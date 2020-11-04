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刘德华肖央万茜"人潮汹涌"首发预告

定档2021牛年初一 荒诞喜剧"皂滑弄人"

2020-11-04 10:59:21 来源：Mtime时光网

刘德华、肖央、万茜领衔主演的电影《人潮汹涌》，宣布将于2021年2月12日大年初一上映。
　　时光网讯　命运的微微一笑，意外的人生交换，两段完全平行的人生彻底纠缠……如果上天给你一次机会交换人生，你是否能重整旗鼓，再度踏上完全不同的人生路？由刘德华监制，饶晓志执导，刘德华、肖央、万茜领衔主演的电影《人潮汹涌》今日重磅发布“换个活法”版定档预告及海报。影片已经宣布进军2021牛年春节档，将于2月12日大年初一上映。

　　电影《人潮汹涌》改编自日本超人气口碑佳作《盗钥匙的方法》，影片讲述了冷酷杀手周全（刘德华 饰）和落魄龙套陈小萌（肖央 饰），在一次意外中交换了彼此的身份，从而引出一系列阴差阳错的幽默故事。这是导演饶晓志继《你好，疯子！》、《无名之辈》等口碑佳作后，再次挑战荒诞喜剧类型，同时，也是导演本人首次带着作品进入春节档期，誓要牛年换个活法牛起来。

“皂滑弄人”不如牛年换个活法 
电影《人潮汹涌》首支预告尽显荒诞喜剧本色

《人潮汹涌》换个活法海报-刘德华&万茜

　　有人说人生有时是一场90分钟的荒诞喜剧，在大悲大喜间找到存在的意义。如果你的人生跌入谷底，有机会选择和他人交换人生，你会如何抓住这一线生机？与其感叹命运无常，不如从此刻起就换个活法。今日，电影《人潮汹涌》发布“换个活法”版定档预告及海报。

　　海报中，刘德华、肖央、万茜共同亮相，刘德华与肖央，身处一屋却分隔两个时空，刘德华若有所思满满心事，肖央则眼神低垂落寞寂寥，似乎预示着两人身份即将发生改变；另一张海报则是刘德华与万茜二人围坐一桌，抬头仰望，眼神中充满着对未来的无限遐想与希望。

　　影片《人潮汹涌》是刘德华与肖央两位极具反差感的演员首次破次元壁合作。在二人曝光的对手戏中悬念迭起又“笑果”十足，令观众深感意外之余又觉得在情理之中。作为影片首支预告，强设定“交换人生”概念初露端倪，“三十多了，没有固定的工作。

　　当演员，连群演也演不好。长一张老脸，名字叫小萌，想死也是应该的。”在周全（刘德华 饰）心酸又“致郁”的独白中，陈小萌（肖央 饰）一塌糊涂的人生被刻画得淋漓尽致，现实就像缠绕在颈部的那一根麻绳，真实得透不过气。

　　然而命运始终是无法琢磨透的，地位悬殊的二人经历了一场“澡堂奇遇”后，意外互换了身份，从此人生发生了重大改变，真正应了那句“皂滑弄人”。

　　电影《人潮汹涌》的剧情设置与人物设置极具戏剧化与神秘感，看似落魄的周全（刘德华饰），在百变的面容下藏着一个不可告人的身份；而颓丧萎靡的陈小萌（肖央 饰），则突然摇身一变西装加身，仿佛志得意满的成功人士。当你过上别人的人生，是否有勇气换个活法？

“无名之辈”牛年牛起来 
饶晓志携刘德华肖央万茜演绎小人物悲喜人生

《人潮汹涌》换个活法海报-刘德华&肖央

　　两年前，饶晓志导演的电影《无名之辈》引发全民讨论，收获超强口碑同时也在竞争激烈的档期中获得了7.9亿的票房佳绩。影片中每个努力活着的小人物，在面对生活的悲喜时，都有着不为人知的坚持，与绝不言弃的生命力。饶晓志导演善于在现实主义题材中展示独特的戏剧风格，在他的镜头里每一位真实而生动的社会小人物总能引发共鸣，他用哀而不伤的故事治愈着着每一位观众。

　　作为业内知名戏剧导演，饶晓志的作品都有着极强的个人化标签，在此次新作电影《人潮汹涌》中，导演饶晓志这种强烈的戏剧表达风格依旧延续，故事更精彩，阵容更强大，惊喜倍增，令人期待，曾经的“无名之辈”将在“人潮汹涌”中触底反弹牛起来。

　　除了刘德华与肖央首次搭档，《人潮汹涌》同时也是二人首次与导演饶晓志合作。谈到此次合作，刘德华表示：“我跟饶晓志可以说是相见恨晚，一路合作下来感觉都很好。我很喜欢他把整个拍戏的现场，所有的氛围都变成舞台剧的一个舞台，我们可以任性地表演。”

　　另一边肖央则把与导演饶晓志的合作形容为“舒服”：“饶晓志天生是导演，首先他是一个创作者，其次，他是审美非常好的管理者。他很懂表演，跟懂表演的导演合作起来非常舒服。”而再度与导演饶晓志合作的万茜，此次角色细腻动人，表现更加触动人心，同时万茜也在“人潮汹涌”中换了个活法，展现了更多惊喜。

　　电影《人潮汹涌》由刘德华监制，《无名之辈》导演饶晓志执导，刘德华、肖央、万茜领衔主演。由上海艺言堂影视文化传播有限公司、英皇影业有限公司、北京光线影业有限公司、深圳市一怡以艺文化传媒有限公司出品，北京自由酷鲸影业有限公司、少年派影业无锡有限公司、之升（上海）影业有限公司、

　　上海华翔设优文化创意有限公司、华鸣星空文化传媒有限公司、霍尔果斯不好意思影视文化有限公司、汉马影业传媒（广州）有限公司、宁波梅花天使投资管理有限公司联合出品。电影即将于2021牛年大年初一正式上映。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 刘德华 肖央 万茜 预告片 人潮汹涌
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导演：饶晓志

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