现场，“两代黄毛”黄渤章宇欣然带上假发合影，黄渤还在线喊话“三缺一”，表示要给周冬雨留个位置。

时光网讯 11月4日，电影《风平浪静》在京举办首映礼，导演李霄峰、监制黄渤、制片人顿河、主演章宇、宋佳、王砚辉、邓恩熙、周政杰、叶青、高宇航、林津锋、丁冠中现身分享拍摄幕后，此外，还有一众星光熠熠的明星好友，徐峥、陶虹、姚晨、曹保平、董润年、大鹏、饶晓志、万玛才旦、伍仕贤、龚蓓苾、潘斌龙、王迅、耿军、任素汐、赵小棠等纷纷助阵支持。





当天，黄渤章宇两代黄毛造型同框，在线呼唤周冬雨合体；爱情戏太甜让任素汐看出“姨母笑”，也让观众大喊“好想和宋佳谈恋爱”；章宇内敛演绎被狂赞“性感”，收获女粉丝“土味情话”N连夸。此外，电影中原生家庭的话题也让不少观众感同身受获得共鸣。正如曹保平导演所言，“劲儿很大，一个偶然性造成不可逆的人生，这样的电影越来越少”。





波涛汹涌的《风平浪静》也在首映中收获了惊涛骇浪的好口碑，徐峥导演表示：“我看到这阵容就像我监制的电影，看过预告片就对他们的表现很期待。电影看着看着有床上戏，再往后看，发现不只是有床上戏，即便把期待值提的这么高了，仍然觉得电影非常好看。宋佳和章宇已经从很有演技的演员发展成很有魅力的演员，我觉得可能又有一个爆款要诞生了。”导演曹保平导演用“劲儿很大”形容这部电影，“结尾章宇持刀，片子的复杂性、本身的开阔度一下子就提上来了”。《驴得水》导演周申也表示沉浸在影片的后劲中，“矛盾充裕非常尖锐”。二刷的董润年导演表示：“比第一次看的时候更加的好看。当我知道它的剧情之后，更能够投入到每一场戏，每一个镜头微妙的美和细微之中可见到的演员细腻的表演，让我更爱它。而且这是一部很性感的电影，拍出了普通人的性感，把每个角色生活的瞬间都拍得很有味道。”





曾和宋佳演过夫妻的导演大鹏看完后强烈表示，“看得波涛汹涌，想再和宋佳演一次，我想演得更好。”演员姚晨认为这是一个坏环境把一个好孩子逼疯的故事，“导演和制片人很勇敢，做这样的一部戏”，并不断称赞演员的表演，“宋佳一如既往的性感，章宇的表演很体面很动人，李鸿其风格化的表演跟章宇形成冰与火两种基调，很有魅力”。导演万玛才旦在观影过程有一种“言不尽”的感受，“暗流涌动，汹涌澎湃。”





演员陶虹认为首映礼主题“全员狠人”概括得很到位，“每个角色都光芒万丈，章宇一直在演风平浪静四个字，实际上让我们每个人都不风平浪静”。演员王迅发自内心感谢所有主创带来这么好的一部电影。而The 9成员赵小棠作为演员周政杰的死党亮相红毯，赵小棠透露，“我们刚签经纪公司的时候，就约定过以后要拍电影上大银幕，比谁的电影先上，现在我输了，非常喜欢他饰演的青年宋浩。”





曾在《无名之辈》中跟章宇演过情感戏的任素汐也来到了首映现场。谈及片中的爱情戏，任素汐表示“爱情戏超出我的预期，想到你们会有火花，没想到火花那么大，让我们露出了姨母笑。祝你们早生贵子，不对，你们已经生了贵子。”导演耿军被犯罪的部分揪住了心，直言很喜欢谈恋爱的甜蜜段落，苦中带甜。脱口秀演员杨笠在红毯上也表示被影片的爱情打动，“来之前我已经准备好纸，我觉得我肯定会哭的。”映后电影后劲太大让她还沉浸在其中，并口出金句，“电影提供了一个新角度，如果你喜欢的男生没有回你微信，可能是他在做宋浩那样勇敢的事，没有告诉你。”





