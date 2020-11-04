周三快乐！







过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。





01.刘慈欣小说《全频带阻塞干扰》将拍电影







01.小贱贱、神奇女和巨石《红色通缉令》杀青











02.杰瑞米·艾恩斯出演“慕尼黑协定”电影















“慕尼黑协定”二战史上著名事件，最终慕尼黑协定牺牲捷克斯洛伐克的苏台德地区，出卖了未在场的捷克斯洛伐克利益，是一项绥靖政策，让纳粹德国得寸进尺。









04.“尼根”老婆将在《行尸走肉》中扮演尼根的老婆



















