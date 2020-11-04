过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
《全频带阻塞干扰》编剧：易常春
梗概：未来，科技的高速发展激化了人类之间的矛盾，引发了大规模争端。我方制造了全频带阻塞干扰，抹平了技术上的差距，粉碎了反派势力的阴谋。
《中国·医生》
编剧：査慕春、于彦琳
梗概：本片根据根据2020年抗击新冠肺炎疫情真实事件改编。讲述全国各地的白衣逆行者在这场浩大战役中纷纷挺身而出、争分夺秒、浴血奋战在武汉前线,不顾自身安危守护国人生命安全的震撼故事。
01.小贱贱、神奇女和巨石《红色通缉令》杀青
“死侍”瑞安·雷诺兹、道恩·强森、“神奇女侠”盖尔·加朵主演的犯罪动作片《红色通缉令》
杀青，故事围绕道恩·强森扮演的国际刑警组织的特工展开，盖尔·加朵饰一名聪明而神秘的艺术界人物。强森将对顶尖艺术盗窃犯展开调查。影片场景将覆盖全球多地，具有动作、喜剧、劫盗和惊悚片元素。
该片原定2020年底上线，由于疫情拍摄推迟，预计2021年观众才能看到。
02.杰瑞米·艾恩斯出演“慕尼黑协定”电影
杰瑞米·艾恩斯、乔治·麦凯(《1917》
)、杰尼斯·纽沃纳(《缄默》)将主演Netflix二战间谍惊悚片《慕尼黑》
。该片已开拍，改编自知名作家罗伯特·哈里斯的同名小说，克里斯蒂安·施沃霍夫(《王冠》《壳中裂缝》
)执导，
影片讲述1938年的欧洲，希特勒正准备进攻捷克斯洛伐克，英国首相张伯伦(艾恩斯)努力寻找和平解决方案。英国公务员Hugh Legat(麦凯)和德国外交官Paul von Hartmann(纽沃纳)去到慕尼黑，参加紧急会议，看是否能避免战争。这两个老朋友发现自己处在了政治阴谋的中心，他们的生命遭到威胁。在《无耻混蛋》
中客串出演希特勒的马丁·乌特克此次继续出演元首。
“慕尼黑协定”二战史上著名事件，最终慕尼黑协定牺牲捷克斯洛伐克的苏台德地区，出卖了未在场的捷克斯洛伐克利益，是一项绥靖政策，让纳粹德国得寸进尺。
制作方华纳电视和制作人J·J·艾布拉姆斯将精力转向Overlook Hotel——《闪灵》衍生剧集上，同样改编自史蒂夫金小说，将在HBO Max上线。
04.“尼根”老婆将在《行尸走肉》中扮演尼根的老婆
“尼根”杰弗里·迪恩·摩根
现实生活中的妻子海莉·伯顿
，将在美剧《行尸走肉》
中扮演尼根的妻子Lucille，夫妻俩工作和生活不分家。对了，这部歹戏拖棚的剧集还有第十季的6集故事要播，2021年和观众见面。
01.长泽雅美主演《新·奥特曼》明年夏天上映
庵野秀明企划、编剧，樋口真嗣执导的奥特曼特摄片《新·奥特曼》
官宣将于2021年初夏在日本上映！影片由斋藤工、长泽雅美、西岛秀俊主演，根据1966年-1967年播出的特摄剧《奥特曼》拍成电影，是没有彩色计时器的奥特曼。
豪华共演阵容包括山本耕史、田中哲司、有冈大贵(Hey！Say！JUMP)、早见明里、岩松了、和田聪宏、益冈彻、岛田久作、长冢圭史、山崎一。
02.是枝裕和、宋康昊合作新片《掮客》
日本导演是枝裕和
在东京国际电影节上谈到了自己的韩语新片《掮客》
，目前他已经完成了剧本创作，电影将于本月底正式进入前期筹备状态。
是枝裕和透露：在写剧本时，他是“非常具体地”按照已确定的三位演员宋康昊
、姜栋元
和裴斗娜
来塑造角色的，非常开心能和他们合作——尤其是宋康昊。这是是枝裕和第二部外语片，他很感谢之前有拍摄《真相》
的经历，让他知道自己的优势(能够直接地向演员和团队传递拍摄意图)，以及劣势(后期剪辑，即使有翻译陪同却依然不知如何切入)，这些经验都会用在《掮客》中。