，以及劣势(后期剪辑，即使有翻译陪同却依然不知如何切入)，这些经验都会用在《掮客》中。

   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 刘慈欣 红色通缉令 新奥特曼 强森 盖尔加朵 早报
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