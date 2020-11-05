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后翼弃兵:希斯莱杰去世前想执导电影版

原定2008年底开拍 女主角曾想找艾伦佩姬

2020-11-05 11:59:55 来源：Mtime时光网

在另一个世界中，《后翼弃兵》被拍成了电影，导演是希斯·莱杰。


　　时光网讯　新迷你剧《后翼弃兵》（又译《女王的棋局》）近日大火，上线一周多之后，本剧现在成为了Netflix上观看最多的剧集。《后翼弃兵》改编自沃尔特·特维斯1983的同名小说，由斯科特·弗兰克艾伦·斯科特共同编剧，它的面世背后还有更多故事。

　　早在1992年，苏格兰编剧艾伦·斯科特就想要把《后翼弃兵》的小说改编成长片电影。近日随着新剧的成功，艾伦·斯科特2008年的一段采访浮出水面，他当年表示，希斯·莱杰去世前，曾经想要执导这部电影。

《后翼弃兵》小说

　　“每个人都知道希斯是要使用处方药的，他年轻的时候也有药物成瘾问题，”艾伦·斯科特2008年的时候在采访中说，《后翼弃兵》小说女主角Beth Harmon的嗑药问题这一题材，让也在与药物成瘾做搏斗的希斯备受吸引。“电影行业失去了一位真正的天才，我觉得他肯定可以成为一位杰出导演的。”

　　艾伦·斯科特当年撰写了电影版的剧本，迈克尔·艾普特《矿工的女儿》）与贝纳尔多·贝托鲁奇先后接触了这个项目，随后均离开。之后希斯·莱杰伸出橄榄枝，表达想要执导电影版的意愿。“在这三个人中，我最想合作的就是希斯”，艾伦·斯科特当年说，“他很有激情，是个热情、有趣的年轻人，我很快就觉得他特别有意思。我们在电话上聊了一遍又一遍，然后定好了要在年底见面。”

　　艾伦·斯科特认为，有了希斯的支持，电影版《后翼弃兵》有了大明星，也因此有了获得商业成功的可能性。希斯甚至当年找过艾伦·佩姬，觉得她适合出演女主角。

　　“我们在过去的3个月中，花了很多时间，试图完成他的愿景。我写了一稿又一稿，他给了很多意见，我们在纽约见了几次。我们当时都把剧本发给艾伦了，希斯对于影片的其它卡司也充满了想法，主要都是想找他的演员朋友，我们原定要在2008年年底拍这部影片的”。

　　2008年1月22日，希斯·莱杰去世，这部影片也没了下文。多年之后，与Netflix合作过西部剧集《无神》的斯科特·弗兰克，“复活”了这个项目，把它改编成了美剧，《后翼弃兵》的故事终于与观众们见面了。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 希斯·莱杰 后翼弃兵 艾伦·斯科特 艾伦·佩姬
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