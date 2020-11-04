



在疫情继续影响票房表现与院线状况的情况下，诺兰导演还是进一步鼓励产业与观众们，希望大家意识到“前往电影院观影”这一体验的重要性。3月份时，诺兰导演曾执笔在《华盛顿邮报》上发布了一篇情真意切的文章，阐述电影院的重要性：这是社交生活中至关重要的一部分，这些是让人快乐的地方。





在最新采访中，诺兰也再次强调了这一观点，“长远来看，去电影院看电影是生活中的一部分，就像去餐厅吃饭一样。但在当下，每个人都要适应新的现实。”