有位二刷的观众被俩人浪漫的酸奶求婚戏打动，这次首映礼也特地带来了酸奶，希望他们能重现电影中的名场面。考虑到现场还原不实际，宋佳索性提出了另一个建议，“不如用酸奶干杯”，话音即落，酸奶被送上台，宋佳与章宇在台上碰杯，豪气地喝了一大口，还可爱地舔了舔酸奶盖。宋佳在片中的大胆追爱让观众直言，“看之前想跟章宇结婚，看完后想跟宋佳谈恋爱”。还有女粉丝大声喊话，“小花，我也单着呢”，引来了宋佳用电影台词的俏皮回应，“咱俩处处？”





片中章宇和王砚辉之间因父亲的掌控欲而逐渐疏离冷漠的父子关系让不少观众直言是“原生家庭之痛”，有人从中想到了自己的父亲，“我也有控制欲很强的家长，一碰上就经常吵架，父女关系淡漠”，对此章宇聊起了自身的经历，“我的家庭也是羞于表达对彼此的爱，拥抱都会觉得害臊”。谈及电影所映照的父权式原生家庭，章宇表示这种掌控在西方是古希腊的俄狄浦斯王，在东方就是当代的哪吒，“看完剧本还跟导演聊，宋建飞像是托塔李靖”，并打趣到片尾的结局像哪吒自刎中“爹爹，孩儿的命还给你”的桥段。





提及原生家庭对角色的影响，导演李霄峰解答道，“父亲爱儿子是毋庸置疑的，但两个人都有身不由己的部分，”他透露章宇和王砚辉在演的时候灵魂都很痛苦，“虽然父亲和儿子是独立的个体，但这是他们不可分割的悲剧”。谈及片中的父子情感，在片中饰演父亲的王砚辉表示：“男人之间的爱比较深沉，爱的方式各有千秋，不要怀疑父爱。我也是有了孩子之后，才知道父亲有多爱我”。





观影后章宇的性感成为了很多观众热议的话题，“沉浸在章宇的性感里无法自拔”。导演伍仕贤和夫人龚蓓苾幽默地说道：“章宇还是《我不是药神》中的小黄毛的时候，没觉得他性感，在《风平浪静》中演宋浩发现越来越性感了，现在留着小胡子，比梁朝伟更性感，会发电。”作为章宇的老朋友，导演饶晓志表示作为一个直男以前不懂他的帅，看完这部电影突然get到他的性感。演员潘斌龙更直接对章宇“示爱”，“没想到你这么帅，我都有点爱上你了”。





不仅导演、演员盛赞章宇性感，很多女观众也表示“没想到章宇这么性感，他光着上半身从屋里走出来，我的眼睛就离不开他手臂的线条。”还有女观众问章宇“你是哪里人”醉翁之意不在酒，章宇刚回答自己是贵州人，就马上迎接了一波来自女粉丝的土味情话攻势，“你是我的心上人”。更有观众鬼马问题频出，“章宇你在电影里真的非常性感，请问你会弹吉他吗？”章宇表示略懂，随即观众一句“那你是怎么拨动我们的心弦呢”让章宇笑着捂着肚子竖起大拇指说“高手”。全场恍悟，笑声连连。





现场有位女观众站起来对章宇“表白”，引用宋佳在戏里撩他的情话，“你觉得我胖吗”，让宋佳当即笑弯了腰。被问及现实中是否喜欢“潘晓霜”这样的女生，章宇果断点头表示，“扛不住”，“希望女性朋友们都勇敢一点，男性对这样的攻势扛不住”。





有观众预言章宇会接着黄渤的脉络成为华语影坛最好的男演员，章宇连忙打住，“渤哥还没到接班的时候”。黄渤也透露本来要让他演章宇的父亲，“我断然拒绝了”。而章宇一直以来被热议与黄渤长得越来越像，有观众说章宇演的角色太苦，想让他现场笑一下，章宇忍不住打趣道，“我一笑跟渤哥特别像。渤哥在的时候，我一笑有点‘尴尬’。”





一位男观众自称是章宇的铁粉感叹道，“宇哥这次太惨了，比黄毛更惨”，并带来两顶黄毛假发，希望黄渤章宇能满足两代黄毛同框的愿望。两人欣然带上假发合影，黄渤还在线喊话“三缺一”，表示要给周冬雨留个位置。

编辑：怀旧党