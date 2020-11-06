为了重返家园，主角联手对抗飞龙异兽，展开一场惊心动魄的异世求生之旅。

中文预告 时光网讯 怪兽动作电影 怪兽动作电影 《怪物猎人》 于今日（11月6日）公布了确认引进内地的消息，并发布了正式海报及预告片。









在今日发布的正式海报中，一只体型巨大的雌火龙张开血盆大口奔向主角，烈火即将喷涌而出，双翼卷起漫天沙暴，脚下残垣断壁，一种无形的压迫感透出海报扑面而来。男主角手持巨弩瞄准巨龙，女主角紧握长剑准备迎战，然而这些巨大的冷兵器在巨龙面前，看起来也显得如此渺小，一场力量悬殊的“猎龙之战”一触即发。





预告中，指挥官娜塔莉·阿尔忒弥斯（米拉·乔沃维奇 饰）和神秘的猎人（托尼·贾 饰），从敌对到逐渐建立信任，俩人决定联手对抗各种体型庞大的飞龙与猛兽。“人兽对抗”一触即发，一场惊心动魄的异世求生之旅即将展开……经典怪物悉数登场，角龙从地底咆哮而出，巨大的双角面前任何防御都黯然失色，雌火龙吐息着烈焰从空中呼啸而过，仿佛要将一切烧尽。大剑、双手剑等武器元素也完美还原，力求展现怪物猎人的原本世界。

编辑：羊羊