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张艺谋"一秒钟"剧情版预告倾情来袭

张译范伟上演"胶片救援战" 一秒落泪获好评

2020-11-06 11:58:30 来源：Mtime时光网

张艺谋导演新片《一秒钟》，今日发布了剧情版预告片。
　　时光网讯　　由张艺谋执导并参与编剧，张译、刘浩存、范伟主演的电影《一秒钟》近日发布剧情版预告，首次透露电影剧情与人物关系。逃犯张九声（张译饰）为寻女儿最后影像千里奔赴，却意外遭遇胶片损毁，在范电影（范伟 饰）、刘闺女（刘浩存 饰）共同抢救下终于得见女儿一秒钟片段。张译流泪讲出“一秒钟太短，不够”令人动容，影片将于11月27日全国上映。


张译刘浩存坐在沙漠上
为见女儿最后一面 
张译千里奔赴只为一秒钟

　　电影《一秒钟》从三个主要人物出发，讲述的是几人因电影而集结在一起的故事。张九声是一个从劳改农场出逃的逃犯，他穿越千里沙漠，只为了能看一场有着女儿一秒钟影像的电影。

　　在寻找电影放映处的路上，他偶遇刘闺女，二人追寻着胶片来到电影放映员范电影处，但因电影胶片发生意外，又开启了一场拯救电影行动。随着流水冲刷了泥土，小心翼翼地擦拭，风干，胶片上的影像逐渐重现出来，逃犯张九声泪流满面。


张译看完电影泪流满面

　　预告里，张译在黄沙中的身影，范伟认真擦拭胶片的动作，甚至包括新晋谋女郎刘浩存的造型，都让观众对这场停留在胶片时代的电影放映幕后故事无比好奇。预告片中展现出的亲情更是令人动容。张译为看到电影中女儿“一秒钟”的画面，经历了重重困难。当看完女儿的画面后，张译又用入木三分的演技刻画出一个父亲的伟大，他含泪说的那句“一秒钟，太短”分外催泪。


范伟质问张译

新晋“谋女郎”刘浩存灵气十足 
不一样的张译与范伟互飙演技

　　从预告中不难看出张译为了饰演张九声做了非常多的突破。作为一个劳改犯人，张九声面色黝黑，身体瘦弱，神态也有些畏缩，而张译为了更贴近角色，将皮肤晒到黝黑，足以看出一个演员对电影事业的敬畏和热爱。而他在预告片最后“一秒落泪”的画面也看得人格外揪心，相比起之前的硬汉角色更多了几分柔情。

　　而电影中其他两位主演的表现也是可圈可点。刘浩存饰演了一个为了给弟弟做胶片灯盏不惜冒险偷胶片的“刘闺女”，眼神率真又倔强，让影迷期待这位新“谋女郎”在电影中的表现。影帝范伟成功塑造了一个被人敬重的电影放映员，小马甲、大茶缸和略带骄傲的神情，简直是“演什么，是什么”；预告片中与张译对峙的镜头，更是戏剧感十足，让人十分期待故事的发展。

　　电影《一秒钟》由欢喜传媒集团有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、安乐影片有限公司出品，将于11月27日，全国上映。

范伟：电影可以上映了

张译持刀威胁范伟


刘浩存怀抱胶片

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 一秒钟 张艺谋 预告片
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一秒钟 (2020)

0.0

导演：张艺谋

主演：张译 刘浩存

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