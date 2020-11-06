



幕后顶级阵容再聚首

对极致审美的品质坚守





电影《气球》由《塔洛》《撞死了一只羊》原班人马制作，三位主演索朗旺姆、金巴、杨秀措均是导演的御用班底。幕后阵容方面，更是邀请了行业顶级大咖倾情加盟。被评为“天才摄影师”的吕松野继续与万玛才旦导演合作，担任摄影指导，并凭借《气球》荣获第14届亚洲电影大奖“最佳摄影”提名。







电影《气球》幕后主创观看拍摄效果





另外，本片还邀请了廖庆松、金镝担任剪辑指导，杜笃之、吴书瑶担任声音指导，其中廖庆松是闻名华语影坛的剪辑大师，因参与万玛才旦导演《塔洛》的剪辑工作，获得第31届中国电影金鸡奖最佳剪辑奖提名。屡获国际大奖的杜笃之也与导演曾经合作过电影《撞死了一只羊》。电影更邀请已故伊朗电影大师阿巴斯的御用作曲裴曼·雅茨达尼安(Peyman Yazdanian)担纲影片配乐。







在电影《气球》拍摄现场，导演万玛才旦指导演员





这些华语乃至国际影坛的顶级幕后主创，为电影《气球》品质保驾护航。在特辑中，主创们为寻找最佳取景地不辞劳苦，每一个拍摄细节都精益求精，对光影捕捉、镜头运用、人物状态等均是反复雕琢，同时，剧组全体同仁更是同心协力，排除各种困难，力图为观众呈现最原汁原味的藏地风情和最值得回味的艺术作品。





据悉，在国内上映前，《气球》已经走过了威尼斯国际电影节、多伦多国际电影节、釜山国际电影节、东京FILMeX电影节、上海国际电影节、海南岛国际电影节、平遥国际电影节等多个国内外权威电影节，更荣获最佳影片、最佳导演、最佳编剧、最佳女主角、最佳摄影等多项重磅提名及奖项。





同时该片已经在全球各大电影节上进行展映，在电影意象、故事编排、细节处理、人物命运等层面留足了解读空间，令众多观众意犹未尽。





更贴近普通观众

万玛才旦的转变与突围





万玛才旦导演作品电影《气球》威尼斯电影节版海报 电影《气球》讲述了灵魂与现实的紧张关系。20世纪90年代，达杰（金巴 饰）一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中。妻子卓嘎（索朗旺姆 饰）意外怀孕想要打掉孩子，但信仰虔诚、思想传统的达杰坚信孩子是去世的父亲灵魂轮回转世，面对现实的各种问题和压力，他们原本宁静的日常生活被彻底打破，恩爱的夫妻俩之间出现了不可调和的矛盾。





不同于万玛才旦导演以往的作品，《气球》的故事非常贴地气，用一个普通藏族家庭在经济压力下是否还要生孩子的现实命题，为观众展现出信仰与现实如何抉择这一人生的普遍困境，有影迷称该片是万玛才旦导演截至目前，最通俗易懂同时也是最贴近普通观众的一部作品。





同时，藏地文化特色也让本片独具魅力，正如在幕后特辑中的开机祈福仪式，令人心生神往，期待电影《气球》能够越飞越高，飞进更多观众的心中。





电影《气球》由北京盛唐时代文化传播有限公司、工厂大门（天津）影业有限公司、青海嘛呢石影业有限公司、文投控股股份有限公司、北京九州中原数字电影院线有限公司出品，爱奇艺影业（北京）有限公司联合出品，北京聚合影联文化传媒有限公司发行。11月20日，即将全国上映。

《气球》延续了《塔洛》《撞死了一只羊》台前幕后的金牌阵容，已经受邀参加全球60+电影节，并收获11项大奖肯定，亦获得众多专业影评人及资深影迷的赞誉，被称为是万玛才旦集大成之作。