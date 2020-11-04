

刘德华催泪旁白讲述真挚心境





刘德华催泪独白

传递温暖力量





在“五线谱”版海报中，刘德华以指挥家严梓朗的形象出现，正认真地指挥着自己的合唱团。而合唱团的成员们依次站立在五线谱上，化身一个个美妙而和谐的音符，动听的音乐仿佛能透过画面传入耳中，令人充满期待。





“对于指挥家来说，只要音乐响起，台上有人歌唱，台下有人倾听，我就没有理由停下来”。在最新曝光的预告中，刘德华本人更是给观众带来了惊喜——亲自用温柔低沉的声音独白，深情讲述了他最真挚的心境。在寒冬来临之际、在2020年结束之前，刘德华用这样的方式与观众们相见，不仅是为所有人送上一份暖心大礼，更体现了他十足的社会责任心。







刘德华教会“废柴”学生重拾生活的勇气





从影近40年，刘德华诠释了超过100个身份不同、性格迥异的角色，但这还是他第一次尝试演绎一位音乐老师。对于刘sir的新身份，众多网友反应热烈，纷纷表示期待说“刘德华一直是我心中老师的完美人选”，有人看完预告后称“刘德华的声音太好听，光是看预告就已经被暖到了”，更有人直言“现在很少能看到这样温情的电影，用它来告别糟糕的2020年最适合了”。







刘德华用音乐传递温暖力量





用音乐治愈人生

刘德华新身份引发期待





《热血合唱团》讲述了一段关于青春和音乐的故事，一群被称为“废柴”的问题学生，因为某次偶然的机会，被召集组成了“热血合唱团”，而他们的音乐老师正是刘德华饰演的世界知名指挥家严梓朗。





预告中同时曝光了严老师教导学生们的画面，在这个“拼凑”起来的合唱团中，有人孤僻、古怪，有人敏感、莽撞，但严老师始终相信“音乐包容一切，音乐没有偏见”，在教会他们学会歌唱的过程中，更是教会他们如何倾听自己内心的声音，重拾生活的勇气。







刘德华指导学生演唱歌曲





透过大银幕传递出的这份温暖，更是博纳影业的美好祝愿，选择本片作为在疫情后推向市场的首部重磅影片，其最大的意义，就是与刘德华联手，将一部温暖、治愈的好电影送给大家。