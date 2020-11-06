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影片设定在一个危险、强大的怪物们横行的狂野世界，乔沃维奇饰演一支联合国军队的领导人Natalie Artemis，从“我们的世界”被送到了怪物世界，托尼·贾饰演猎人，两人要联手在这个危机四伏的世界生存、反抗