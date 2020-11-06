《地狱男爵：血皇后崛起》今日发布了中国风水墨海报，以及正片片段。

时光网讯 好莱坞超英特效巨制《地狱男爵：血皇后崛起》将于11月9日下周一全国上映，现正火爆预售中，并于今日正式发布一款中国风水墨海报及正片片段。正片片段中地狱男爵带领上校本·戴米奥，通灵少女爱丽丝在有近千年传奇历史的韦尔斯大教堂，与巨型野猪怪展开激烈对战。





拥有激烈刺激的动作元素和好莱坞顶级特效的同时，更集结最为豪华的制作、演员阵容。由热门美剧《权力的游戏》导演尼尔·马歇尔执导，大卫·哈伯、“生化女”米拉·乔沃维奇、丹尼尔·金、萨莎·莱恩等好莱坞实力派明星出演，在11月为中国观众带来一部拥有顶级视听体验的好莱坞超英大片。







中国风水墨海报





在中国风水墨海报中，地狱男爵在墨色浓淡的笔法勾勒下跃然纸上，中国传统水墨画的技法，为地狱男爵的肌肉力量和生猛形象赋予了极强的画面张力，又不失其恶魔之子身份天生的神秘感。





而在最新发布的正片片段中，被血皇后赐予力量，体型扩大数倍的野猪怪在教堂里向地狱男爵展开报复，不仅一改此前被吊打的命运，与男爵拳脚之间有来有往，更逐渐占领上风。危急关头，上校本·戴米奥在通灵少女爱丽斯的见证下，变身美洲豹狂暴出击，在地狱男爵的带领下三人组成除魔天团冲向巨型野猪怪，即将上演终极对决。







地狱巨怪狂暴出场





这场教堂对决的激烈程度在电影中也首屈一指，地狱男爵与巨型野猪怪之间的对决并没有视觉炫丽的攻击特效，而是上演了一场真刀真枪拳拳到肉的生死搏斗。其中巨型野猪怪獠牙将地狱男爵击倒在地上演野猪冲刺，危机时刻男爵折断野猪獠牙刺入对方头顶的画面，其紧张刺激的程度尤其令人血脉偾张，而教堂内部断裂损毁的墙壁和地面，也侧面诠释着这场战斗的激烈程度。







地狱男爵VS棕精灵





值得一提的是，这场大战的教堂取景于位于英格兰的韦尔斯大教堂，建设于1175年至1490年期间，拥有近千年的建筑历史，因其美丽的外观而被评为英格兰最美丽和最具诗意的教堂之一。而这座教堂之所以允许电影在其内部取景拍摄，则完全是因为被地狱男爵这个角色所吸引。





他们认为《地狱男爵：血皇后崛起》不仅是一个讲述超级英雄对抗邪恶的故事，更重要的是主角地狱男爵虽然外表是恶魔，但真正的本性是抵抗黑暗力量的英雄。这种寻找内心善良的信仰，与众不同的好莱坞超英特效大片，不仅令观众耳目一新，更是年底观影的最佳选择。



