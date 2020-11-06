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俄罗斯坦克大战电影"猎杀T34"确认引进

二战真实事件改编 引进首部纯坦克大战电影

2020-11-06 10:00:00 来源：Mtime时光网

俄罗斯坦克大战电影《T-34坦克》确认引进，影片根据二战真实事件改编。
　　时光网讯　近日，由中国电影集团引进，华夏电影发行有限责任公司发行的俄罗斯超爽坦克大战电影《T-34坦克》发布了“确认引进”版海报，从海报来看，中文定名为《猎杀T34》，影片根据二战真实事件改编，讲述了一组俄罗斯坦克兵用一辆改装版T34坦克，试图从德国豹式坦克群的围剿中逃脱的故事。
 
　　《猎杀T34》与19年在中国形成口碑炸裂效应的俄罗斯电影《绝杀慕尼黑》是原班出品及制作公司推出，全片采用IMAX拍摄，是俄罗斯有史以来制作费用最高的战争片，且与之前全世界范围内二战电影传统表现方法不同，影片靠更贴近年轻群体的全新视听语言，成功夺得俄罗斯影史战争片票房冠军。

　　影片在2019年的第五届成龙国际动作电影节上获得“钢铁人评委会特别奖章”及“最佳剪辑奖”，获得评委会主席徐克的高度评价。国内，其实已经有许多影迷对这部电影能登上大银幕充满期待。

　　据海外资料显示，影片单拍摄周期就用了8个月，筹备用了两年，期间所有演员训练开坦克为期3个月，不仅坦克的行动都是演员自己完成，且坦克都是二战中真实的T34和豹式坦克修复后用于拍摄的，为了达到最佳效果，除了俄罗斯本土最强制作团队外，还邀请了《狂怒》的军事顾问加入。


《猎杀T34》确认引进版
 
　　“细节决定成败”，一部好的电影，需要对每一个镜头负责。导演阿列克谢·西多罗夫表示：“在俄罗斯没人能如此细致地拍摄电影，我们绝对是百分百细致！不仅在俄罗斯，电影《狂怒》的顾问称从未遇到过这样认真的电影制作过程。我们花了很多时间来研究坦克战的真实还原！当然，这是一部电影，会有些艺术夸张，但是从观赏角度来看，一切都是真实的。”


　　《猎杀T34》其实是中国引进的首部纯粹坦克大战电影，影片中不仅有观众从来没有见过的超爽坦克炮击，更有精妙的战术战法，以及苏德两位指挥官的智慧和相爱相杀，影片已经在许多国家引发观影热潮，此外，有消息称，截止目前，中国将是世界范围内唯一上映3D版的国家。如果成真，在影院开着坦克打一场坦克战的身亲其境感相信会让中国的影迷获得前所未有的体验。













   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 猎杀T34 引进 俄罗斯
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