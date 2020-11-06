过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
知名游戏《怪物猎人》
电影版宣布确认引进中国内地，档期待定，并发布“敬请期待”新中文海报。米拉·乔沃维奇(《生化危机》
)和托尼·贾(《拳霸》
)主演，T.I.、梅根·古德、欧阳靖、迪耶戈·博内塔、朗·普尔曼等也出演，保罗·W·S·安德森执导，与乔沃维奇夫妻档再携手。北美今年12月30日上映。
影片设定在一个危险、强大的怪物们横行的狂野世界，乔沃维奇饰演一支联合国军队的领导人Natalie Artemis，从“我们的世界”被送到了怪物世界，托尼·贾饰演猎人，两人要联手在这个危机四伏的世界生存、反抗
01.小贱贱《失控玩家》撤出2020年档期
迪士尼宣布，原定今年12月11日上映的科幻喜剧《失控玩家》
撤出原有档期，影片讲述一个类似《楚门的世界》
的故事：一个孤独的银行柜员发现自己其实是大型电游的背景人物……同时撤档的还有原定12月18日上映的《尼罗河上的惨案》
，两部电影都没有宣布新档期。今年真的是无数起电影院发行的“惨案”。
由于疫情，美国洛杉矶和纽约大部分影院处于关闭状态，全美只有50%的影院还在营业。现在只有华纳的《神奇女侠1984》
的圣诞节档期以及环球的《疯狂原始人2》
的11月25日档期没改，剩下都是些小制作电影了。
02.诺兰《信条》数字和4K蓝光12.15发行
还是不敢去电影院看片的小伙伴注意了，华纳宣布将于12月15日开放《信条》
4K、蓝光、DVD以及数字租赁，拍摄花絮以及评论音轨等暂时未公布。《信条》投资2亿美元，8月底9月初全球陆续公映，目前累计票房为3.47亿美元，华纳母公司AT&T主席早前已承认影片发行不算成功。
诺兰本人近日则对外媒表示“华纳在院线发行了《信条》
，我很激动赚了3.5亿美元的票房”但他同时强调，电影行业要适应疫情之后的新现实，要慢慢重建，他坚信去电影院看电影是生活的一部分。
03.《洛基》剧集还没播就续订第二季？
近日《神盾局特工》扮演寇森的克拉克·格雷格
对外媒表示，汤抖森告诉他《洛基》
要拍摄12集左右，而不是早前计划的6集，也就是说这部剧最少有两季。电视媒体Spoiler TV则表示，《洛基》第二季将于2022年1月开拍。
04.迪士尼和狮门电影部门开始裁员
据外媒报道，由于影院关闭、大片纷纷撤档，迪士尼开始裁掉该公司市场部门50人，此外纽约的影院发行人员和探照灯影业的工作人员也丢掉了工作。早些时候，迪士尼旗下ESPN刚裁掉500个职位。此外狮门影业也将裁掉15%的员工，以求生存。
01.伊藤健太郎经纪公司否认其性骚扰等负面传闻
近日，日本《周刊文春》爆料伊藤健太郎
过去和餐厅女店员交往亲热时会对她施暴、还强迫其堕胎，虐猫，骚扰过广濑铃，前女友还有小松菜奈和马场富美加。对此，伊藤健太郎所属事务所发声明辟谣，提出严重抗议，称报道内容很多不符合事实，或采取适当的法律措施。