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由陷落专家杰拉德·巴特勒
主演，《天使陷落》
导演里克·罗曼·沃夫执导的灾难片《末日逃生》
（原名：格陵兰）确定11月20日国内上映并发定档预告。影片已在欧洲多国上映，美国放弃影院发行，明年通过PVOD和流媒体和观众见面。
影片讲述：彗星将在一天后撞击地球，人类只有在24小时之内逃往格陵兰岛的神秘地下堡垒才有可能获得有限的生存名额。由杰拉德·巴特勒（Gerard Butler）饰演的建筑工程师与莫蕾娜·巴卡琳（Morena Baccarin）饰演的妻子，将与患有糖尿病的孩子一路同行躲避从天而降的彗星，上演24小时逆天极限逃生之旅。
国产大热剧集《隐秘的角落》
确定2021年1月21日在日本收费电视台WOWOW播出，以中文原音+日文字幕的方式呈现，每周四晚8点两集连播，第一话免费。日文剧名「バッド・キッズ 隠秘之罪」。
该剧由辛爽执导，秦昊、王景春、荣梓杉、史彭元、王圣迪等出演，改编自紫金陈推理小说《坏小孩》 ，讲述三个孩子在景区游玩时无意拍摄记录了一次谋杀，他们的冒险也由此展开…。
01.《波拉特2》成2020年美国第二首欢迎网大
02.戴夫·帕特尔《绿骑士》被定成R级
《贫民窟的百万富翁》
男主角戴夫·帕特尔主演奇幻片《绿骑士》由于暴力血腥被定为R级，影片原定于今年5月29日上映，由于疫情新档期未定。影片由《鬼魅浮生》导演执导，改编自亚瑟王传说。
高文是亚瑟王传说中最具有风度的圆桌骑士，传说亚瑟王与圆桌骑士们正欢庆新年的时候，一位绿骑士闯进了大厅，扬言要与众骑士进行砍头比赛。高文应声而战，他抡起斧头一砍，绿骑士便身首分家，头颅滚落在大厅中央。
正在众骑士暗自庆幸之际，没想到绿骑士竟然不死，并屈身拾起自己的头颅纵身上马，并将自己的头颅指向高文，要他一年后到绿教堂接受绿骑士的回砍。一年之后，高文爵士如约前往绿教堂，赴绿骑士之约，期间遇到城主夫人诱惑、接受夫人赠与绿色腰带后，与绿骑士进行对决……
0３.布兰登·罗斯自曝可能会在《闪电侠》里再演超人
将于2022年6月3日上映的《闪电侠》
涉及到时间穿越和平行宇宙，本·阿弗莱克和迈克尔·基顿两版蝙蝠侠已经确定亮相，因此多个超人亮相这部电影也是合逻辑的。近日在《超人归来》
中扮演过氪星人的布兰登·罗斯
接受采访时被问到有没有可能加盟该片，他的回答是“绝对有可能”（absolutely a possibility）。
04.高口碑战争剧《眼泪山谷之战》11.12上线
以色列高口碑战争剧《眼泪山谷之战》
将于11月12日上线HBO Max，近日曝光预告（时光网独家中字）。
该剧集改编自真实故事：1973年赎罪日战争（第四次中东战争）打响，以色列在戈兰高地被叙利亚机步师、埃及装甲师围攻，以色列装甲旅以少打多最终挽救了整个国家。《眼泪山谷之战》
将通过三个人物的视角来讲述，一共8集，早前在以色列播出后在IMDb获得了9.7分高评价。
01.女刑警与杀人魔互换身体日剧明年播
由绫濑遥
、高桥一生
联袂主演的新剧《天国与地狱》将于明年1月开播。本剧由《仁医》《白夜行》编剧森下佳子执笔剧本，故事讲述警视厅搜查一课的刑警望月彩子(绫濑遥 饰)，有一天得到了逮捕杀人案嫌疑人日高阳斗(高桥一生 饰)的机会，然而彩子和日高的灵魂意外发生了互换，两人充满紧张感的生活开始了。