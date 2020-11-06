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怪兽片《怪物猎人》确定引进曝预告

异世界怪物横生 女战士大战雌火龙

2020-11-06 11:19:19 来源：Mtime时光网

为了重返家园，主角联手对抗飞龙异兽，展开一场惊心动魄的异世求生之旅。

中文预告

      时光网讯 怪兽动作电影《怪物猎人》于今日（11月6日）公布了确认引进内地的消息，并发布了正式海报及预告片。

      该片讲述了指挥官阿尔忒弥斯（米拉·乔沃维奇 饰）所在的军事小队被绿色闪电的“异像”传送到异世界，这里怪物横生，危机四伏。在这她遇到了神秘的异世界猎人（托尼·贾 饰），为了重返家园，俩人联手对抗飞龙异兽，展开一场惊心动魄的异世求生之旅。

      在今日发布的正式海报中，一只体型巨大的雌火龙张开血盆大口奔向主角，烈火即将喷涌而出，双翼卷起漫天沙暴，脚下残垣断壁，一种无形的压迫感透出海报扑面而来。男主角手持巨弩瞄准巨龙，女主角紧握长剑准备迎战，然而这些巨大的冷兵器在巨龙面前，看起来也显得如此渺小，一场力量悬殊的“猎龙之战”一触即发。

      预告中，指挥官娜塔莉·阿尔忒弥斯（米拉·乔沃维奇 饰）和神秘的猎人（托尼·贾 饰），从敌对到逐渐建立信任，俩人决定联手对抗各种体型庞大的飞龙与猛兽。“人兽对抗”一触即发，一场惊心动魄的异世求生之旅即将展开……经典怪物悉数登场，角龙从地底咆哮而出，巨大的双角面前任何防御都黯然失色，雌火龙吐息着烈焰从空中呼啸而过，仿佛要将一切烧尽。大剑、双手剑等武器元素也完美还原，力求展现怪物猎人的原本世界。

   编辑：羊羊

关键词： 怪物猎人
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