《小破孩大状元》正式宣布定档2021年1月1日全国上映。

时光网讯 今日,《小破孩》系列IP首部大电影《小破孩大状元》正式宣布定档2021年1月1日全国上映,并随之发布了定档海报及先导预告。据了解,2002年的中秋节，一个知名的flash动画《中秋背媳妇》突然爆火,自此“小破孩”IP正式诞生,距今已有十八年,其中穿着裤衩的“小破孩”和穿着肚兜的“ 小丫”这两个胖乎乎的卡通人物,都以其浓郁的中国风和时尚感被人所津津乐道。此次海报预告再现了小破孩和小丫两位主角的可爱模样，十分圈粉。





本次《小破孩大状元》发布的红色定档海报整个色调和构图无不透露着浓浓的中国风。海报中,十八年前的裤衩小破孩和肚兜小丫与十八年后穿上人物设定衣服的小破孩和小丫罕见同框。他们分布在四周,分别呈现出了不同的神态和动作,比如裤衩小破孩在撒尿,与宣传语“笑尿了”相呼应,肚兜小丫则一脸娇羞,画面十分滑稽。然而穿上衣服的他们,却画风突变,呆萌中夹杂着一丝江湖气息,有一种人物成长前后的神奇穿越感,海报中央的那束光似乎是连接两个时空的媒介,让人产生无限遐想……





《小破孩大状元》预告



同步发布的先导预告中，开场以“全网观看人次破100亿,表情包发送量破200亿,18年超人气国漫IP,2002年直至2020年......”等数据展现了“小破孩”IP的发展史和影响力,十八年后的小破孩冒险之旅将重新起航。此次的小破孩区别于以往的“裤衩”形象,而是进京考状元,还被皇上任命专破玉玺大案,于是他和大侠展丫重新返回江湖中携手破案,他们一路上经历了被杀手连环追杀、遇到黑心店家、沉船落水、人工呼吸、大战吃钱老虎、智斗反派福王、暗生情愫……奇幻惊喜的画面与惊险刺激的氛围中，又充满了巨大的反差喜感。值得一提,预告整体的台词、画面都十分现代化接地气,比如皇上吐槽生活压力大,房价高,物价高;小破孩和展丫在船上遇难,动情喊出:“别怕,哥背你”,看似搞笑的动作其实就是现代生活的缩影,很有代入感。结尾小破孩光脚进考场被拦下后委屈道:“光脚丫是导演设计的,俺从没穿过鞋”,台词滑稽却又完美点题,满满的回忆杀。





此次曝光的海报和预告片极具质感：生动的人物形象，喜感的造型，呆萌的肢体动作，刺激的动作场面,将喜剧、武侠、冒险元素结合的淋漓尽致，再加上逗趣十足的微表情和精致唯美的视觉场面……数不胜数的细节刻画，无不体现着《小破孩大状元》系列的成长与进步。据导演透露，《小破孩》系列动画几乎每集都在5分钟以内，而即将上映的《小破孩大状元》在原IP的基础上塑造了一个元素更加丰富的正能量故事,势必会让观众看过瘾。





《小破孩大状元》主要讲述了一个穷酸秀才小破孩进京赶考，路遇彪悍大侠展丫、江湖骗子、冷酷杀手等人，引出一系列啼笑皆非的故事。小破孩和大侠展丫一路上与各类人物斗智斗勇，竟然考中了大状元。随后，他凭借非凡的绝学，收编了一队人马杀奔古城洛阳，准备侦查一宗“天大”的奇案,最终小破孩能否过关斩将顺利破案,令人期待!





《小破孩》IP自诞生以来，已推出系列动画200多集500多分钟，以及漫画、游戏、表情、图片、壁纸等一系列周边产品。浓郁的中国特色风格多样，有时幽默搞笑，又有一定讽刺意味；有些温馨浪漫，又有点童气十足，老少皆宜。并且，该系列动画还注重娱乐性、思想性、艺术性的结合，动画内容取材广泛，几乎是影视、生活全覆盖，许多现代时尚的元素，十分迎合广大观众的口味。比如经典系列的《景阳岗》、《射雕英雄传》、《佐罗应聘》;功夫系列的《小破孩·破锣侠》;《爱情系列的《金瓶梅》、《中秋背媳妇》、《小破孩的裤衩爱情》等等，呆萌形象与传统故事的碰撞受到众多年轻男女的喜爱，在网络上广为流传。同时，小破孩还推出了禁毒公益动画，用幽默感传递社会正能量的方式,让“小破孩”的形象更加深入人心，至今已成为中国知名度最高的卡通形象之一。





大电影《小破孩大状元》如今不仅剧情、制作凸显了回忆杀的满满诚意，场景还沿用了国漫风精致唯美的构图，贯穿始终的现代梗进一步拉近了与观众的距离。