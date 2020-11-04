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诺兰谈"信条"票房表现:我很激动!

全球票房3.5亿 再督促别忘记电影院重要性

2020-11-04 12:20:45 来源：Mtime时光网

“华纳当时在院线发行了《信条》，我很激动赚了3.5亿美元的票房”。


　　时光网讯　克里斯托弗·诺兰导演的《信条》，自9月份全球范围内公映以来，获得了3.47亿美元的全球票房。近日在与《洛杉矶时报》的访谈中，诺兰终于打破沉默，聊到了这部新片的票房表现，“华纳当时在院线发行了《信条》，我很激动赚了3.5亿美元的票房”。

　　《信条》由约翰·大卫·华盛顿罗伯特·帕丁森共同主演，诺兰导演一方面表示对于影片的票房表现很满意，一方面又担心其它制片方会从中得到错误信息，“与其着眼于本片是怎么成功，片方是怎么赚钱的，还更应该看一看影片其实没有达到疫情之前的预期，不能用疫情做借口，说一切损失都是疫情原因。我们还是要让我们的电影行业，慢慢适应有了疫情之后的状态，甚至于重建。”

　　在疫情继续影响票房表现与院线状况的情况下，诺兰导演还是进一步鼓励产业与观众们，希望大家意识到“前往电影院观影”这一体验的重要性。3月份时，诺兰导演曾执笔在《华盛顿邮报》上发布了一篇情真意切的文章，阐述电影院的重要性：这是社交生活中至关重要的一部分，这些是让人快乐的地方。

　　在最新采访中，诺兰也再次强调了这一观点，“长远来看，去电影院看电影是生活中的一部分，就像去餐厅吃饭一样。但在当下，每个人都要适应新的现实。”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 信条 诺兰 票房
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