在另一个世界中，《后翼弃兵》被拍成了电影，导演是希斯·莱杰。















《后翼弃兵》小说 “每个人都知道希斯是要使用处方药的，他年轻的时候也有药物成瘾问题，”艾伦·斯科特2008年的时候在采访中说，《后翼弃兵》小说女主角Beth Harmon的嗑药问题这一题材，让也在与药物成瘾做搏斗的希斯备受吸引。“电影行业失去了一位真正的天才，我觉得他肯定可以成为一位杰出导演的。”









艾伦·斯科特认为，有了希斯的支持，电影版《后翼弃兵》有了大明星，也因此有了获得商业成功的可能性。希斯甚至当年找过艾伦·佩姬，觉得她适合出演女主角。





“我们在过去的3个月中，花了很多时间，试图完成他的愿景。我写了一稿又一稿，他给了很多意见，我们在纽约见了几次。我们当时都把剧本发给艾伦了，希斯对于影片的其它卡司也充满了想法，主要都是想找他的演员朋友，我们原定要在2008年年底拍这部影片的”。



