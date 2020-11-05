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影片讲述：彗星将在一天后撞击地球，人类只有在24小时之内逃往格陵兰岛的神秘地下堡垒才有可能获得有限的生存名额。由杰拉德·巴特勒（Gerard Butler）饰演的建筑工程师与莫蕾娜·巴卡琳（Morena Baccarin）饰演的妻子，将与患有糖尿病的孩子一路同行躲避从天而降的彗星，上演24小时逆天极限逃生之旅。

该剧由辛爽执导，秦昊、王景春、荣梓杉、史彭元、王圣迪等出演，改编自紫金陈推理小说《坏小孩》 ，讲述三个孩子在景区游玩时无意拍摄记录了一次谋杀，他们的冒险也由此展开…。

01.《波拉特2》成2020年美国第二首欢迎网大

02.戴夫·帕特尔《绿骑士》被定成R级









高文是亚瑟王传说中最具有风度的圆桌骑士，传说亚瑟王与圆桌骑士们正欢庆新年的时候，一位绿骑士闯进了大厅，扬言要与众骑士进行砍头比赛。高文应声而战，他抡起斧头一砍，绿骑士便身首分家，头颅滚落在大厅中央。





正在众骑士暗自庆幸之际，没想到绿骑士竟然不死，并屈身拾起自己的头颅纵身上马，并将自己的头颅指向高文，要他一年后到绿教堂接受绿骑士的回砍。一年之后，高文爵士如约前往绿教堂，赴绿骑士之约，期间遇到城主夫人诱惑、接受夫人赠与绿色腰带后，与绿骑士进行对决……