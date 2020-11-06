

定档海报





《疯狂原始人2》讲述了故事主角咕噜家族在寻找新家园的旅途中，遇见了更接近现代化的“文明人”一家，由此误打误撞地打开了一扇新世界的大门。两个家庭在这场文化碰撞中处处较劲，与此同时，家人之间的关系也在悄然发生变化。随着《疯狂原始人2》的世界观不断拓展，性格鲜明的人物、令人捧腹的冒险跃然呈现。





更值得期待的是，经过七年漫长等待，影片的特效画面也在梦工场动画公司精心打磨下全面升级，影片将延续前作充满想象的史前奇观，为观众营造不可错过的大银幕观影新体验。导演乔尔·克劳福德表示：“这是一部疯狂的、史诗般的喜剧冒险电影。它也是关于两个截然不同的家庭在共存中探寻美好未来的故事。”







盖看到新奇事物目瞪口呆





此前《疯狂原始人2》官宣其豪华英文配音班底， 影片的英文原声由尼古拉斯·凯奇、艾玛·斯通、好莱坞当红“小贱贱”瑞安·雷诺兹以及“小恶魔”彼特·丁拉基等联袂呈现。





而环球影业今日宣布的中文版配音令这部动画史诗大片让人更为期待——声线多变的演技派演员郭京飞，自带笑点、完美适配角色人设的林更新对原作角色瓜哥和盖进行了全新富有个人特色的演绎，而配音技巧早已被观众认可、幽默感十足的郑恺将为文明人菲尔配音。三位风格各异的演员与动画人物破次元“相见”，又将带来怎样前所未有的惊喜？







盖英俊倜傥





作为国庆后首部同步引进的好莱坞大片，《疯狂原始人2》的定档给了等待已久的影迷一个满意的回应。此前，影片的首支预告一经发布，便登上热搜； “定档”、“内地”、“期待”、“回归”等是近期与影片相关的、提及频次最高的词语。





导演乔尔·克劳福德在接受时光网采访时，也曾表示在影院观看影片将有着不一样的体验：“在当下这样一个特殊的时刻，《疯狂原始人2》会给大家带来独特的欢笑与喜悦，这比什么都重要。”





11月27日，《疯狂原始人2》原始时代惊天冒险即将上演，走进影院与原始人一起发现奇幻新世界！





瓜哥憨厚爽朗





瓜哥和文明人菲尔





瓜哥和小伊相互鼓劲







坦克与动物玩耍











郭京飞











林更新



