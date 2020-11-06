13集古风志怪单元网络微短剧《不思异：山野》，于浙江金华横店影视城正式开机。

时光网讯 2020年11月5日，由李慧兴担任制片人，袁哲监制，张恒执导，孙嘉浚、蒋涛、郭一扬、杨甜、张楚文、邢昀等主演的13集古风志怪单元网络微短剧《不思异：山野》，于浙江金华横店影视城正式开机。





《不思异：山野》开机现场





据悉，《不思异：山野》共13集，每集10分钟左右，预计将于2021年上线。《不思异：山野》从《续墨客挥犀》《醉茶志怪》《子不语》《笑林广记》《阅微草堂笔记》等古典小说中选取了极具中国文化特色和中式审美趣味的志怪故事作为基础，将打造不同于当前主流古装网剧的精品内容。





《不思异：山野》概念海报





本剧导演张恒毕业于北京电影学院，其代表作《起死回生》获第一届樱花电影金奖，《礼物》获第十七届大学生电影节最佳实验短片奖。制片人李慧兴曾制作《大明宫》《复活的军团》《圆明园》《玄奘大师》等多部脍炙人口的影视作品。





《不思异：山野》导演张恒





据悉，作为不思异TV的最新作品，《不思异：山野》不同于其以往出品的都市怪谈类内容，而是选择了讲述古风志怪故事。对此，监制袁哲表示，本次联合李慧兴制片人和张恒导演进行全新的尝试，希望用这个项目探索中式幻想美学，打造新派古风志怪内容类型，同时丰富不思异系列的剧集品类。

近年来，随着互联网的发展和影视生态的演变，网络微短剧应运而生并被纳入监管。不思异TV作为幻想悬疑微短剧品牌，其微短剧作品《不思异：录像》《不思异：电台》《不思异：辞典》为国内有代表性的原创悬疑微短剧。