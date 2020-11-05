《地狱男爵：血皇后崛起》今日又新发三张剧照。

时光网讯 好莱坞超英特效巨制《地狱男爵：血皇后崛起》将于11月9日下周一全国上映，现正火爆预售中。电影由热门美剧《权力的游戏》导演尼尔·马歇尔执导，大卫·哈伯、“生化女”米拉·乔沃维奇、丹尼尔·金、萨莎·莱恩等好莱坞实力派明星出演。





曾获奥斯卡最佳化妆造型奖的乔尔·哈罗Joel Harlow也加盟担任电影的特效化妆师，加上好莱坞顶尖特效团队的技术加持，为观众在11月奉上一部视效震撼眼球，动作场景刺激燃炸的好莱坞超英特效巨制。这部电影里究竟有哪些充满想象力和视觉冲击元素和片段，让我们先睹为快。







地狱巨怪摧毁伦敦塔桥





丧尸巨人出没

男爵生猛一挑三





地狱男爵受欧西里斯会社的邀请来到英国解决史前巨人，这个组织和地狱男爵所在的超自然调查防御局（B.P.R.D）一样，都是类似于神盾局的组织，专门负责调查和解决超自然事件。原本被埋葬的史前巨人变成丧尸爬出坟墓，在乡间旷野作乱捕食人类。





在追踪中遭遇意外的地狱男爵最终不得不独自面对三个丧尸巨人，抡起巨型大宝剑直劈巨人脑壳，更在角力中单手直入戳“人”眼球。对战双方体型上的巨大反差，让地狱男爵屡屡遭遇危机，在视觉上也同样给人带强烈的感官刺激。







地狱男爵真·戳“人”眼球





地狱大门开启

巨怪横行人间





在电影中，被封印千年的血皇后冲破封印再临人间，利用地狱男爵打开地狱之门，意图将人类社会拉入黑暗深渊。随着地狱深渊的裂缝扩散开来，各种外形恐怖，头角狰狞的地狱巨怪冲出地表占领伦敦。





千眼巨怪竖瞳中喷涌出地狱之火，焚烧四散而逃的都市白领；手如利刃的利刃巨怪随手一挥便收割无数性命，“番茄酱”四溢充斥整个空间；伦敦泰晤士河上巨怪涉水而来，举手投足间便将举世闻名的伦敦塔桥摧毁。各种外貌诡异的地狱巨怪所带来的视觉冲击力，深入灵魂深处，仿佛身陷末日让人内心难以平静。







雅加婆婆的移动巨屋





雅加婆婆开启邪恶交易

移动巨屋震撼登场





巴巴雅加 (Baba Yaga)源自俄罗斯传说中拥有强大能力，且极其丑陋凶残的可怕女巫，她拥有一座可以行走的巨型鸡腿木屋。电影中地狱男爵曾经为了调查儿童失踪事件，找到了雅加婆婆并且弄伤了她的眼睛，两人就此结下梁子。为了对抗血皇后复活带来的危机，地狱男爵不得不向雅加婆婆寻求合作，雅加婆婆也预备趁机要挟地狱男爵进行一场邪恶交易。





在阵阵轰鸣声中，下半截是鸡腿上半截是古典木屋的鸡腿小屋走出浓雾，出现在地狱男爵面前，整个画面充满奇幻想象之余又带有一丝诡异，这样的移动巨屋如果出现在现实中，带来的视觉冲击力恐怕比任何建筑都震撼。





电影《地狱男爵：血皇后崛起》由尼尔·马歇尔执导，大卫·哈伯、“生化女”米拉·乔沃维奇、丹尼尔·金、萨莎·莱恩领衔主演，不仅拥有无数燃炸刺激的动作大戏，更有充满想象力和视觉冲击力的视效大场面，必将在11月为影迷和观众奉上一场视效盛宴。

编辑：迪通拿