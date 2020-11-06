此次首映礼，还特别邀请了六位当年出川抗战的老兵参加，六位百岁老人与剧中小川军“小崽儿”的同时出现。





电影《九条命》讲述了抗日战争时期，湘南战场中，由秦浩忠带领的川军一个连队最后的九人，在弹尽粮绝之际，为保护当地百姓，掩护群众撤退，与敌人浴血奋战，最终牺牲在异地他乡的故事。





发布会上，出品方代表喻贵阐释了拍摄影片的初衷。当年川军出川抗战，舍生忘死！但没有一部正面反应这段历史的影片。虽然英雄逝去，战争已远，但热血难凉，筹备电影的初衷就是为了铭记英勇无畏的铁血川军，歌颂不屈不挠的抗争精神，牢记历史，让中华儿女走得更远。





峨眉电影集团总裁向华全发表致辞，表达了对电影《九条命》的期待和信心。他表示，希望通过电影《九条命》重现那段悲壮历史，在致敬英雄、缅怀先烈的同时，能够通过他们钢铁般的意志，激励生活在和平年代的人们积极进取，勇往直前。





此次首映礼，还特别邀请了六位当年出川抗战的老兵参加，六位百岁老人与剧中小川军“小崽儿”的同时出现，让人感受到岁月的无情，让人感慨和平的来之不易，最大的网红“苏国章”老兵，当场声泪俱下的讲述更是让人动容。

电影《九条命》将于11月13日全国上映。

编辑：羊羊